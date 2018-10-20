Ara GÃ¼ler, son yolculuÄŸuna uÄŸurlandÄ±

Fotomuhabir Ara GÃ¼ler iÃ§in tÃ¶ren dÃ¼zenlendi. GÃ¼lerâ€™in cenazesi, ÅžiÅŸli Ermeni MezarlÄ±ÄŸÄ±'nda topraÄŸa verildi.

Türkiye'de yaratÄ±cÄ± fotoÄŸrafçÄ±lÄ±ÄŸÄ±n uluslararasÄ± alanda ün kazanmÄ±ÅŸ en önemli temsilcisi olan Ara Güler, son yolculuÄŸuna uÄŸurlandÄ±. Güler için ilk tören, Galatasaray MeydanÄ±'nda yapÄ±ldÄ±.

Güler'in cenazesi saat 10.00'da, Galatasaray MeydanÄ±'na kurulan platforma getirildi.

Galatasaray MeydanÄ±'nda gerçekleÅŸtirilen tören öncesinde, BeyoÄŸlu Belediyesi'nce bir platform kuruldu. Ara Güler'in fotoÄŸraflarÄ± ile Güler'in hayatÄ±nÄ± anlatan bir film platforma kurulan ekrandan gösterildi.

Meydana "Güle güle büyük usta, seni asla unutmayacaÄŸÄ±z!" ve Güler'in "YaÅŸam size verilmiÅŸ boÅŸ bir filmdir. Her karesini mükemmel bir biçimde doldurmaya çalÄ±ÅŸÄ±n." ÅŸeklindeki sözlerinin yer aldÄ±ÄŸÄ± büyükçe bir poster asÄ±ldÄ±.

Ara Güler'in Türk bayraÄŸÄ±na sarÄ±lÄ± naaÅŸÄ± da platforma getirildi. Karanfillerin yer aldÄ±ÄŸÄ± platformda, mumlar yakÄ±ldÄ±. YakÄ±nlarÄ± ve foto muhabirleri naaÅŸÄ±n baÅŸÄ±nda bir süre nöbet tuttu. Bir yakÄ±nÄ± tarafÄ±ndan getirilen Ara Güler'in fotoÄŸraf makinesi çantasÄ± da tabutun baÅŸÄ±na konuldu. SaygÄ± duruÅŸunda bulunuldu. Daha sonra sahnede duduk ve keman sanatçÄ±larÄ±, "Dle yaman", "Sari Gyalin" ve "Grunk" türkülerini, seslendirdi.

AsistanÄ± Fatih Aslan ile yakÄ±nlarÄ±, taziyeleri Ara Cafe'de kabul etti.



FotoÄŸraf: AA

Galatasaray MeydanÄ±'ndaki törene CumhurbaÅŸkanÄ± YardÄ±mcÄ±sÄ± Fuat Oktay, CumhurbaÅŸkanÄ± Sözcüsü Ä°brahim KalÄ±n, Kültür ve Turizm BakanÄ± Mehmet Nuri Ersoy, Ä°stanbul Valisi Vasip Åžahin, AKP Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Sekreteri Mehmet Akif Hamzaçebi, BüyükÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± Mevlüt Uysal, AKP Milletvekili Hasan Turan, CHP Milletvekili Sezgin TanrÄ±kulu, HDP Milletvekili Garo Paylan'Ä±n da aralarÄ±nda bulunduÄŸu milletvekilleri, BeyoÄŸlu Belediye Ahmet Misbah Demircan ile Türkiye Ermenileri PatrikliÄŸi Patrik Vekili Aram AteÅŸyan ve Güler'in çok sayÄ±da seveni katÄ±ldÄ±.

Ara Güler'in asistanÄ± Fatih Aslan, törene katÄ±lanlarÄ± selamlayarak, "Umuyorum huzurlu gitti. Son anÄ±na kadar yanÄ±ndaydÄ±m. Her ÅŸey istediÄŸi gibi oldu. Müzesini açtÄ±, arÅŸivini, önemli ellere kÄ±ymetli insanlara ve bütün Türk milletine emanet etti. Zaten o da öyle söylüyordu. Türk milletinin malÄ±dÄ±r” ifadelerini kullandÄ±.

Buradaki törenin ardÄ±ndan Güler'in naaÅŸÄ± alkÄ±ÅŸlar eÅŸliÄŸinde kilise görevlileri tarafÄ±ndan cenaze aracÄ±na konularak, BeyoÄŸlu Üç Horan Ermeni Kilisesi'ne getirildi.

ÅžÄ°ÅžLÄ° ERMENÄ° MEZARLIÄžINA DEFNEDÄ°LDÄ°

FotoÄŸraf: AA

BeyoÄŸlu Üç Horan Ermeni Kilisesi'ndeki ayini, Türkiye Ermenileri PatrikliÄŸi Patrik Vekili Aram AteÅŸyan yönetti. Kilisede düzenlenen ayinin ardÄ±ndan Güler'in tabutu, cenaze aracÄ±na taÅŸÄ±ndÄ±.

Ara Güler'in cenazesi, ÅžiÅŸli Ermeni MezarlÄ±ÄŸÄ±'nda topraÄŸa verildi.

Öte yandan Ara Güler'in babasÄ±nÄ±n memleketi olan Åžebinkarahisar'dan getirilen toprak ve kara yemiÅŸ de mezara konuldu. (HABER MERKEZÄ°)

Usta fotoÄŸrafÃ§Ä± Ara GÃ¼ler hayatÄ±nÄ± kaybetti

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 20 Ekim 2018 15:21

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