21 Ekim 2018 03:00
Son Düzenlenme Tarihi: 20 Ekim 2018 10:48

Kadın emekçiler hep krizdeydi, şimdi sorunlar derinleşiyor

Ekonomik kriz, kadın emekçiler için daha yakıcı ve eşitsiz sonuçlara yol açıyor. Bu, kadınların iş hayatında hep maruz kaldıkları ayrımcılığın devamı…

Kadın emekçiler hep krizdeydi, şimdi sorunlar derinleşiyor

Fotoğraf: DHA

    • Paylaş

    Doç. Dr. Nilgün ONGAN

    Ekonomik krizler emek-sermaye çelişkisinin derinleştiği evrelerdir. Çünkü sermaye açısından krizin ekonomik maliyetini emek gücüne yükleyebileceği pek çok mekanizma var. İşten çıkarmalar, ücret baskılaması, ödenmeyen sosyal haklar yoluyla işverenler artan maliyetlere katlanmaktan kaçınabiliyorlar. Sendikalar ödün pazarlıklarına, emek gücüyle geçinenler de yoksulluk ve işsizlik arasında tercih yapmaya zorlanıyor.

    Esneklik yaklaşımının ‘milli istihdam stratejisi’ olarak tescil edilmesi, kriz maliyetini aktarmak konusunda işverenlere önemli avantaj ve güvenceler sağlıyor. Çünkü özünde bir sermaye stratejisi olan esnekliğin başlıca amacı; değişen ekonomik koşullar karşısında sermayenin kendini koruyabileceği bir dizi tedbir ve mekanizmayı hayata geçirmek. Nitekim bir ekonominin ne kadar esnek olduğunun OECD tarafından da kullanılan temel ölçütlerinden biri, işten çıkarma kolaylığıdır.

    Dolayısıyla esneklik stratejisi işverene maliyetleri kontrol edebilme ve krizin yükünü hafifletme gücü verirken, işçilerin payına ise kazanılmış hakların hukuksal güvence dışına çıkarılması düşer.

    ‘ESNEK ÇALIŞMA İŞÇİLERİN LEHİNE’ YALANI

    Ancak sermaye ideolojisinin hegemonik gücü, sınıfsal sonuçları bu denli açık olan bir stratejiyi bile “aslında işçilerin de yararına” olduğu iddiasına dayandırır. Buna göre işçilerin çalışma ve yaşam hakkını aşındıran, ücretlerini baskılayan ve onları güvencesiz koşullarda çalışmaya zorlayan istihdam biçimleri işveren kadar işçinin de lehinedir!

    Böylece sınıfsal çelişki yerini “çıkar ortaklığına” bırakır. Kapitalizmin sömürü mekanizmaları gizlendiği ölçüde sınıflar arasındaki eşitsizlik sınıfsal bir çelişki olarak değil “sıradan bir farklılık” olarak algılanır. “Çıkar ortaklığı” algısı yerleştiği ölçüde sermayenin sınıfsal taleplerini “milli çıkar” olarak tanımlamak da kolaylaşacaktır.

    Gerek Ulusal İstihdam Stratejisi (UİS) gerekse diğer politika belgeleri kadınların emek gücü piyasalarına entegrasyonunun esasen esnek çalışma biçimleriyle sağlanmasını öngörmektedir. Esneklik politikalarının kadın emek gücü aracılığıyla yaygınlaşması ise bu politikaların sınıfsal sonuçlarının kadın emek gücünü daha fazla etkileyeceği anlamına gelir. İşçi sınıfının bütünü açısından daha güvensiz ve güvencesiz bir çalışma yaşamını ifade eden esneklik stratejisi, kadınlar açısından ise çalışma koşullarındaki eğretilik yanında çoklu ayrımcılığa yol açan bir nitelik taşır.

    Bu bağlamda ekonomik kriz koşullarının kadın emekçiler açısından daha yakıcı ve eşitsiz sonuçlara yol açması, kadınların çalışma hayatında her daim maruz kaldıkları ayrımcılığın devamı niteliğindedir.

    ÇOĞUNLUKLA İŞSİZ, ÇALIŞIRKEN KAYITDIŞI!

    Fotoğraf: DHA

    Toplumsal cinsiyetçi rol dağılımı ev ve bakım işlerini “kadının görevi” olarak tanımlamakta ve bu kadınların işgücüne katılımını sınırlamaktadır. Ancak bu sınırlı katılıma rağmen kadın işsizliği genel işsizlik oranından fazladır.

    ♦ TÜİK tarafından açıklanan son işsizlik verilerine göre (Temmuz 2018), genel işsizlik oranı yüzde 10.8, kadın işsizliği ise yüzde 14.6 oranında gerçekleşti. Aradaki yaklaşık 4 puanlık bu fark, tarım dışı işsizlik verileri (tarım dışı kadın işsizlik oranı yüzde 19.0) göz önünde tutulduğunda 8 puana ulaşıyor.

    ♦ Genç işsizliği bakımından değerlendirildiğinde ise genel işsizlik oranı yüzde 19.9 olmasına karşılık genç kadın işsizliği yüzde 25.6 düzeyinde.

    Bu tablo, kadınların istihdama kabul koşulları ve istihdamda kalma olanağı bakımından maruz kaldıkları ayrımcılığı açıkça ortaya koyuyor. Kadınların en güvencesiz işlerde çalıştırıldığını ve kadın emek gücünün istihdam dışında bırakılması en kolay kesim olduğunu gösteriyor.

    Bununla beraber kadınların maruz kaldıkları sorunlar daha kolay işsiz bırakılmalarıyla sınırlı değil. Çalışma koşullarından ücretlere, iş ve sosyal güvenlik tedbirlerinden yararlanma olanaklarına kadar pek çok eşitsiz durum söz konusu.

    ♦ TÜİK verileri 2 milyondan fazla kadının ücretsiz aile işçisi olarak çalıştığını gösteriyor. Buna göre istihdamdaki kadınların yüzde 25’i ücretsiz aile işçisi. Yani her 4 kadından biri çalışma yaşamına dahil olabildiği halde ücret almıyor. Bu ise karşılıksız emek sorununun kadınların önemli bir bölümü açısından evle sınırlı kalmayıp, piyasaya yönelik ekonomik faaliyette bulunsalar da geçerli olduğu anlamına geliyor.

    ♦ Bu kadınların yüzde 90’ına yakını kayıt dışı istihdam ediliyor.

    ♦ Kayıt dışı çalışan ücretsiz aile işçilerinin tarım sektöründeki oranı ise yüzde 90’ı geçiyor.

    Kayıt dışı kadın istihdamı sadece ücretsiz aile işçiliğine özgü bir durum da değil. Tıpkı işsizlikte olduğu gibi, kayıt dışı çalışma bakımından da kadınların oranı genel düzeyin üzerinde.

    ♦ TÜİK’in Haziran ayı için açıkladığı veriler kayıt dışı çalışmanın genel olarak yüzde 34 düzeyinde gerçekleştiğini gösteriyor. Kadınlar için ise bu oran yüzde 43.4 düzeyinde.

    Kaldı ki; sigorta girişleri olsa bile kadınların uzun süreler sigortasız çalıştırılmaları prim gün sayısını tamamlamalarını oldukça zorlaştırıyor.

    KADINLAR AYNI İŞİ YAPIYOR, DAHA AZ ÜCRET ALIYOR

    Bir diğer sorun ise ücret eşitsizliği. Bu sorun resmi belgelerde de kayıt altına alınmış durumda. Ulusal İstihdam Stratejisinde her bir eğitim düzeyindeki ücret farkının kadınların aleyhine olduğu belirtiliyor. Buna göre yüksek okul ve üstü eğitim düzeyine sahip kadınlarda bile ücret ve kazançlar erkeklerden yüzde 17,8 oranında daha düşük.

    Kadınların maruz kaldığı ücret ayrımcılığı farklı nedenlere dayanıyor. Bunların başında da kadınların düşük ücretli ve güvencesiz işlere yönlendirilmeleri ve bu nitelikteki işlerin “kadın işi” olarak kategorize edilmesi var. Esneklik uygulamalarının derinleştirdiği bu sınıflandırma, kadınların “erkek işi” sayılan işlerin gerektirdiği niteliklere sahip olsalar bile o işe ancak daha az ücretle kabul edilmelerine de yol açıyor.

    Aynı işi yapan kadın ve erkekler arasındaki ücret ayrımcılığının bir başka türü ise ‘eşit işe eşit ücret’ ilkesinin cinsiyet temelli olarak ihlal edilmesi. Buna göre kadınlar aynı işi yaptıkları erkeklerden daha az ücret alıyorlar.

    ‘EVLE İŞİ UZLAŞTIRIYORUZ’ DİYENLER, KADINLARI DAHA EŞİTSİZ KOŞULLARA MAHKUM EDİYOR

    Fotoğraf: DHA

    Kadınların işgücü piyasalarına katılmalarının esasen esnek çalışma biçimleriyle sağlanması, “iş ve aile yaşamını uyumlu hale getirmek” gerekçesine dayandırılıyor. Buna göre kadınlar ev içindeki “sorumluluklarını” aksatmaksızın çalışma yaşamında yer alabiliyorlar.

    Bu yaklaşımın bizatihi kendisi toplumsal cinsiyetçi rol dağılımını yeniden üretiyor ve kadın emeğinin “ikincil” konumda kalmasına yol açıyor.

    Kadın istihdamına yönelik tedbirlerin bu çerçevede geliştirilmesi ise toplumsal cinsiyetçi işbölümünü veri kabul ederek ve mutlak sayarak politika üretmek anlamına geliyor.

    ♦ “İş ve aile yaşamı arasında uyum sağlama” hedefi, kadınların esasen kısmi süreli işlerde çalışmasını öngörüyor. Dahası bu sanki kadınların da “tercihi” hatta “ortak talebi” gibi yansıtılıyor. Yasalaşan esneklik düzenlemeleri “kadınlara müjde” biçiminde lanse ediliyor.

    ♦ Kısmi süreli işlerin “kadın işi” olarak tescil edilmesi, ücret eşitsizliği yanında, kadınların sosyal güvenlik hakkından ve iş yeri eğitiminden yararlanma olanaklarını da olumsuz etkiliyor. Fiili hizmet süresine bağlı olarak, gereken kıdem ve prim düzeylerini tamamlamaları zorlaşıyor.

    ♦ Öte yandan iş güvencesi ve tam istihdam politikaları yerini “istihdam edilebilirlik” yaklaşımına bırakmış durumda. Buna göre emek gücünün vasıf ve niteliğinin gelişen koşullara uygun hale getirilmesi istihdamda kalmanın güvencesi olarak değerlendiriliyor. Bununla beraber işyeri eğitimleri de giderek daha önemli hale geliyor.Ancak esneklik politikalarıyla çalışma yaşamından uzaklaştırılan kadınlar işyeri eğitiminin dışında bırakılıyor. Çünkü eğitim programlarının getirisi; programa katılan emek gücünün çalışma yaşamında harcayacağı zamana göre hesaplanıyor. Bu durumda kadınları çalışma yaşamından uzaklaştıran politikalar, kadın emeğini geliştirmeye yönelik işyeri eğitimlerini “düşük getirili ölü bir yatırım” haline dönüştürüyor. Kadın emeğinin vasıf ve niteliklerinin gelişmesi engelleniyor.

    ♦ Esneklik politikaları kapsamında gündeme gelen ev eksenli çalışma, uzaktan çalışma gibi yöntemlerle kadınlar toplumsal yaşamda görünür olmaksızın da kadın emeği kullanımı mümkün hale geliyor. Üstelik böylesi bir çalışma, başta çocuklar olmak üzere, ailedeki birçok ferdin emek gücünü karşılıksız kullanmayı da mümkün kılıyor.

    ♦ Kamusal bakım hizmetlerini geliştirmek yerine evde bakım hizmetlerinin sosyal yardım konusu haline getirilmesi bir yana doğrudan kadın istihdamını geliştirmek için getirilen tedbirler kadınları toplumsal yaşamın dışına itiyor.

    Sonuç itibariyle kadınların çok önemli bir bölümü çalışma yaşamı dışında bırakılırken, emek gücüne dahil olabilenler de çok boyutlu ayrımcılıklarla yüz yüze geliyor. Kadınları bağımlı hale getirip yoksullaştıran tüm bu unsurlar; onların ekonomik şiddeti de, sınıfsal çelişkiyi de, krizin maliyetini de daha derinden ve daha eşitsiz biçimde yaşamasına yol açıyor.

    ETİKETLER:
    ÖNCEKİ HABER

    Star Rafineri, ilk Özel Endüstri Bölgesi ilan edildi
    SONRAKİ HABER

    Tunus, Sudan, Lübnan: Yeni halk hareketine doğru
    YAZARLAR
    İhsan ÇARALAN
    İhsan ÇARALAN

    ‘Tank palet’in özelleştirilmesi önlenecekse...

     Ercüment AKDENİZ
    Ercüment AKDENİZ

    Bizim İşçi B’miz: Sedat

     Ertan EROL
    Ertan EROL

    Sermaye ve yolsuzluk

     Mithat Fabian SÖZMEN
    Mithat Fabian SÖZMEN

    Ozan Kabak transferi ve ufuktaki tehlike

     Cengiz BEKTAŞ
    Cengiz BEKTAŞ

    Yitirdiklerimiz
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    HABER BÜLTENİ

    Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    Fabrikaya haciz geldi, işçiler hakları ödenmeden ortada bırakıldı
    Fabrikaya haciz geldi, işçiler hakları ödenmeden ortada bırakıldı

    İstanbul Arnavutköy’de Petek Mobilya fabrikası haciz yoluyla boşaltıldı; işçiler ücret ve tazminatları ödenmeden ortada bırakıldı.

    EMEP’ten grevdeki İzocam işçilerine dayanışma ziyareti
    EMEP’ten grevdeki İzocam işçilerine dayanışma ziyareti

    Emek Partisi, toplu sözleşmede anlaşma sağlanamadığı için Kocaeli ve Mersin’de greve çıkan İzocam işçilerine destek ziyaretinde bulundu.

    ‘100 yaşın üzerinde 6 binden fazla seçmen var’
    ‘100 yaşın üzerinde 6 binden fazla seçmen var’

    CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel: 100 yaşın üzerinde 6 binden fazla seçmen ilk kez oy kullanacak.

    Erdoğan: Enflasyon düştü, sebze meyvede fiyat düşmüyor
    Erdoğan: Enflasyon düştü, sebze meyvede fiyat düşmüyor

    Erdoğan: Marketlerde benim halkımı sömürme mücadelesini devam ettirenler varsa bunun hesabını sorma görevi de bizimdir ve hesabını sorarız.

    Bulgaristan'da grip salgını, 600 okulda eğitime ara verildi
    Bulgaristan'da grip salgını, 600 okulda eğitime ara verildi

    Bulgaristan'da yaşanan grip salgını nedeniyle yaklaşık 600 okulda eğitime ara verildi.

    GÜNCELLENDİ
    Başakşehir Şehir Hastanesi inşaatında kötü yemeğe isyan
    Başakşehir Şehir Hastanesi inşaatında kötü yemeğe isyan

    Başakşehir Şehir Hastanesi inşaatında çalışan işçiler yemeklerin kötü ve az verilmesini protesto etmek için yürüyüş yaptı.

    İYİ Partinin seçmen taşıma itirazları incelenmeden reddedildi
    İYİ Partinin seçmen taşıma itirazları incelenmeden reddedildi

    İYİ Partinin seçmen taşıma iddiaları ile ilgili yaptığı itirazların incelenmeden reddedildiği açıklandı.

    Meral Beştaş tecavüzden tutuklanan polisleri İçişleri Bakanı'na sordu
    Meral Beştaş tecavüzden tutuklanan polisleri İçişleri Bakanı'na sordu

    HDP'li Beştaş, İstanbul'da iki polisin bir kadına şiddet ve tecavüzünün amirleri tarafından örtbas edilmeye çalışılmasını İçişleri Bakanı'na sordu.

    Siber dolandırıcıların yeni hedefi, Netflix kullanıcıları
    Siber dolandırıcıların yeni hedefi, Netflix kullanıcıları

    GÜNCELLENDİ
    "Çukur" dizisinin ekibinden kök hücre bağışı
    "Çukur" dizisinin ekibinden kök hücre bağışı
    Kumla boğulup, toprağa gömülenlerin hikayesi
    Kumla boğulup, toprağa gömülenlerin hikayesi
    GÜNCELLENDİ
    'Kanlı Ay' tutulması başladı
    'Kanlı Ay' tutulması başladı
    Don Kişot, Türkiye'de ilk defa opera sahnesine çıktı
    Don Kişot, Türkiye'de ilk defa opera sahnesine çıktı
    ABD-YPG ortak devriyesine saldırı
    ABD-YPG ortak devriyesine saldırı

    Suriye'de ABD ve YPG'nin ortak devriyesine saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda 5 kişi yaşamını yitirdi. (Fotoğraf: Arşiv)

    GÜNCELLENDİ
    Evrensel Muhabiri Kemal Özer için tahliye kararı verildi
    Evrensel Muhabiri Kemal Özer için tahliye kararı verildi

    Evrensel’in Dersim Muhabiri Kemal Özer için 16 aylık tutukluluğun ardından tahliye kararı verildi.

    Arap Birliği ekonomi zirvesine zayıf katılım damgasını vurdu
    Arap Birliği ekonomi zirvesine zayıf katılım damgasını vurdu

    Lübnan’da dördüncüsü düzenlenen Arap Birliği Ekonomik ve Sosyal Kalkınma Zirvesi devlet liderlerinin katılmaması nedeniyle zayıf geçti.

    Marmaray Ayrılık Çeşmesi İstasyonu test çalışmaları için kapatıldı
    Marmaray Ayrılık Çeşmesi İstasyonu test çalışmaları için kapatıldı

    Marmaray’da Ayrılık Çeşmesi İstasyonu entegrasyon ve test çalışmaları nedeniyle 1.5 ay kapalı kalacak.

    İZBAN'da grev yasağı sonrası zam teklifi düşürüldü
    İZBAN'da grev yasağı sonrası zam teklifi düşürüldü

    İZBAN yönetimi daha önce yüzde 30 oranında verilen zam teklifini yüzde 26'ya düşürdü. Teklifin geri çekilmesine tepkiler geldi.

    Adana'da bir erkek tartışma bahanesiyle eşini öldürdü
    Adana'da bir erkek tartışma bahanesiyle eşini öldürdü

    Adana'da bir erkek, tartışma bahanesiyle eşini bıçaklayarak öldürdü.

    Gölköy’de evler heyelan riski ile karşı karşıya
    Gölköy’de evler heyelan riski ile karşı karşıya

    Ordu Gölköy’de karın erimesi sonrası toprak kayması meydana geldi. Yüksek gerilim hattı direklerindeyse yıkılma tehlikesi oluştu.

    Adana'da 14 yaşındaki çocuğa istismarda bulunan erkek tutuklandı
    Adana'da 14 yaşındaki çocuğa istismarda bulunan erkek tutuklandı

    Adana'da 14 yaşındaki kız çocuğuna istismarda bulunurken yakalanan erkek tutuklandı.

    Yargıdan yeni tip suç icadı: Osmanlı soyundan gelenleri aşağılama
    Yargıdan yeni tip suç icadı: Osmanlı soyundan gelenleri aşağılama

    Ekşi Sözlük'te Aleviler ve Osmanlı başlığı altındaki yorumlara tepki gösteren yazara ‘Osmanlı soyundan gelenleri aşağılama’ davası açıldı.

    Şiddetli yağmur ürünü azalttı, fiyatları artırdı
    Şiddetli yağmur ürünü azalttı, fiyatları artırdı

    İzmir’de iki haftadır süren yağmur sebebiyle tarlaları su bastı, pazarda ürün miktarı azaldı, fiyatlar arttı.

    Erdoğan'ın eski danışmanı Yeni Şafak'tan ayrıldı
    Erdoğan'ın eski danışmanı Yeni Şafak'tan ayrıldı

    Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eski danışmanı ve Yeni Şafak gazetesi yazarı Aydın Ünal, bugünkü yazısıyla gazeteye veda ettiğini duyurdu.

    Sezin Öney: Muhalefet tabanını dinamikleştirebilmeli
    Sezin Öney: Muhalefet tabanını dinamikleştirebilmeli

    Siyaset Bilimci Sezin Öney seçim güvenliği tartışmalarını değerlendirdi.

    "Pazardaki çürük sebze ve meyve bile pahalı"
    "Pazardaki çürük sebze ve meyve bile pahalı"

    Malatya'daki işçi ve emeklilerle asgari ücreti ve zamları konuştuk. Yurttaşlar, “Her şeyden kısar olduk” diyor.

    Genel-İş İzmir şubeleri: Tek vücut olunca kazandık
    Genel-İş İzmir şubeleri: Tek vücut olunca kazandık

    İzmir Büyükşehir Belediyesi işçilerin direnişi sonrası Genel-İş 2 No'lu Şube'nin yetkisine yaptığı itirazı geri çekti.

    Margit Stumpp: Türkiye’de basının durumu pek iç açıcı değil
    Margit Stumpp: Türkiye’de basının durumu pek iç açıcı değil

    Türkiye'deki basın davalarını takip eden Alman Yeşiller Partisi Federal Parlamento Milletvekili Margit Stumpp, Evrensel'e konuştu.

    Zimbabve’de ekonomi ve liderlik krizi var
    Zimbabve’de ekonomi ve liderlik krizi var

    Zimbabveli Aktivist Gerald Mandisodza, işçi grevleri ve protestolarla gündemde olan Zimbabve'deki ekonomik ve politik gelişmeleri değerlendirdi