Star Rafineri, ilk Ã–zel EndÃ¼stri BÃ¶lgesi ilan edildi

Ä°zmir'in AliaÄŸa ilÃ§esindeki bir alan, Socar Turkey Enerji Anonim Åžirketi Ã–zel EndÃ¼stri BÃ¶lgesi ilan edildi.

Ä°zmir'in AliaÄŸa ilçesindeki bir alan, Socar Turkey Enerji Anonim Åžirketi Özel Endüstri Bölgesi ilan edildi.

Ä°zmir'in AliaÄŸa ilçesindeki alana iliÅŸkin CumhurbaÅŸkanÄ± KararÄ± Resmi Gazete'de yayÄ±mlandÄ±. Bölgeye ait haritanÄ±n da yer aldÄ±ÄŸÄ± karara göre, söz konusu alan 4737 sayÄ±lÄ± Kanun'un ilgili maddesi gereÄŸince Socar Turkey Enerji Anonim Åžirketi Özel Endüstri Bölgesi olarak ilan edildi.

Sanayi ve Teknoloji BakanlÄ±ÄŸÄ±, "Ä°zmir-AliaÄŸa'da açÄ±lan Star Rafinerisi, CumhurbaÅŸkanÄ± KararÄ± ile Türkiye'nin ilk özel endüstri bölgesi ilan edildi. Socar Turkey Enerji AÅž'nin 2 milyar dolarÄ± bulmasÄ± beklenen yatÄ±rÄ±mÄ± bürokratik engellere takÄ±lmadan gerçekleÅŸebilecek" dedi.

Sanayi ve Teknoloji BanaÄ± Mustafa Varank da, "Star Rafinerisinin üreteceÄŸi dizel, jet yakÄ±tÄ±, nafta, LPG ve petro kok ürünleri, dÄ±ÅŸ ticaret açÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ± yÄ±llÄ±k 1,5 milyar dolar azaltacak" diye iddia etti. (AA)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 20 Ekim 2018 10:31

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