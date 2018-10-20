Saray'a ayrÄ±lan bÃ¼tÃ§e yetiÅŸmedi

CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±, 2018 yÄ±lÄ±nda kendisine ayrÄ±lan 845 milyon 365 bin TL bÃ¼tÃ§enin yÃ¼zde 74â€™Ã¼nÃ¼ 8 ayda harcamÄ±ÅŸ.

CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±’nÄ±n 2018 yÄ±lÄ±nda kendisine ayrÄ±lan bütçenin yüzde 74’ünü 8 ayda harcadÄ±ÄŸÄ± ortaya çÄ±ktÄ±. AÄŸustos ayÄ±ndan sonra Saray ’Ä±n kasasÄ±nda 4 ay için 213 milyon TL para kaldÄ±.

Dün CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±’nÄ±n Meclis’e sunduÄŸu bütçe önerisinin cetvelleri yayÄ±mlandÄ±. Cetvellere göre, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±’na 2018 yÄ±lÄ± bütçesinden 845 milyon 365 bin TL para ayrÄ±ldÄ±. Ancak Saray bu paranÄ±n 632 milyon 363 bin 91 TL’sini 2018 yÄ±lÄ±nÄ±n 8 ayÄ±nda bitirdi. Kriz ortamÄ±nda yÄ±lÄ±n geriye kalan 4 ayÄ± için CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±’nÄ±n kasasÄ±nda yaklaÅŸÄ±k 213 milyon TL para kaldÄ±.

2017’DE DE YETMEMÄ°ÅžTÄ°

CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±, 2017 yÄ±lÄ±nda 648 milyon 488 bin TL ile yÄ±la baÅŸlamÄ±ÅŸ, bütçesini yaklaÅŸÄ±k 10 milyon TL aÅŸarak yÄ±lÄ± 658 milyon 240 bin 290 TL’lik bilanço ile kapatmÄ±ÅŸtÄ±.

CUMHURBAÅžKANLIÄžI’NA GELECEK YIL 28 ARAÇ DAHA ALINACAK

CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan Meclis’e sunulan bütçenin T cetveli, kurumlarÄ±n yÄ±l içinde alabilecekleri taÅŸÄ±t sayÄ±larÄ± ile bedellerini de gösteriyor. Bu yÄ±l 2’si “güvenlik önlemli” 16 binek otomobil alÄ±nmasÄ± öngörülen CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±’na gelecek yÄ±l için de 2’si “güvenlik önlemli” 17 binek otomobil daha alÄ±nacak. “Güvenlik önlemli” binek otomobillerin cins ve fiyatlarÄ± CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan belirlenecek. CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±’na “diÄŸer taÅŸÄ±tlar” kapsamÄ±nda da 6 araç alÄ±nacak. Bu araçlarÄ±n cins ve fiyatlarÄ±nÄ± da yine CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± belirleyecek. Saray’a gelecek yÄ±l alÄ±nacak toplam araç sayÄ±sÄ± ise 28 olacak.

AraçlarÄ±n tamamÄ± CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± hizmetlerinde kullanÄ±lmak üzere merkezi yönetim bütçesinden karÅŸÄ±lanacak finansmanla alÄ±nacak. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 20 Ekim 2018 08:54

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