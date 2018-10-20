Mardin Derikâ€™in ilk kadÄ±n muhtarÄ± da gÃ¶revden alÄ±ndÄ±

Mardin Derik ilÃ§esinin ilk kadÄ±n muhtarÄ± Nebahat Durmaz gÃ¶revden alÄ±ndÄ±.

Mardin Derik ilçesinin ilk kadÄ±n muhtarÄ± Nebahat Durmaz görevden alÄ±ndÄ±. Durmaz kendisine görevden uzaklaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ±na dair herhangi bir açÄ±klama yapÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi.

Mardin’in Derik ilçesinin ilk kadÄ±n muhtarÄ± 55 yaÅŸÄ±ndaki Nebahat Durmaz’Ä±n da aralarÄ±nda bulunduÄŸu 9 muhtar Ä°çiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n talimatÄ±yla görevden uzaklaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±.

‘BEN SADECE KÖYÜME HÄ°ZMET ETTÄ°M’

Ekmek ve Gül'den Hilal Tok'un haberine göre, KocasÄ±nÄ± 17 sene önce kaybeden ve 7 çocuÄŸunu hayvancÄ±lÄ±k yaparak büyüten Durmaz, muhtar olduktan sonra da köyünde önemli adÄ±mlar attÄ±: Köye yas evi yaptÄ±rdÄ±, yol yaptÄ±rdÄ± ve su getirdi.YaÅŸlÄ±larÄ± ve yoksul aileleri tespit ettirip yardÄ±m ve maaÅŸ saÄŸladÄ±, kimine ev yaptÄ±rdÄ±... Tüm bunlarÄ± yaparken defalarca KaymakamlÄ±ÄŸÄ±n, ValiliÄŸi ve Belediyenin yolunu tuttu: “Köyüme de milletimi de hizmet ettim. TÄ±rnak kadar suçum yok eminim. AraÅŸtÄ±rÄ±lacak ve beni görevden alanlar utanacak. Ben sadece çocuklarÄ±ma, köylüme, komÅŸuma sahip çÄ±ktÄ±m ve beni bu köylüler seçti.”

Görevden alÄ±nmayÄ± hiç beklemediÄŸini ve hak etmediÄŸini söyleyen Durmaz kararÄ± duyunca ÅŸaÅŸÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve üzüldüÄŸünü ifade etti.

'KARARIN HAKSIZLIÄžINI ORTAYA ÇIKARACAÄžIM'

Mardin bölgesinde ikinci kadÄ±n muhtar olan ve Derik ilçesinin ilk kadÄ±n muhtarÄ± olan Durmaz “En azÄ±ndan buna saygÄ± gösterilseydi” diyerek tepkisini dile getirdi.

Durmaz “Avukat tutacaÄŸÄ±m ve kararÄ±n haksÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ± ortaya çÄ±karacaÄŸÄ±m. Benim hiçbir suçum yok. Benim bir suçum olsaydÄ± hiç üzülmezdim. HaksÄ±zlÄ±ÄŸa uÄŸradÄ±m. Åžimdi açÄ±klamayÄ± bekliyoruz, sonra tekrardan adaylÄ±ÄŸÄ±mÄ± koyacaÄŸÄ±m, hakkÄ±mÄ± arayacaÄŸÄ±m nereye kadar giderse gitsin” dedi. (HABER MERKEZÄ°)

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