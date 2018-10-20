Trump'tan Cemal KaÅŸÄ±kÃ§Ä± aÃ§Ä±klamasÄ±: GÃ¶zden kaÃ§an bir olay olmayacak

KaÅŸÄ±kÃ§Ä±'nÄ±n Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n aÃ§Ä±klanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan aÃ§Ä±klama yapan Trump, Suudi Arabistan yÃ¶netiminin aÃ§Ä±klamalarÄ±nÄ±n 'gÃ¼venilir' olduÄŸunu savundu.

Suudi Devlet Televizyonu, Gazeteci KaÅŸÄ±kçÄ±'nÄ±n konsoloslukta öldüÄŸünü kabul eden bir yayÄ±n yaptÄ±. Televizyon, KaÅŸÄ±kçÄ±nÄ±n konsoloslukta çÄ±kan bir arbedede öldüÄŸünü aktardÄ±. Öte yandan olaya iliÅŸkin 18 kiÅŸinin gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± duyuruldu.

Suudi Arabistan: Cemal KaÅŸÄ±kÃ§Ä±, konsoloslukta Ã§Ä±kan arbedede Ã¶ldÃ¼

TRUMP: AÇIKLAMA GÜVENÄ°LÄ°R

ABD'nin Arizona eyaletinde KaÅŸÄ±kçÄ± hakkÄ±nda basÄ±n mensuplarÄ±na deÄŸerlendirmeler yapan ABD BaÅŸkanÄ± Trump, Suudi Arabistan'Ä±n "KaÅŸÄ±kçÄ±'nÄ±n ölümüyle" ilgili açÄ±klamasÄ±nÄ±n "güvenilir" olduÄŸunu savundu.

Riyad yönetiminin açÄ±klamasÄ±nÄ±n "ilk büyük adÄ±m" olduÄŸunu söyleyen Trump, "Ancak kendi deÄŸerlendirmemiz henüz bitmedi. Åžu anda (bir sonuca varmak için) erken." dedi.

Suudi Arabistan'Ä±n KaÅŸÄ±kçÄ± açÄ±klamasÄ± için, "Suudilere bazÄ± sorularÄ±mÄ±z olacak. Bu konuda Kongre ile birlikte çalÄ±ÅŸacaÄŸÄ±z." ifadelerini kullanan Trump, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile görüÅŸtükten sonra kararlarÄ±nÄ± açÄ±klayacaklarÄ±nÄ± anlattÄ±.

Trump ayrÄ±ca, Riyad yönetiminin KaÅŸÄ±kçÄ±'nÄ±n öldürülmesiyle ilgili yaptÄ±ÄŸÄ± tutuklamalarÄ±n "çok önemli olduÄŸunu" belirtti.

SÄ°LAH ANLAÅžMASI YERÄ°NE 'BÄ°R TÜR YAPTIRIM'

ABD ile Suudi Arabistan arasÄ±ndaki 110 milyar dolarlÄ±k silah anlaÅŸmasÄ±nÄ±n akÄ±beti sorulan Trump, söz konusu anlaÅŸmayÄ± korumak istediÄŸini vurguladÄ±. Trump, onun yerine Suudi Arabistan'a "bir tür yaptÄ±rÄ±m" uygulamayÄ± tercih edeceÄŸini kaydetti.

Suudi Arabistan'Ä±n yürüttüÄŸü soruÅŸturmanÄ±n "güvenilir" olup olmadÄ±ÄŸÄ± hakkÄ±ndaki bir soruya ise Trump, "Bu sürece biz dahil olduk, Türkiye dahil oldu. Bu korkunç bir ÅŸey ve gözden kaçan bir olay olmayacak." yanÄ±tÄ±nÄ± verdi.

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders da Suudi gazeteci KaÅŸÄ±kçÄ±'nÄ±n ölümüyle ilgili olarak, "Bay KaÅŸÄ±kçÄ±'nÄ±n öldüÄŸünün teyit edildiÄŸini duymaktan üzgünüz. KaÅŸÄ±kçÄ±'nÄ±n ailesine, niÅŸanlÄ±sÄ±na ve sevenlerine baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± diliyoruz" açÄ±klamasÄ±nÄ± yaptÄ±.

BM: HIZLI, KAPSAMLI VE ÅžEFFAF BÄ°R SORUÅžTURMA YÜRÜTÜLMELÄ°

BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres yazÄ±lÄ± açÄ±klama yaptÄ±. KaÅŸÄ±kçÄ±'nÄ±n ölümünden derin üzüntü duyduÄŸunu bildiren Guterres'in suçlularÄ±n sorumlu tutulmasÄ± çaÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric yaptÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lÄ± açÄ±klamada, Guterres'in, KaÅŸÄ±kçÄ±'nÄ±n ölümünden derin üzüntü duyduÄŸunu, ailesine ve arkadaÅŸlarÄ±na baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± dilediÄŸini bildirdi. Dujarric, BM Genel Sekreteri'nin, Cemal KaÅŸÄ±kçÄ±'nÄ±n ölümüyle ilgili hÄ±zlÄ±, kapsamlÄ± ve ÅŸeffaf bir soruÅŸturma yapÄ±lmasÄ±nÄ± istediÄŸini belirterek, suçlularÄ±n sorumlu tutulmasÄ± çaÄŸrÄ±sÄ±nda bulunduÄŸunu ifade etti.

Suudi Arabistan yönetimi, 2 Ekim'de Ä°stanbul BaÅŸkonsolosluÄŸu'na girdikten sonra haber alÄ±namayan Suudi gazeteci Cemal KaÅŸÄ±kçÄ±'nÄ±n "konsolosluk binasÄ±nda yaÅŸanan arbede sonucunda öldüÄŸünü" itiraf etmiÅŸti.

Suudi Arabistan resmi haber ajansÄ± SPA'da yer alan habere göre, Suudi Arabistan BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n yürüttüÄŸü soruÅŸturma neticesinde, Cemal KaÅŸÄ±kçÄ±'nÄ±n Ä°stanbul BaÅŸkonsolosluÄŸu'na geldiÄŸi sÄ±rada burada bulunan "baÅŸka Suudi vatandaÅŸlarla tartÄ±ÅŸmaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ±, tartÄ±ÅŸmanÄ±n arbedeye dönüÅŸtüÄŸü ve bunun sonucunda KaÅŸÄ±kçÄ±'nÄ±n hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi" belirtilmiÅŸti. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 20 Ekim 2018 08:05

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