'KaÅŸÄ±kÃ§Ä±'nÄ±n Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ 'aÃ§Ä±klamasÄ±na TÃ¼rkiye ve dÃ¼nya ne dedi?

Suudi Arabistan'nÄ±n Cemal KaÅŸÄ±kÃ§Ä±'nÄ±n Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ aÃ§Ä±klanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan peÅŸ peÅŸe aÃ§Ä±klamalar yapÄ±ldÄ±.

Suudi Arabistan, Gazeteci KaÅŸÄ±kçÄ±'nÄ±n konsoloslukta öldüÄŸünü kabul etti. Yetkililer KaÅŸÄ±kçÄ±'nÄ±n konsoloslukta çÄ±kan bir arbedede öldüÄŸünü aktardÄ±. Öte yandan olaya iliÅŸkin 18 kiÅŸinin gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± duyuruldu.

Suudi Arabistan: Cemal KaÅŸÄ±kÃ§Ä±, konsoloslukta Ã§Ä±kan arbedede Ã¶ldÃ¼

AKP SÖZCÜSÜ ÖMER ÇELÄ°K: TÜRKÄ°YE AÇIÄžA ÇIKARACAKTIR

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, "Türkiye ne olmuÅŸsa onu açÄ±ÄŸa çÄ±kartacaktÄ±r. Bundan kimsenin kuÅŸkusu olmasÄ±n" açÄ±klamasÄ±nÄ± yaptÄ±.

Çelik, “Burada tabii bu eylemi gerçekleÅŸtirmiÅŸ kiÅŸiler söz konusu olduÄŸu kadar, bu emri kim verdi, dolayÄ±sÄ±yla sorumlularÄ± kimlerdir? Bütün dünya bunun üzerinde duruyor. BaÅŸÄ±ndan beri söyledik. Hiçbir ÅŸekilde CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±zÄ±n KÄ±zÄ±lcahamam'da ifade ettiÄŸi gibi, gerçek neyse o ortaya çÄ±karÄ±lacak. Ne herhangi bir kimse, herhangi bir odak peÅŸinen suçlanacak, spekülasyonlarla, yanlÄ±ÅŸ haberlerle ya da herhangi bir ÅŸeyin üstü örtülecek. Ne bir kelime fazla ne bir kelime az. Bu çok vahim bir olaydÄ±r. Bütün insanlÄ±ÄŸÄ± infiale uÄŸratmÄ±ÅŸ bir olaydÄ±r. Dünyada herkes büyük bir ilgiyle bunu izliyor. Burada takdir edilen konu Türk otoritelerinin, BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±n bu ÅŸekilde titiz bir çalÄ±ÅŸma yürütmesidir." deÄŸerlendirmesini yaptÄ±.

"Türkiye ne olmuÅŸsa onu açÄ±ÄŸa çÄ±kartacaktÄ±r. Bundan kimsenin kuÅŸkusu olmasÄ±n." ifadelerini kullanan Çelik, KaÅŸÄ±kçÄ±'nÄ±n "arbede sÄ±rasÄ±nda öldüÄŸü"ne yönelik açÄ±klamalarÄ±n zamanlamasÄ±na iliÅŸkin bir soruyu ÅŸöyle yanÄ±tladÄ±:

"Herkes bunun ilk günlerde yapÄ±lmasÄ±nÄ±, yani gerçek neyse açÄ±k bir ÅŸekilde söylenmesini bekliyordu. Sabah da dünya medyasÄ±nÄ±, bizim medyamÄ±zÄ± gördüm. Bu sorular soruluyor. Yani, 'Ä°lk günler niye bu açÄ±klamalar yapÄ±lmadÄ±, sonuç niye ortaya koyulmadÄ±.' diye. Bu sorular sorulacaktÄ±r. Yani çeÅŸitli ülkelerdeki yöneticiler de aynÄ± ÅŸeyi söylüyorlar. Evet bu açÄ±klamayÄ± kaydettik ama soracaÄŸÄ±mÄ±z sorular var diye. Netice itibarÄ±yla Suudi Arabistan tarafÄ±nda nasÄ±l bir çalÄ±ÅŸma yürütülüyor, biz bunu bilmiyoruz. Biz, biliyorsunuz iki tane çalÄ±ÅŸma yürütüyoruz. Birincisi Suudi tarafÄ±yla beraber koordinasyon halinde bir çalÄ±ÅŸma yürütüyoruz. Ä°kincisi ise kendi baÄŸÄ±msÄ±z soruÅŸturmamÄ±zÄ± yürütüyoruz. Bununla da ilgili eleÅŸtiriler geldi. Yani 'Suudi tarafÄ±yla yürütüyorsunuz. Yani bu saÄŸlÄ±klÄ± olur mu?' gibisinden. Biz müstakil soruÅŸturmamÄ±zÄ± da yürütüyoruz.

DediÄŸiniz sorular sorulacaktÄ±r. KuÅŸkusuz Suudi Arabistan makamlarÄ±ndan bunlara cevap beklenecektir. DediÄŸim gibi biz peÅŸinen kimseyi suçlamÄ±yoruz ama hiçbir ÅŸeyin örtülü kalmasÄ±na da razÄ± deÄŸiliz. Bu vahim bir olaydÄ±r. Suudi KonsolosluÄŸu Suud topraÄŸÄ± sayÄ±lsa da Türkiye Cumhuriyeti topraklarÄ±nÄ±n sÄ±nÄ±rlarÄ± içinde olmuÅŸtur. Bunun açÄ±ÄŸa çÄ±kmasÄ± bizim namus borcumuzdur. Elinde sonunda elimizdeki bütün imkanlar kullanÄ±larak bu açÄ±ÄŸa çÄ±karÄ±lacaktÄ±r. CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±zÄ±n iradesi bu ÅŸekildedir. Åžimdiye kadar da bu ÅŸekilde gelmiÅŸtir."

TRUMP: AÇIKLAMA GÜVENÄ°LÄ°R

ABD'nin Arizona eyaletinde KaÅŸÄ±kçÄ± hakkÄ±nda basÄ±n mensuplarÄ±na deÄŸerlendirmeler yapan ABD BaÅŸkanÄ± Trump, Suudi Arabistan'Ä±n "KaÅŸÄ±kçÄ±'nÄ±n ölümüyle" ilgili açÄ±klamasÄ±nÄ±n "güvenilir" olduÄŸunu savundu.

Riyad yönetiminin açÄ±klamasÄ±nÄ±n "ilk büyük adÄ±m" olduÄŸunu söyleyen Trump, "Ancak kendi deÄŸerlendirmemiz henüz bitmedi. Åžu anda (bir sonuca varmak için) erken." dedi.

Suudi Arabistan'Ä±n KaÅŸÄ±kçÄ± açÄ±klamasÄ± için, "Suudilere bazÄ± sorularÄ±mÄ±z olacak. Bu konuda Kongre ile birlikte çalÄ±ÅŸacaÄŸÄ±z." ifadelerini kullanan Trump, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile görüÅŸtükten sonra kararlarÄ±nÄ± açÄ±klayacaklarÄ±nÄ± anlattÄ±.

Trump ayrÄ±ca, Riyad yönetiminin KaÅŸÄ±kçÄ±'nÄ±n öldürülmesiyle ilgili yaptÄ±ÄŸÄ± tutuklamalarÄ±n "çok önemli olduÄŸunu" belirtti.

SÄ°LAH ANLAÅžMASI YERÄ°NE 'BÄ°R TÜR YAPTIRIM'

ABD ile Suudi Arabistan arasÄ±ndaki 110 milyar dolarlÄ±k silah anlaÅŸmasÄ±nÄ±n akÄ±beti sorulan Trump, söz konusu anlaÅŸmayÄ± korumak istediÄŸini vurguladÄ±. Trump, onun yerine Suudi Arabistan'a "bir tür yaptÄ±rÄ±m" uygulamayÄ± tercih edeceÄŸini kaydetti.

Suudi Arabistan'Ä±n yürüttüÄŸü soruÅŸturmanÄ±n "güvenilir" olup olmadÄ±ÄŸÄ± hakkÄ±ndaki bir soruya ise Trump, "Bu sürece biz dahil olduk, Türkiye dahil oldu. Bu korkunç bir ÅŸey ve gözden kaçan bir olay olmayacak." yanÄ±tÄ±nÄ± verdi.

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders da Suudi gazeteci KaÅŸÄ±kçÄ±'nÄ±n ölümüyle ilgili olarak, "Bay KaÅŸÄ±kçÄ±'nÄ±n öldüÄŸünün teyit edildiÄŸini duymaktan üzgünüz. KaÅŸÄ±kçÄ±'nÄ±n ailesine, niÅŸanlÄ±sÄ±na ve sevenlerine baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± diliyoruz" açÄ±klamasÄ±nÄ± yaptÄ±.

Ä°NGÄ°LTERE: ATACAÄžIMIZ ADIMLARI ELE ALIYORUZ

Ä°ngiltere DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, Suudi Arabistan'Ä±n gazeteci Cemal KaÅŸÄ±kçÄ±'nÄ±n konsoloslukta" öldüÄŸünü doÄŸrulamasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan atÄ±lacak "sonraki adÄ±mlarÄ±n" ele alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi.

Ä°ngiltere'den yapÄ±lan önceki açÄ±klamalarda, "korkunç" olarak deÄŸerlendirilen KaÅŸÄ±kçÄ± olayÄ±nda sorumlulardan hesap sorulmasÄ± çaÄŸrÄ±sÄ±nda bulunulmuÅŸtu.

HOLLANDA: GERÇEKLERÄ°N ORTAYA ÇIKMASI LAZIM

Hollanda BaÅŸbakanÄ± Mark Rutte da KaÅŸÄ±kçÄ±'nÄ±n öldürülmesine iliÅŸkin, “Gerçeklerin ortaya çÄ±kmasÄ± lazÄ±m” dedi. BaÅŸbakan Rutte, Danimarka'da gazetecilere yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, gazeteci KaÅŸÄ±kçÄ± konusunda tam neler yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±yla ilgili daha çok soru iÅŸareti olduÄŸunu belirtti. Rutte, Fransa, Almanya ve Ä°ngiltere'nin inandÄ±rÄ±cÄ± bir araÅŸtÄ±rma yapÄ±lmasÄ± için yaptÄ±ÄŸÄ± çaÄŸrÄ±ya katÄ±larak, “Tam olarak ne oldu. Kim sorumlu? GeniÅŸ çaplÄ± araÅŸtÄ±rma yapÄ±lmasÄ± önemli” diye konuÅŸtu.

KaÅŸÄ±kçÄ±'nÄ±n öldürülmesine iliÅŸkin ‘inanÄ±lmaz üzücü’ ifadelerini kullanan Rutte, “Suudi Arabistan'Ä±n olaya nihayet biraz da olsa açÄ±klÄ±k getirmesi iyi bir geliÅŸme” deÄŸerlendirmesinde bulundu.

BM: HIZLI, KAPSAMLI VE ÅžEFFAF BÄ°R SORUÅžTURMA YÜRÜTÜLMELÄ°

BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres yazÄ±lÄ± açÄ±klama yaptÄ±. KaÅŸÄ±kçÄ±'nÄ±n ölümünden derin üzüntü duyduÄŸunu bildiren Guterres'in suçlularÄ±n sorumlu tutulmasÄ± çaÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric yaptÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lÄ± açÄ±klamada, Guterres'in, KaÅŸÄ±kçÄ±'nÄ±n ölümünden derin üzüntü duyduÄŸunu, ailesine ve arkadaÅŸlarÄ±na baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± dilediÄŸini bildirdi. Dujarric, BM Genel Sekreteri'nin, Cemal KaÅŸÄ±kçÄ±'nÄ±n ölümüyle ilgili hÄ±zlÄ±, kapsamlÄ± ve ÅŸeffaf bir soruÅŸturma yapÄ±lmasÄ±nÄ± istediÄŸini belirterek, suçlularÄ±n sorumlu tutulmasÄ± çaÄŸrÄ±sÄ±nda bulunduÄŸunu ifade etti.

UNESCO'DAN KAÅžIKÇI'NIN ÖLDÜRÜLMESÄ°NE KINAMA

BirleÅŸmiÅŸ Milletler EÄŸitim, Bilim ve Kültür TeÅŸkilatÄ± (UNESCO) Genel Sekreteri Audrey Azoulay, Suudi gazeteci Cemal KaÅŸÄ±kçÄ±'nÄ±n öldürülmesini ‘en aÄŸÄ±r ÅŸekilde’ kÄ±nadÄ±.

UNESCO'dan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± açÄ±klamada, KaÅŸÄ±kçÄ±'nÄ±n öldürülmesine iliÅŸkin karanlÄ±k noktalarÄ±n bir an önce aydÄ±nlatÄ±lmasÄ± istenirken, olayÄ±n, basÄ±n özgürlüÄŸü adÄ±na verilen mücadelenin önemini bir kez daha ortaya koyduÄŸu belirtildi.

AçÄ±klamada Azoulay'in, "Cemal KaÅŸÄ±kçÄ±'nÄ±n katlini en aÄŸÄ±r biçimde kÄ±nÄ±yorum. Yetkililere olayÄ± derinden inceleyerek, suçlularÄ± adalet karÅŸÄ±sÄ±na çÄ±karmasÄ± çaÄŸrÄ±sÄ±nda bulunuyorum” ifadelerine yer verildi.

AP: ULUSLARARASI SORUÅžTURMA BAÅžLATILMALI

Avrupa Parlamentosu (AP), Suudi gazeteci Cemal KaÅŸÄ±kçÄ±'nÄ±n öldürülmesine iliÅŸkin "acilen" uluslararasÄ± bir soruÅŸturma baÅŸlatÄ±lmasÄ±nÄ± istedi.

AP BaÅŸkanÄ± Antonio Tajani, sosyal medyadan paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± mesajÄ±nda, "Acilen, Cemal KaÅŸÄ±kçÄ±'nÄ±n ölümüne iliÅŸkin kanÄ±tlarÄ±n incelenmesini saÄŸlayacak titiz bir uluslararasÄ± soruÅŸturma baÅŸlatÄ±lmalÄ±." ifadesini kullandÄ±.

Avrupa BirliÄŸi (AB) Türkiye Delegasyonu BaÅŸkanÄ± Büyükelçi Christian Berger, “AB Temsilcisi'nin (Federica Mogherini) de söylediÄŸi gibi bu olaya iliÅŸkin detaylÄ± bir adli soruÅŸturmanÄ±n gerçekleÅŸmesini istiyoruz." ifadesini kullandÄ±.

SINIR TANIMAYAN GAZETECÄ°LER: KARARLI ULUSLARARASI BASKI BEKLENTÄ°SÄ° Ä°ÇÄ°NDEYÄ°Z

SÄ±nÄ±r TanÄ±mayan Gazeteciler (RSF) örgütü Genel Sekreteri Christophe Deloire, gazeteci Cemal KaÅŸÄ±kçÄ±'nÄ±n öldürülmesinden sonra Suudi Arabistan yönetimine, olayÄ±n tüm boyutlarÄ±yla aydÄ±nlÄ±ÄŸa çÄ±karÄ±lmasÄ± için uluslararasÄ± baskÄ± uygulanmasÄ± çaÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu. Deloire, Twitter hesabÄ±ndan Suudi gazeteci Cemal KaÅŸÄ±kçÄ±'nÄ±n öldürülmesi olayÄ±nÄ± deÄŸerlendirdi.

OlayÄ±n açÄ±ÄŸa çÄ±kmasÄ± için gerekli uluslararasÄ± baskÄ±nÄ±n yapÄ±lmamasÄ± veya bir uzlaÅŸma politikasÄ±nÄ±n kabulünün Suudi Arabistan'a ‘öldürme izni vermek’ anlamÄ±na geleceÄŸini belirten Deloire, “KaÅŸÄ±kçÄ±'nÄ±n ölümünün kabulünden sonra, Suudi Arabistan'a, olay hakkÄ±nda tüm gerçekleri aydÄ±nlÄ±ÄŸa çÄ±karacak ve Suudi gazetecilerin serbest kalmasÄ±nÄ± saÄŸlayacak güçlü, sürekli ve kararlÄ± uluslararasÄ± baskÄ± beklentisi içindeyiz” ifadelerini kullandÄ±.

AF ÖRGÜTÜ: SORUÅžTURMANIN TARAFSIZLIÄžI KONUSUNDA KUÅžKU VAR

UluslararasÄ± Af Örgütü (Amnesty International) yetkilisi Rawya Rageh, Twitter'dan yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, Suudi Arabistan'Ä±n KaÅŸÄ±kçÄ±'ya iliÅŸkin son açÄ±klamasÄ±nÄ± deÄŸerlendirerek, "Bunun bir aklamaya veya olaya karÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±ndan kuÅŸku duyulan makam tarafÄ±ndan yürütülen bir soruÅŸturmaya dönüÅŸmesinden kaygÄ± duyuyoruz." ifadelerini kullandÄ±. Suudi Arabistan’da yürütülen soruÅŸturmanÄ±n "tarafsÄ±zlÄ±ÄŸÄ±" noktasÄ±nda soru iÅŸaretlerinin mevcudiyetini koruduÄŸunu belirten Rageh, adaletin yerini bulmasÄ± için olayla ilgili BirleÅŸmiÅŸ Milletler tarafÄ±ndan baÄŸÄ±msÄ±z bir soruÅŸturma yapÄ±lmasÄ± çaÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.

Suudi Arabistan yönetimi, 2 Ekim'de Ä°stanbul BaÅŸkonsolosluÄŸu'na girdikten sonra haber alÄ±namayan Suudi gazeteci Cemal KaÅŸÄ±kçÄ±'nÄ±n "konsolosluk binasÄ±nda yaÅŸanan arbede sonucunda öldüÄŸünü" itiraf etmiÅŸti.

Suudi Arabistan resmi haber ajansÄ± SPA'da yer alan habere göre, Suudi Arabistan BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n yürüttüÄŸü soruÅŸturma neticesinde, Cemal KaÅŸÄ±kçÄ±'nÄ±n Ä°stanbul BaÅŸkonsolosluÄŸu'na geldiÄŸi sÄ±rada burada bulunan "baÅŸka Suudi vatandaÅŸlarla tartÄ±ÅŸmaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ±, tartÄ±ÅŸmanÄ±n arbedeye dönüÅŸtüÄŸü ve bunun sonucunda KaÅŸÄ±kçÄ±'nÄ±n hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi" belirtilmiÅŸti. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 20 Ekim 2018 15:25

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