Åževval Sam, BursalÄ±larla buluÅŸtu

SanatÃ§Ä± Åževval Sam, KÃ¼ltÃ¼r Park AÃ§Ä±khava Tiyatrosu'nda sahnelenen 'MÃ¼zeyyen MÃ¼zikali' ile BursalÄ±larla bir araya geldi.

SanatçÄ± Åževval Sam, Türkiye müziÄŸinin önemli seslerinden Müzeyyen Senar'Ä±n hayatÄ±ndan önemli kesitlerin müzikle harmanladÄ±ÄŸÄ± "Müzeyyen Müzikali" ile BursalÄ± sanatseverlerle bir araya geldi.

Kültür Park AçÄ±khava Tiyatrosu'nda sahnelenen müzikalin yönetmenliÄŸini Engin Alkan üstlenirken, sahne dekor tasarÄ±mÄ±nÄ± Cem YÄ±lmazer tasarladÄ±.

Figen ÅžakacÄ±'nÄ±n kaleme aldÄ±ÄŸÄ± müzikalde, Müzeyyen Senar'Ä±n 84 yÄ±llÄ±k sanat hayatÄ±ndaki unutulmaz bir çok eserlere yer verildi.

Åževval Sam'a daha önce Müzeyyen Senar ile birlikte çalÄ±ÅŸmÄ±ÅŸ müzisyenler de zaman zaman eÅŸlik etti.

Gösterinin sonunda sanatseverleri selamlayan Sam, sahnedeki performansÄ±yla uzun süre alkÄ±ÅŸlandÄ±. (Bursa/AA)

Unutulmaz sanatÃ§Ä±larÄ±mÄ±z Cem Karaca ve MÃ¼zeyyen Senar'Ä± Ã¶zlemle anÄ±yoruz

MÃ¼zeyyen Senarâ€™Ä±n ardÄ±ndan

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 19 Ekim 2018 23:54

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