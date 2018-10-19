Almanya, Suudi Arabistan'a 417 milyon avroluk silah sattÄ±

Almanya, Suudi Arabistan'a bu yÄ±lÄ±n ocak-eylÃ¼l dÃ¶neminde yaklaÅŸÄ±k 417 milyon avroluk silah sattÄ±.

Almanya’nÄ±n, Yemen savaÅŸÄ±ndaki rolü nedeniyle eleÅŸtirdiÄŸi Suudi Arabistan’a bu yÄ±lÄ±n ocak-eylül döneminde yaklaÅŸÄ±k 417 milyon avroluk silah sattÄ±ÄŸÄ± bildirildi.

Almanya Ekonomi BakanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n YeÅŸiller Partisi’nin soru önergesine verdiÄŸi yanÄ±ta göre, Suudi Arabistan, Almanya’nÄ±n yÄ±lÄ±n baÅŸÄ±ndan bu yana Cezayir’in ardÄ±ndan en çok silah sattÄ±ÄŸÄ± ikinci ülke oldu.

Almanya, yÄ±lÄ±n 9 ayÄ±nda Cezayir’e yaklaÅŸÄ±k 741,5 milyon avroluk, Suudi Arabistan’a da yaklaÅŸÄ±k 417 milyon avroluk silah sattÄ±.

Almanya, 2016’da Suudi Arabistan’a 530 milyon avro deÄŸerinde silah ihracatÄ±na izin verirken, geçen yÄ±l bu rakam 249 milyon avroya gerilemiÅŸti.

Uzun süredir siyasi istikrarsÄ±zlÄ±ÄŸÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± Yemen'de Husiler, Eylül 2014'ten bu yana baÅŸkent Sana ve bazÄ± bölgelerin denetimini elinde tutuyor. Ülkenin birçok kenti, ordu ile Husiler arasÄ±ndaki çatÄ±ÅŸmalara sahne oluyor. Suudi Arabistan öncülüÄŸündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Yemen hükümetine destek veriyor.

BirleÅŸmiÅŸ Milletler’e (BM) göre iç savaÅŸÄ±n devam ettiÄŸi Yemen’de, ülke nüfusunun yüzde 75’i yardÄ±m ve korumaya ihtiyaç duyuyor. Almanya da Yemen iç savaÅŸÄ±ndaki rolü nedeniyle Suudi Arabistan’Ä± eleÅŸtiriyor. (Berlin/AA)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 19 Ekim 2018 22:52

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