DiyarbakÄ±r Barosu: Tahir ElÃ§i cinayeti dosyasÄ±nda hiÃ§bir ilerleme yok

Tahir ElÃ§iâ€™nin mezarÄ±nÄ± ziyaret eden DiyarbakÄ±r Barosuâ€™nun yeni yÃ¶netimi, 3 yÄ±l geÃ§mesine raÄŸmen ElÃ§i dosyasÄ±nda ilerleme olmamasÄ±na tepki gÃ¶sterdi.

DiyarbakÄ±r Barosu’nun 46. OlaÄŸan Genel Kurulu’nda seçilen yeni yönetimi, çalÄ±ÅŸmalarÄ±na baÅŸladÄ±. DiyarbakÄ±r Baro BaÅŸkanÄ± Cihan AydÄ±n ve yönetim kurulu üyeleri, 28 KasÄ±m 2015 tarihinde Sur ilçesi Dört AyaklÄ± Minare’nin önünde öldürülen Tahir Elçi’nin Yeniköy MezarlÄ±ÄŸÄ±’nda bulunan mezarÄ±nÄ± ziyaret etti. Ziyarette birçok avukat da katÄ±ldÄ±. Mezar baÅŸÄ±nda konuÅŸan yeni Baro BaÅŸkanÄ± AydÄ±n, Elçi’nin katlediÅŸinin üzerinden yaklaÅŸÄ±k 3 yÄ±l geçse de soruÅŸturma dosyasÄ±nda herhangi bir ilerlemenin olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlatarak, ulusal ve uluslararasÄ± mekanizmalarÄ± bu konuda daha çok çalÄ±ÅŸtÄ±rmak için ellerinden geleni yapacaklarÄ±nÄ± söyledi.

‘3 YILDIR Ä°LERLEME SAÄžLANAMAMIÅž’

Elçi’nin tüm hayatÄ± boyunca cezasÄ±zlÄ±kla ve aÄŸÄ±r insan haklarÄ± davalarÄ±yla mücadele ettiÄŸini belirten AydÄ±n, “Sevgili BaÅŸkanÄ±mÄ±zÄ±n bu ÅŸekilde bir cinayete kurban gitmesi gerçekten biz hukukçular açÄ±sÄ±ndan çok acÄ± verici. DolayÄ±sÄ±yla bir kez daha yenilemek isteriz ki, biz bu soruÅŸturmanÄ±n takipçisi olacaÄŸÄ±z. Neredeyse 3 yÄ±la yakÄ±ndÄ±r soruÅŸturma dosyasÄ±nda herhangi bir ilerleme saÄŸlanmamÄ±ÅŸ. Her koÅŸulda, her ÅŸarta bütün zorluklara raÄŸmen bu cinayetin aydÄ±nlatÄ±lmasÄ± için elimizden geleni yapacaÄŸÄ±z” dedi.

‘HÄ°ÇBÄ°R MAZERET KABUL ETMEYECEÄžÄ°Z’

“Bizce cinayetin failleri bellidir” diyen AydÄ±n, ÅŸöyle devam etti: “Onlarca kameranÄ±n önünde gerçekleÅŸen bir cinayet var ancak biz soruÅŸturmayÄ± yürüten makamlarÄ±n gerekli hassasiyeti gösterdiklerine inanmÄ±yoruz. Bu konuda gösterilen gerekçe ve mazeretler tatmin edici deÄŸildir. Biz bunlarÄ± hiçbir zaman kabul etmeyeceÄŸiz. SayÄ±n BaÅŸkanÄ±n cinayetinin aydÄ±nlatÄ±lmasÄ± için hem ulusal hem de uluslararasÄ± mekanizmalara gerekli baÅŸvurular ve takiplerini gerçekleÅŸtireceÄŸiz.” (DiyarbakÄ±r/MA)

Ankara ve Ä°zmir barolarÄ±nda genel kurul bu hafta sonu

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 19 Ekim 2018 21:33

www.evrensel.net