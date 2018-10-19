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Karadon madeninde iÅŸ kazasÄ±: 2 madenci yaralandÄ±
Zonguldakâ€™da TTK Karadon maden ocaÄŸÄ±nda yaÅŸanan iÅŸ kazasÄ±nda 2 iÅŸÃ§i yaralandÄ±.
Zonguldak'ta Türkiye TaÅŸkömürü Kurumu (TTK) Karadon Müessese MüdürlüÄŸü'ne ait maden ocaÄŸÄ±nda meydana gelen iÅŸ kazalarÄ±nda 2 iÅŸçi hafif yaralandÄ±.
Kilimli ilçesinde bulunan TTK Karadon Müessese MüdürlüÄŸü'ne ait maden ocaÄŸÄ±nda öÄŸle saatlerinde iki ayrÄ± iÅŸ kazasÄ± meydana geldi. Yerin yaklaÅŸÄ±k 460 metre altÄ±nda hazÄ±rlÄ±k iÅŸçisi olarak çalÄ±ÅŸan Hasan Åženyüz'ün ray demirine sÄ±kÄ±ÅŸan parmaÄŸÄ±, müdahaleyle kurtarÄ±ldÄ±. Åženyüz'ün parmaÄŸÄ±nda sÄ±yrÄ±k meydana geldi.
AynÄ± kotta çalÄ±ÅŸan Turgut Aliboz'un da üzerine malzeme düÅŸmesi sonucu kaburgasÄ±nda kÄ±rÄ±k meydana geldi. Ä°ÅŸ yeri ambulansÄ±yla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldÄ±rÄ±lan yaralÄ±lar, tedavi altÄ±na alÄ±ndÄ±, durumlarÄ±nÄ±n iyi olduÄŸu bildirildi. (DHA)Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 19 Ekim 2018 21:28