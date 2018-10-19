VanlÄ±lardan â€˜kayyÄ±m' yanÄ±tÄ±: SandÄ±kta irademizi ortaya koyacaÄŸÄ±z

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n yerel seÃ§imlere iliÅŸkin 'KayyÄ±m tayinleriyle yolumuza devam edeceÄŸiz' sÃ¶zlerine VanlÄ±lardan yanÄ±t geldi.

CumhurbaÅŸkanÄ± ve AKP Genel BaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan’Ä±n "'Bu seçimlerde de teröre bulaÅŸmÄ±ÅŸ olanlar sandÄ±ktan çÄ±karsa gereÄŸini yapÄ±p kayyÄ±m tayinleriyle yolumuza devam edeceÄŸiz'" söylemine yanÄ±t veren VanlÄ±lar, bu sözlerle Kürtlerin sandÄ±ktan uzak tutulmaya çalÄ±ÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, “SandÄ±kta kendi irademizi seçeceÄŸiz” dedi.

Ä°pekyolu ilçesinde yaÅŸayan Faysal Acar, CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan’Ä±n yerel seçimlere dönük söylemini dikkate almadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, “Van’da bir tane belediyeyi bile AKP alamayacak. Bütün belediyeler yine HDP’nin olacaktÄ±r. Biz belediyelerimizi geri alacaÄŸÄ±z. Kendi oylarÄ±mÄ±zla seçtiÄŸimiz belediye baÅŸkanlarÄ±na kayyÄ±m atandÄ±. Biz yine de kendi irademizi seçeriz. Devlet kayyÄ±m atayabilir ama biz yine her zamanki gibi sandÄ±kta bildiÄŸimizi yapacaÄŸÄ±z. ErdoÄŸan’Ä±n belediyelerimize yönelik tehditlerini halk olarak protesto ediyoruz. Biz belediyelerimizi kesinlikle alacaÄŸÄ±z” dedi.

‘KÜRTLERE GÖZDAÄžI VERÄ°LMEK Ä°STENÄ°YOR’

ErdoÄŸan’Ä±n ittifak içerisinde olduÄŸu MHP’ye yaranmak için bu sözleri sarf ettiÄŸini söyleyen Hasan Güler de ÅŸunlarÄ± dile getirdi:

“Bu söylemle Kürtlere gözdaÄŸÄ±, milliyetçilere mesaj verilmektedir. AslÄ±nda bu seçim sürecinde en çok Kürt halkÄ±ndan korkmaktalar. Tekrardan belediyelerimizi HDP ile geri kazanacaÄŸÄ±z. Kürtler iradelerine ve oylarÄ±na sahip çÄ±kacaktÄ±r. Belediyelere tekrardan kayyÄ±m atayamazlar. Sadece Kürt haklÄ±nÄ±n sindirmek ve korkutmak için ÅŸimdiden böylesi bir söylemi dillendiriyorlar. Ä°nsanlarÄ±n seçim sandÄ±klarÄ±na gitmesini istemiyorlar. Zihinlerde ‘Oyumuzu versek dahi bizden geri alacaklar, onun için sandÄ±ÄŸa gidip oy kullanmaya gerek yok’ algÄ±sÄ± yaratÄ±yorlar. Topluma bu düÅŸünceyi empoze etmeye çalÄ±ÅŸÄ±yorlar. Ama herkes bilsin ki AKP’nin artÄ±k hiçbir ÅŸansÄ± kalmadÄ±. Seçim günü görüÅŸürüz.”

‘KAYYIMDAN MEMNUN DEÄžÄ°LÄ°Z’

Van’da seçimleri HDP’nin ezici bir çoÄŸunlukla kazanacaÄŸÄ±nÄ± dile getiren Hecer Mamuk, Belediye seçimlerinde HDP Van’da tekrardan kazanacaktÄ±r. HalkÄ±mÄ±z AKP’nin bu söylem ve oyunlarÄ±na gelmemesi gerekiyor. Belediyeleri tekrardan elimizden almak ile tehdit ediyorlar. Bunun tek amacÄ± halkÄ±mÄ±zÄ± korkutmaktan baÅŸka bir ÅŸey deÄŸildir. Belediyelerimizi tekrardan geri alacaÄŸÄ±z ve ne olursa olsun kayyÄ±mlara teslim etmeyeceÄŸiz. Halk olarak kayyÄ±mdan memnun deÄŸiliz. Biz halk olarak o belediyelerimize sahip çÄ±kmak zorundayÄ±z. Halk bu kayyÄ±mlarÄ±n tekrar atanmasÄ±na izin vermemelidir. Herkesi iradesine sahip çÄ±kmaya çaÄŸÄ±rÄ±yoruz” ifadesinde bulundu.

‘ÖZGÜRLÜK DIÅžINDA BÄ°RÅžEY Ä°STEMÄ°YORUZ’

Hüseyin Demir ise, “DoÄŸru bir yoldan özgürlüÄŸümüze doÄŸru yürüyeceÄŸiz. ErdoÄŸan’Ä±n bu söylemi Kürtlere hiçbir iyi ÅŸeyi reva görmediÄŸinin göstergesidir. Ama Kürt halkÄ± asla vazgeçmez, yok olmaz. Kürtlerin direniÅŸçi bir yanÄ± vardÄ±r. Kürtler asla korkmaz. Van’Ä±n tüm belediyelerini kesinlikle HDP alacaktÄ±r. Van halkÄ± barÄ±ÅŸtan ve özgürlükten baÅŸka bir ÅŸey istemiyor. Herkes eÅŸit ve kardeÅŸ olsun istiyoruz” ÅŸeklinde konuÅŸtu. (Van/MA)

ErdoÄŸan'dan yerel seÃ§imlere iliÅŸkin 'kayyÄ±m' aÃ§Ä±klamasÄ±

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 19 Ekim 2018 21:34

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