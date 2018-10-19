HDP Grup BaÅŸkanvekili Bilgenâ€™den DemirtaÅŸ aÃ§Ä±klamasÄ±

HDP Grup BaÅŸkanvekili Ayhan Bilgen: AÄ°HM kararÄ± Ã¶ncesi tahliye etmeyi dÃ¼ÅŸÃ¼nebilirler.

HDP Grup BaÅŸkanvekili Ayhan Bilgen, katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bir televizyon programÄ±nda, partisinin önceki eÅŸ genel baÅŸkanÄ± Selahattin DemirtaÅŸ'Ä±n önümüzdeki günlerde tahliye edilebileceÄŸini söyledi.

Ayhan Bilgen, katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bir televizyon programÄ±nda, canlÄ± yayÄ±nda sorularÄ±nÄ± yanÄ±tladÄ±. DemirtaÅŸ'Ä±n tutukluluÄŸuyla ilgili olarak AÄ°HM'i beklediklerini belirten Bilgen, buradan tahliye kararÄ±nÄ±n çÄ±kabileceÄŸini söyledi. Bilgen, “AÄ°HM'den tutuklulukla ilgili olumlu bir karar çÄ±kacaÄŸÄ±nÄ± bekliyoruz. AÄ°HM öncesinde tahliye etmeyi düÅŸünebilirler" dedi.

Bilgen'in açÄ±klamasÄ±na iliÅŸkin DemirtaÅŸ'Ä±n avukatlarÄ±ndan Mahsuni Karaman'dan da bir açÄ±klama geldi. Bilgen'in açÄ±klamasÄ± sonrasÄ± çok sayÄ±da arama ve mesaj aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden Karaman, "SayÄ±n DemirtaÅŸ’Ä±n AÄ°HM veya iç hukuk eliyle tahliye edileceÄŸi, somut verilere dayalÄ± bir öngörü deÄŸildir; bu, siyasi bir deÄŸerlendirme olup aynÄ± zamanda ciddi bir beklentidir" dedi. (HABER MERKEZÄ°)

Çok sayÄ±da arama ve msj nedeniyle, konuya dair açÄ±klama gereÄŸi duydum:



Sn. DemirtaÅŸ’Ä±n AÄ°HM veya Ä°ç hukuk eliyle tahliye edileceÄŸi, somut verilere dayalÄ± bir öngörü deÄŸildir; Bu, siyasi bir deÄŸerlendirme olup aynÄ± zamanda ciddi bir beklentidir. — Mahsuni Karaman (@av_mkaraman) 19 Ekim 2018

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 19 Ekim 2018 23:01

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