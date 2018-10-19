Gazeteciye â€˜maskaraâ€™ diyen bakan tepki topladÄ±

FotoÄŸraf: AA

Gazeteciye â€˜maskaraâ€™ diyen bakan tepki topladÄ±

    • 19 Ekim 2018 20:55

    TarÄ±m BakanÄ± Bekir Pakdemirliâ€™nin ihalesiz et ithalatÄ±nÄ± soran gazeteciye â€˜maskaraâ€™ demesi sosyal medyada tepki topladÄ±.

    TarÄ±m BakanÄ± Bekir Pakdemirli, kendisine ihalesiz ÅŸekilde yapÄ±lan et ithalatÄ±nÄ± soran gazeteciye “maskara” dedi. Gazetecinin sorduÄŸu soruya verdiÄŸi yanÄ±tta ihalesiz et ithalatÄ±nÄ± da kabul eden Bakan, “Ä°thalat ihalesi sonradan yapÄ±lsa ne olur?” dedi.

    FOX Haber’in videoyu sosyal medyada paylaÅŸmasÄ± üzerine Bakan’a tepki yaÄŸdÄ±. RSF temsilcisi Erol ÖnderoÄŸlu, “Ortada bir maskaralÄ±k aradÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda SayÄ±n TarÄ±m BakanÄ± Bekir Pakdemirli'nin usulsüzlük iddialarÄ± konusunda soru sorma hakkÄ±nÄ± kullanan bir gazeteciye reva gördüÄŸü muameleyi görüyoruz. Gazetecilerle konuÅŸmasÄ±nÄ± bilmeyenler BakanlÄ±k da yapmamalÄ±dÄ±r!” dedi. Türkiye Gazeteciler SendikasÄ±nÄ±n resmi hesabÄ±ndan yapÄ±lan açÄ±klamada ise, “BasÄ±n özgürlüÄŸü kendimize istediÄŸimiz bir ayrÄ±calÄ±k deÄŸil, kamuoyu adÄ±na siyasetçileri denetleyebilmemizdir. Hukuksuz iÅŸiniz yoksa gazetecilerden korkmayÄ±n. Maskara derken madara olmayÄ±n” ifadelerine yer verildi.

    BakanÄ±n “maskara” sözüne tepki gösteren  Gazeteci Banu Güven, “Gazeteci arkadaÅŸÄ±mÄ±zÄ±n yaptÄ±ÄŸÄ± hakkÄ±yla gazetecilik. BakanÄ±n yaptÄ±ÄŸÄ± ise mesleÄŸimize hakaret. Uzunca bir süredir beklemedikleri anda kendilerini zorlayan sorularla karÅŸÄ±laÅŸmadÄ±klarÄ± için gazeteciliÄŸi de baÅŸka bir ÅŸey zannediyorlar” dedi. Gazeteci NevÅŸin Mengü, “Bakan ÅŸaÅŸÄ±rmÄ±ÅŸ zira AKP epeydir ‘efendim bu müthiÅŸ baÅŸarÄ±nÄ±zÄ± neye borçlusunuz’ tipi sorulara alÄ±ÅŸkÄ±n” derken, UÄŸur Gürses “Gazetecilik tam da bu; Ä±srarla soru sormak”; Timur Soykan, “MaskaralÄ±k gazetecinin sorusunu yanÄ±tlamak yerine hakaret etmektir. Gazeteci iÅŸini yapÄ±yor kafasÄ±na göre ihale daÄŸÄ±tan bakan soruyu yanÄ±tlamÄ±yor. AsÄ±l iÅŸini yapmayan bakandÄ±r” dedi. (MEDYA SERVÄ°SÄ°)

    Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 19 Ekim 2018 21:16
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