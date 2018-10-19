Gazeteciye â€˜maskaraâ€™ diyen bakan tepki topladÄ±

TarÄ±m BakanÄ± Bekir Pakdemirliâ€™nin ihalesiz et ithalatÄ±nÄ± soran gazeteciye â€˜maskaraâ€™ demesi sosyal medyada tepki topladÄ±.

TarÄ±m BakanÄ± Bekir Pakdemirli, kendisine ihalesiz ÅŸekilde yapÄ±lan et ithalatÄ±nÄ± soran gazeteciye “maskara” dedi. Gazetecinin sorduÄŸu soruya verdiÄŸi yanÄ±tta ihalesiz et ithalatÄ±nÄ± da kabul eden Bakan, “Ä°thalat ihalesi sonradan yapÄ±lsa ne olur?” dedi.

FOX Haber’in videoyu sosyal medyada paylaÅŸmasÄ± üzerine Bakan’a tepki yaÄŸdÄ±. RSF temsilcisi Erol ÖnderoÄŸlu, “Ortada bir maskaralÄ±k aradÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda SayÄ±n TarÄ±m BakanÄ± Bekir Pakdemirli'nin usulsüzlük iddialarÄ± konusunda soru sorma hakkÄ±nÄ± kullanan bir gazeteciye reva gördüÄŸü muameleyi görüyoruz. Gazetecilerle konuÅŸmasÄ±nÄ± bilmeyenler BakanlÄ±k da yapmamalÄ±dÄ±r!” dedi. Türkiye Gazeteciler SendikasÄ±nÄ±n resmi hesabÄ±ndan yapÄ±lan açÄ±klamada ise, “BasÄ±n özgürlüÄŸü kendimize istediÄŸimiz bir ayrÄ±calÄ±k deÄŸil, kamuoyu adÄ±na siyasetçileri denetleyebilmemizdir. Hukuksuz iÅŸiniz yoksa gazetecilerden korkmayÄ±n. Maskara derken madara olmayÄ±n” ifadelerine yer verildi.

BakanÄ±n “maskara” sözüne tepki gösteren Gazeteci Banu Güven, “Gazeteci arkadaÅŸÄ±mÄ±zÄ±n yaptÄ±ÄŸÄ± hakkÄ±yla gazetecilik. BakanÄ±n yaptÄ±ÄŸÄ± ise mesleÄŸimize hakaret. Uzunca bir süredir beklemedikleri anda kendilerini zorlayan sorularla karÅŸÄ±laÅŸmadÄ±klarÄ± için gazeteciliÄŸi de baÅŸka bir ÅŸey zannediyorlar” dedi. Gazeteci NevÅŸin Mengü, “Bakan ÅŸaÅŸÄ±rmÄ±ÅŸ zira AKP epeydir ‘efendim bu müthiÅŸ baÅŸarÄ±nÄ±zÄ± neye borçlusunuz’ tipi sorulara alÄ±ÅŸkÄ±n” derken, UÄŸur Gürses “Gazetecilik tam da bu; Ä±srarla soru sormak”; Timur Soykan, “MaskaralÄ±k gazetecinin sorusunu yanÄ±tlamak yerine hakaret etmektir. Gazeteci iÅŸini yapÄ±yor kafasÄ±na göre ihale daÄŸÄ±tan bakan soruyu yanÄ±tlamÄ±yor. AsÄ±l iÅŸini yapmayan bakandÄ±r” dedi. (MEDYA SERVÄ°SÄ°)

TarÄ±m BakanÄ± @bekirpakdemirli etlerin ihalesiz getirildiÄŸini kabul etti, gazeteciyi maskaralÄ±kla suçladÄ±! pic.twitter.com/p7653lq6l5 — FOX HABER (@FOXhaber) 18 Ekim 2018

RSF temsilcisi Erol ÖnderoÄŸlu: Ortada bir maskaralÄ±k aradÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda SayÄ±n TarÄ±m BakanÄ± @bekirpakdemirli ‘nin usulsüzlük iddialarÄ± konusunda soru sorma hakkÄ±nÄ± kullanan bir gazeteciye reva gördüÄŸü muameleyi görüyoruz. Gazetecilerle konuÅŸmasÄ±nÄ± bilmeyenler BakanlÄ±k da yapmamalÄ±dÄ±r! https://t.co/oo0naeySHP — RSF Türkçe (@RSF_tr) 19 Ekim 2018

BasÄ±n özgürlüÄŸü kendimize istediÄŸimiz bir ayrÄ±calÄ±k deÄŸil, kamuoyu adÄ±na siyasetçileri denetleyebilmemizdir. Hukuksuz iÅŸiniz yoksa gazetecilerden korkmayÄ±n. Maskara derken madara olmayÄ±n. pic.twitter.com/m6CU6eyaNE — Gazeteciler SendikasÄ± (@tgs_org_tr) 19 Ekim 2018

Gazeteci arkadaÅŸÄ±mÄ±zÄ±n yaptÄ±ÄŸÄ± hakkÄ±yla gazetecilik. BakanÄ±n yaptÄ±ÄŸÄ± ise mesleÄŸimize hakaret. Uzunca bir süredir beklemedikleri anda kendilerini zorlayan sorularla karÅŸÄ±laÅŸmadÄ±klarÄ± için gazeteciliÄŸi de baÅŸka bir ÅŸey zannediyorlar. https://t.co/wfqhG8o2ST — BanuGuven (@banuguven) 19 Ekim 2018

Bakan ÅŸaÅŸÄ±rmÄ±ÅŸ zira AKP epeydir “efendim bu müthiÅŸ baÅŸarÄ±nÄ±zÄ± neye borçlusunuz” tipi sorulara alÄ±ÅŸkÄ±n https://t.co/5nD5ARZfQ9 — nevsin mengu (@nevsinmengu) 19 Ekim 2018

Gazetecilik tam da bu; Ä±srarla soru sormak. https://t.co/2XnfbVbIKu — uÄŸur gürses (@ugurses) 19 Ekim 2018

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 19 Ekim 2018 21:16

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