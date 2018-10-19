Hindistan'da tren halkÄ±n arasÄ±na daldÄ±: En az 50 Ã¶lÃ¼

FotoÄŸraflar: @qazifarazahmad/Twitter

Hindistan'da tren halkÄ±n arasÄ±na daldÄ±: En az 50 Ã¶lÃ¼

    • 19 Ekim 2018 20:34

    Pencap'ta bir trenin, 'Ravan Dehan' kutlamasÄ±nÄ± izlemek iÃ§in raylara oturan seyircilerin arasÄ±na dalmasÄ±nÄ± sonucu en az 50 kiÅŸi yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi.

    Hindistan’Ä±n Pencap eyaletinin baÅŸkenti Amritsar'da bir tren, Dussehra kutlamalarÄ±nda Ravana heykelinin yakÄ±lmasÄ±nÄ± izlemek için raylara oturan kalabalÄ±ÄŸÄ±n arasÄ±na daldÄ±. Ä°lk belirlemelere göre kazada en az 50 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti, onlarca kiÅŸi yaralandÄ±.

    Yerel ve ulusal basÄ±nÄ±n aktardÄ±ÄŸÄ±na göre, 'Ravan Dehan' kutlamasÄ±nÄ± izlemek için raylara oturan seyirciler, kutlamalarÄ±n gürültülerinden dolayÄ± yaklaÅŸan trenin sesini duymadÄ± ve kaza en az 50 kiÅŸinin yaÅŸamÄ±nÄ± yitirmesiyle, onlarca kiÅŸinin de yaralanmasÄ±yla sonuçlandÄ±. YaralÄ±lar hastanelere kaldÄ±rÄ±lÄ±rken ölü sayÄ±sÄ±nÄ±n artabileceÄŸi belirtildi. Öte yandan kurtarma operasyonuna devam edildiÄŸi aktarÄ±ldÄ±.

    Konu hakkÄ±nda açÄ±klama yapan Hindistan BaÅŸbakanÄ± Narendra Modi, hayatÄ±nÄ± kaybedenlerin ailelerine baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± dileÄŸinde bulunarak, "Amritsar kazasÄ± sebebiyle çok üzüldüm. YaÅŸanan trajedi yürek parçalayÄ±cÄ±. HayatÄ±nÄ± kaybedenlerin ailelerine baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± diliyorum. YaralananlarÄ±n da en kÄ±sa sürede iyileÅŸmesi için dua ediyorum. Yetkililerden gerekenleri en kÄ±sa sürede yapmalarÄ±nÄ± istedim" ifadelerini kullandÄ±.

    Pencap eyaletinin siyasi lideri Amarinder Singh de yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, elinden geldiÄŸince çabuk bir ÅŸekilde eyaletin baÅŸkentine doÄŸru yardÄ±m ve kurtarma operasyonlarÄ±nÄ± denetmelek için yola çÄ±kacaÄŸÄ±nÄ± belirtti.

    Amarinder Singh, "YaralÄ±lara yardÄ±m etmek için mümkün olan her ÅŸeyi yapacaÄŸÄ±z. Bölgedeki yetkililere, yaralÄ±lara en iyi tedaviyi saÄŸlamak için her yolu denemeleri direktifini verdim" dedi. (DIÅž HABERLER)

    Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 19 Ekim 2018 21:11
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