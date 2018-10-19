Hindistan'da tren halkÄ±n arasÄ±na daldÄ±: En az 50 Ã¶lÃ¼

Pencap'ta bir trenin, 'Ravan Dehan' kutlamasÄ±nÄ± izlemek iÃ§in raylara oturan seyircilerin arasÄ±na dalmasÄ±nÄ± sonucu en az 50 kiÅŸi yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi.

Hindistan’Ä±n Pencap eyaletinin baÅŸkenti Amritsar'da bir tren, Dussehra kutlamalarÄ±nda Ravana heykelinin yakÄ±lmasÄ±nÄ± izlemek için raylara oturan kalabalÄ±ÄŸÄ±n arasÄ±na daldÄ±. Ä°lk belirlemelere göre kazada en az 50 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti, onlarca kiÅŸi yaralandÄ±.

Yerel ve ulusal basÄ±nÄ±n aktardÄ±ÄŸÄ±na göre, 'Ravan Dehan' kutlamasÄ±nÄ± izlemek için raylara oturan seyirciler, kutlamalarÄ±n gürültülerinden dolayÄ± yaklaÅŸan trenin sesini duymadÄ± ve kaza en az 50 kiÅŸinin yaÅŸamÄ±nÄ± yitirmesiyle, onlarca kiÅŸinin de yaralanmasÄ±yla sonuçlandÄ±. YaralÄ±lar hastanelere kaldÄ±rÄ±lÄ±rken ölü sayÄ±sÄ±nÄ±n artabileceÄŸi belirtildi. Öte yandan kurtarma operasyonuna devam edildiÄŸi aktarÄ±ldÄ±.

More than 60 feared dead as train runs over people watching 'Ravan Dehan' in Amritsar. You can actually see people running in this video but they couldn't go far enough. Sad :(#AmritsarTrainAccident pic.twitter.com/jnY3rn5Qpp — Qazi Faraz Ahmad (@qazifarazahmad) 19 Ekim 2018

Konu hakkÄ±nda açÄ±klama yapan Hindistan BaÅŸbakanÄ± Narendra Modi, hayatÄ±nÄ± kaybedenlerin ailelerine baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± dileÄŸinde bulunarak, "Amritsar kazasÄ± sebebiyle çok üzüldüm. YaÅŸanan trajedi yürek parçalayÄ±cÄ±. HayatÄ±nÄ± kaybedenlerin ailelerine baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± diliyorum. YaralananlarÄ±n da en kÄ±sa sürede iyileÅŸmesi için dua ediyorum. Yetkililerden gerekenleri en kÄ±sa sürede yapmalarÄ±nÄ± istedim" ifadelerini kullandÄ±.

Pencap eyaletinin siyasi lideri Amarinder Singh de yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, elinden geldiÄŸince çabuk bir ÅŸekilde eyaletin baÅŸkentine doÄŸru yardÄ±m ve kurtarma operasyonlarÄ±nÄ± denetmelek için yola çÄ±kacaÄŸÄ±nÄ± belirtti.

Amarinder Singh, "YaralÄ±lara yardÄ±m etmek için mümkün olan her ÅŸeyi yapacaÄŸÄ±z. Bölgedeki yetkililere, yaralÄ±lara en iyi tedaviyi saÄŸlamak için her yolu denemeleri direktifini verdim" dedi. (DIÅž HABERLER)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 19 Ekim 2018 21:11

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