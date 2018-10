Hindistan'da tren halkÄ±n arasÄ±na daldÄ±: En az 50 Ã¶lÃ¼

Pencap'ta bir trenin, 'Ravan Dehan' kutlamasını izlemek için raylara oturan seyircilerin arasına dalmasını sonucu en az 50 kişi yaşamını yitirdi.

Hindistan’ın Pencap eyaletinin başkenti Amritsar'da bir tren, Dussehra kutlamalarında Ravana heykelinin yakılmasını izlemek için raylara oturan kalabalığın arasına daldı. İlk belirlemelere göre kazada en az 50 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi yaralandı.

Yerel ve ulusal basının aktardığına göre, 'Ravan Dehan' kutlamasını izlemek için raylara oturan seyirciler, kutlamaların gürültülerinden dolayı yaklaşan trenin sesini duymadı ve kaza en az 50 kişinin yaşamını yitirmesiyle, onlarca kişinin de yaralanmasıyla sonuçlandı. Yaralılar hastanelere kaldırılırken ölü sayısının artabileceği belirtildi. Öte yandan kurtarma operasyonuna devam edildiği aktarıldı.

More than 60 feared dead as train runs over people watching 'Ravan Dehan' in Amritsar. You can actually see people running in this video but they couldn't go far enough. Sad :(#AmritsarTrainAccident pic.twitter.com/jnY3rn5Qpp