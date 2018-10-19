Hindistan'da tren halkÄ±n arasÄ±na daldÄ±: 58 Ã¶lÃ¼

Trenin, Dussehra BayramÄ±'nda Ravana heykelinin yakÄ±lmasÄ±nÄ± izlemek iÃ§in raylara oturan seyircilerin arasÄ±na dalmasÄ±nÄ± sonucu 58 kiÅŸi yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi.

Hindistan'Ä±n Pencap eyaletinde bir yolcu treninin, Dussehra BayramÄ± kapsamÄ±nda Ravana heykelinin yakÄ±lmasÄ±nÄ± izlemek için ray çevresinde toplanan kiÅŸilere çarpmasÄ± sonucu ilk belirlemelere göre 58 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti, 50 kiÅŸi yaralandÄ±.

Amritsar ÅŸehrinin banliyösünde, ÅŸehirlerler arasÄ± sefer yapan tren, Hindular için kutsal sayÄ±lan Dussehra BayramÄ± için yakÄ±lan Ravana heykelini izlemek için ray çevresinde toplanan kalabalÄ±ÄŸÄ±n arasÄ±ndan geçti.

Görgü tanÄ±klarÄ±, aynÄ± anda ters istikametten gelen bir baÅŸka trenin kaçÄ±ÅŸ yolunu kapatmasÄ± nedeniyle çok sayÄ±da kiÅŸinin trenin altÄ±nda kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

Eyalet Emniyet Sözcüsü S. S. Srivastava, ÅŸimdiye kadar 58 kiÅŸinin cansÄ±z bedenine ulaÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti. Kaza nedeniyle 50'ye yakÄ±n yaralÄ±nÄ±n ise çevredeki hastanelere sevk edildiÄŸi kaydedildi.

Olayda can kaybÄ± sayÄ±sÄ±nÄ±n artmasÄ±ndan endiÅŸe ediliyor.

More than 60 feared dead as train runs over people watching 'Ravan Dehan' in Amritsar. You can actually see people running in this video but they couldn't go far enough. Sad :(#AmritsarTrainAccident pic.twitter.com/jnY3rn5Qpp — Qazi Faraz Ahmad (@qazifarazahmad) 19 Ekim 2018

Konu hakkÄ±nda açÄ±klama yapan Hindistan BaÅŸbakanÄ± Narendra Modi, hayatÄ±nÄ± kaybedenlerin ailelerine baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± dileÄŸinde bulunarak, "Amritsar kazasÄ± sebebiyle çok üzüldüm. YaÅŸanan trajedi yürek parçalayÄ±cÄ±. HayatÄ±nÄ± kaybedenlerin ailelerine baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± diliyorum. YaralananlarÄ±n da en kÄ±sa sürede iyileÅŸmesi için dua ediyorum. Yetkililerden gerekenleri en kÄ±sa sürede yapmalarÄ±nÄ± istedim" ifadelerini kullandÄ±.

Pencap eyaletinin siyasi lideri Amarinder Singh de yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, "YaralÄ±lara yardÄ±m etmek için mümkün olan her ÅŸeyi yapacaÄŸÄ±z. Bölgedeki yetkililere, yaralÄ±lara en iyi tedaviyi saÄŸlamak için her yolu denemeleri direktifini verdim" dedi. (DIÅž HABERLER)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 20 Ekim 2018 00:04

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