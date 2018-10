Hindistan'da tren halkÄ±n arasÄ±na daldÄ±: 58 Ã¶lÃ¼

Trenin, Dussehra Bayramı'nda Ravana heykelinin yakılmasını izlemek için raylara oturan seyircilerin arasına dalmasını sonucu 58 kişi yaşamını yitirdi.

Hindistan'ın Pencap eyaletinde bir yolcu treninin, Dussehra Bayramı kapsamında Ravana heykelinin yakılmasını izlemek için ray çevresinde toplanan kişilere çarpması sonucu ilk belirlemelere göre 58 kişi hayatını kaybetti, 50 kişi yaralandı.

Amritsar şehrinin banliyösünde, şehirlerler arası sefer yapan tren, Hindular için kutsal sayılan Dussehra Bayramı için yakılan Ravana heykelini izlemek için ray çevresinde toplanan kalabalığın arasından geçti.

Görgü tanıkları, aynı anda ters istikametten gelen bir başka trenin kaçış yolunu kapatması nedeniyle çok sayıda kişinin trenin altında kaldığını belirtti.

Eyalet Emniyet Sözcüsü S. S. Srivastava, şimdiye kadar 58 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını ifade etti. Kaza nedeniyle 50'ye yakın yaralının ise çevredeki hastanelere sevk edildiği kaydedildi.

Olayda can kaybı sayısının artmasından endişe ediliyor.

More than 60 feared dead as train runs over people watching 'Ravan Dehan' in Amritsar. You can actually see people running in this video but they couldn't go far enough. Sad :(#AmritsarTrainAccident pic.twitter.com/jnY3rn5Qpp