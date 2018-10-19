Hindistan'da tren halkÄ±n arasÄ±na daldÄ±: 58 Ã¶lÃ¼

FotoÄŸraflar: @qazifarazahmad/Twitter

Hindistan'da tren halkÄ±n arasÄ±na daldÄ±: 58 Ã¶lÃ¼

    • 19 Ekim 2018 20:34

    Trenin, Dussehra BayramÄ±'nda Ravana heykelinin yakÄ±lmasÄ±nÄ± izlemek iÃ§in raylara oturan seyircilerin arasÄ±na dalmasÄ±nÄ± sonucu 58 kiÅŸi yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi.

    Hindistan'Ä±n Pencap eyaletinde bir yolcu treninin, Dussehra BayramÄ± kapsamÄ±nda Ravana heykelinin yakÄ±lmasÄ±nÄ± izlemek için ray çevresinde toplanan kiÅŸilere çarpmasÄ± sonucu ilk belirlemelere göre 58 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti, 50 kiÅŸi yaralandÄ±.

    Amritsar ÅŸehrinin banliyösünde, ÅŸehirlerler arasÄ± sefer yapan tren, Hindular için kutsal sayÄ±lan Dussehra BayramÄ± için yakÄ±lan Ravana heykelini izlemek için ray çevresinde toplanan kalabalÄ±ÄŸÄ±n arasÄ±ndan geçti.

    Görgü tanÄ±klarÄ±, aynÄ± anda ters istikametten gelen bir baÅŸka trenin kaçÄ±ÅŸ yolunu kapatmasÄ± nedeniyle çok sayÄ±da kiÅŸinin trenin altÄ±nda kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

    Eyalet Emniyet Sözcüsü S. S. Srivastava, ÅŸimdiye kadar 58 kiÅŸinin cansÄ±z bedenine ulaÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti. Kaza nedeniyle 50'ye yakÄ±n yaralÄ±nÄ±n ise çevredeki hastanelere sevk edildiÄŸi kaydedildi.

    Olayda can kaybÄ± sayÄ±sÄ±nÄ±n artmasÄ±ndan endiÅŸe ediliyor.

     

     

    Konu hakkÄ±nda açÄ±klama yapan Hindistan BaÅŸbakanÄ± Narendra Modi, hayatÄ±nÄ± kaybedenlerin ailelerine baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± dileÄŸinde bulunarak, "Amritsar kazasÄ± sebebiyle çok üzüldüm. YaÅŸanan trajedi yürek parçalayÄ±cÄ±. HayatÄ±nÄ± kaybedenlerin ailelerine baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± diliyorum. YaralananlarÄ±n da en kÄ±sa sürede iyileÅŸmesi için dua ediyorum. Yetkililerden gerekenleri en kÄ±sa sürede yapmalarÄ±nÄ± istedim" ifadelerini kullandÄ±.

    Pencap eyaletinin siyasi lideri Amarinder Singh de yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, "YaralÄ±lara yardÄ±m etmek için mümkün olan her ÅŸeyi yapacaÄŸÄ±z. Bölgedeki yetkililere, yaralÄ±lara en iyi tedaviyi saÄŸlamak için her yolu denemeleri direktifini verdim" dedi. (DIÅž HABERLER)

    Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 20 Ekim 2018 00:04
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