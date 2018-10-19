Gazetecilerin portreleri basÄ±n mÃ¼zesinde

Gazeteci Burhan Arpadâ€™Ä±n yaÄŸlÄ± boya tablosu ile gazeteci Ä°smet GÃ¼mÃ¼ÅŸdereâ€™nin fotoÄŸrafÄ± TGC BasÄ±n MÃ¼zesiâ€™nde sergilenecek.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti BasÄ±n Müzesi’nde 22 Ekim Pazartesi günü saat 16.00’da gazeteci Burhan Arpad’Ä±n yaÄŸlÄ± boya tablosu, Gazeteci Portreleri Galerisi’ne yerleÅŸtirilecek. AynÄ± gün ölümünün 15. yÄ±lÄ±nda Ä°smet GümüÅŸdere için saat 15.00’de bir resim ve fotoÄŸraf sergisi açÄ±lacak.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin katkÄ±larÄ±yla ressam Ebülfez FerecoÄŸlu; usta gazeteci ve yazar Burhan Arpad’Ä±n yaÄŸlÄ± boya portresini yaptÄ±. Portre, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, BasÄ±n Müzesi’ndeki Gazeteci Portreleri Galerisi’ne 22 Ekim 2018 Pazartesi günü Saat 16.00’da asÄ±lacak. Törene TGC BaÅŸkanÄ± Turgay Olcayto, Yönetim Kurulu, üyeler ve sanatseverler katÄ±lacak.

Ä°smet GümüÅŸdere için saat 15.00’de açÄ±lacak sergide kÄ±zÄ± Serpil GümüÅŸdere Altop’un yaÄŸlÄ± boya tablolarÄ± ve Ä°smet GümüÅŸdere’nin fotoÄŸraflarÄ± yer alacak. Ä°smet GümüÅŸdere’nin fotoÄŸraflarÄ±ndan çeÅŸitli görüntüleri yaÄŸlÄ± boya çalÄ±ÅŸmalarÄ±nda kullanan ressam Serpil GümüÅŸdere Altop’un sergisinin açÄ±lÄ±ÅŸ konuÅŸmasÄ±nÄ± TGC BaÅŸkanÄ± Turgay Olcayto yapacak.

BURHAN ARPAD KÄ°MDÄ°R?

1910 yÄ±lÄ±nda Mudanya’da dünyaya gelen Burhan Arpad, Rehber-i Tahsil Numune Mektebi ve Orta Ticaret Mektebinden mezun olduktan sonra 1936 yÄ±lÄ±nda Vakit Gazetesinde gazetecilik mesleÄŸine baÅŸladÄ±. Daha sonra sÄ±rasÄ±yla UyanÄ±ÅŸ Dergisinde, Kurun Dergisinde, Ä°leri, Ä°stiklal, Tan, Cumhuriyet, Memleket, Hürriyet, Vatan ve Cumhuriyet Gazetelerinde muhabir, istihbarat ÅŸefi, yazar olarak mesleÄŸini sürdürdü. Burhan Arpad, haber ve fÄ±kra dallarÄ±nda 4 kez ödül kazandÄ±. “Åžehir”, “TaÅŸÄ± TopraÄŸÄ±”, “Yeditepe OlaylarÄ±”, “AlnÄ±mdaki BÄ±çak YarasÄ±”, “HesaplaÅŸma”, “Yokedilen Ä°stanbul”, “Gezi GünlüÄŸü” ve “DireklerarasÄ±” isimli kitaplarÄ± yayÄ±mlandÄ±. AyrÄ±ca 30’u aÅŸkÄ±n çevirisi bulunuyor. Burhan Arpad, Bulgaristan Cumhuriyeti Kyryl KardeÅŸler Kültür NiÅŸanÄ±, Federal Almanya Cumhuriyeti (AltÄ±n) Birinci Derece Liyakat MadalyasÄ± ve Avusturya Cumhuriyeti Bilim ve Sanat Ä°çin Birinci Derece Onur (AltÄ±n) MadalyasÄ± aldÄ±. 3 AralÄ±k 1994 tarihinde vefat etti.

Ä°SMET GÜMÜÅžDERE KÄ°MDÄ°R?

1925 yÄ±lÄ±nda Ä°stanbul’da doÄŸdu. GazeteciliÄŸe 1945 yÄ±lÄ±nda Cumhuriyet Gazetesi’nde foto muhabiri olarak baÅŸladÄ±. Son Telgraf, Tercüman, Ä°stanbul Ekspres ve Hürriyet Gazeteleri ile Öz Fenerbahçe Dergisi’nde çalÄ±ÅŸtÄ±. Ä°stanbul, Ankara, Ä°zmir ve Antalya’da “Objektif Asla Yalan Söylemez” ismi altÄ±nda spor ve doÄŸa fotoÄŸraflarÄ±ndan oluÅŸan sergiler açtÄ±. “AÄŸlarÄ±n ArdÄ±nda” ismi ile bir kitap yayÄ±nladÄ±. Son çalÄ±ÅŸmasÄ± “Objektif Yalan Söylemez” 1999 yÄ±lÄ±nda yayÄ±nlandÄ±. MesleÄŸini doÄŸa ve insan konularÄ±nda fotoÄŸraflar çekip sergi düzenleyerek sürdüren GümüÅŸdere evli üç çocuk ve üç torun sahibiydi. 2003 yÄ±lÄ±nda vefat etti. (MEDYA SERVÄ°SÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 19 Ekim 2018 20:54

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