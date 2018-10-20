Dersim YenigÃ¼n KadÄ±n DerneÄŸi: KadÄ±nlar bir araya gelmeli

Dersim YenigÃ¼n KadÄ±n DayanÄ±ÅŸma DerneÄŸi BaÅŸkanÄ± Fidan Demir ile konuÅŸtuk.

Serpil BERK

Dersim

Dersim Yenigün KadÄ±n DayanÄ±ÅŸma DerneÄŸi, 8 yÄ±l önce kuruldu. 8 yÄ±l boyunca Dersimli kadÄ±nlarÄ±n yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± sorunlara çözüm üretmek için birçok çalÄ±ÅŸma yaptÄ±. “Zaman zaman çalÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ±zda aksaklÄ±klar olsa da Dersimli kadÄ±nlar için kendilerinin olarak gördüÄŸü bir dayanÄ±ÅŸma kapÄ±sÄ±ydÄ± hep” diyen dernek baÅŸkanÄ± Fidan Demir ile derneÄŸin hangi ihtiyaçlar üzerinden kurulduÄŸunu ve yeni dönemde Dersimli kadÄ±nlarÄ±n hangi ihtiyaçlarÄ±na cevap olacaÄŸÄ±nÄ± konuÅŸtuk.

Yenigün KadÄ±n DayanÄ±ÅŸma DerneÄŸinin çÄ±kÄ±ÅŸ noktasÄ±nÄ± aktaran Demir, “8 yÄ±l önce mahalle mahalle kadÄ±nlarla yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z toplantÄ±lar sonrasÄ±nda böyle bir derneÄŸe ihtiyaç olduÄŸuna karar verip kurduk. KadÄ±nlar birçok sorunlarÄ±nÄ±n olduÄŸunu ve bu sorunlarÄ± yalnÄ±zken çözemediklerini, çözmek için gerekli alanlarÄ±n olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± fark ettik. Bu bir ihtiyaçtÄ±. Ä°ÅŸte kadÄ±n derneÄŸi de böyle bir ihtiyacÄ±n sonucunda doÄŸdu” diyor.

‘Ä°LK DEFA BÄ°ZLER Ä°ÇÄ°N KAPI ÇALINDI’

YaptÄ±klarÄ± çalÄ±ÅŸmalarla kadÄ±nlarÄ±n ihtiyacÄ±na güçlerinin yettiÄŸi oranda cevap olduklarÄ±nÄ± söyleyen Demir, geçmiÅŸ yÄ±llardaki çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± ÅŸöyle özetledi; “Ä°lk yÄ±llarda meme kanserine iliÅŸkin yoÄŸun çalÄ±ÅŸmalar yaptÄ±k. Ev ev gezdik bunun için, eÄŸitimler yaptÄ±k. Bunu sonraki yÄ±llarda da sürdürdüÄŸümüz bir çalÄ±ÅŸmaya dönüÅŸtürdük. Bundan dolayÄ± aldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z tepkiler oldukça olumluydu. KadÄ±nlar kapÄ±larÄ±nÄ±n hep siyaset için çalÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± ilk defa kendileri için bir ÅŸeyler yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± söylüyorlardÄ±. Bu benim o döneme dair unutamadÄ±ÄŸÄ±m ÅŸeylerden. Bu derneÄŸin ve dernekle birlikte yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z iÅŸlerin kadÄ±nlarda bulduÄŸu karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ± anlamamÄ±zda etkili oldu. Kobanê’ye ve Åžengal’e gÄ±da, giyim gibi yardÄ±mlar topladÄ±k, derneÄŸimiz kentte bunun örgütleyicisi oldu. Çok güzel bir kadÄ±n dayanÄ±ÅŸmasÄ± ördük bu çalÄ±ÅŸmayla. Dersim’den Kobanê’ye Åžengal’e kÄ±z kardeÅŸlik köprüsü ördük. Ä°limizde yaÅŸanan çocuk istismarÄ±, kadÄ±na yönelik ÅŸiddet, taciz, tecavüz gibi süreçlerin hukuksal takibinden, psikolojik desteÄŸe kadar birçok çalÄ±ÅŸma yaptÄ±k. Çocuk istismarÄ± konusunda evleri dolaÅŸtÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda ÅŸunu fark ettik, anneler bu konuda çok duyarlÄ± fakat buna karÅŸÄ± ne yapacaÄŸÄ±nÄ±, çocuÄŸuna cinsel eÄŸitimi nasÄ±l vereceÄŸini ve çocuÄŸunu nasÄ±l koruyacaÄŸÄ±nÄ± bilmiyordu. Bu konuda derneÄŸimiz önemli farkÄ±ndalÄ±klar yarattÄ±” dedi.

‘KADIN HEM EVDE HEM GEÇÄ°CÄ° Ä°ÅžLERDE SÖMÜRÜLÜYOR’

ÇalÄ±ÅŸan kadÄ±nlara dair çalÄ±ÅŸmalarÄ±ndan da bahseden Demir, “Ä°ÅžKUR üzerinden yaratÄ±lan geçici istihdama karÅŸÄ±, kalÄ±cÄ± istihdam ve kadÄ±nlarÄ±n iÅŸgücüne katÄ±labilmeleri için kadÄ±nlarla birlikte çalÄ±ÅŸmalar yaptÄ±k. Geçici istihdamÄ±n ne anlama geldiÄŸini, kadÄ±nlarÄ±; esnek, güvencesiz ve ucuz iÅŸ gücü olmaya ittiÄŸini tartÄ±ÅŸtÄ±k. ÇoÄŸu Ä°ÅžKUR gibi kurumlarla çalÄ±ÅŸma imkânÄ±na ilk defa katÄ±lmÄ±ÅŸ, dolayÄ±sÄ±yla emek sömürüsü ile ev dÄ±ÅŸÄ±nda ilk defa karÅŸÄ±laÅŸmÄ±ÅŸ kadÄ±nlarla konuÅŸtuk. Bu alanda yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z sohbetleri, kadÄ±nlarÄ±n çalÄ±ÅŸma koÅŸullarÄ±nÄ± ve çÄ±kardÄ±ÄŸÄ±mÄ±z sonuçlarÄ± hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ±mÄ±z bildiriler ve Ekmek ve Gül dergisi ile Dersimli diÄŸer kadÄ±nlara da ulaÅŸtÄ±rdÄ±k. KadÄ±nlar hem evde sömürüye maruz kalÄ±yor hem de çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± iÅŸlerde; iki yönlü sömürüye maruz kalan kadÄ±nlarÄ± bir araya getirdik yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z iÅŸlerle” diye ifade etti.

KADINLAR ATÖLYELERDE SORUNLARLA BOÄžUÅžUYOR

Dersimli kadÄ±nlarÄ±n ÅŸu an içerisinde bulunduÄŸu durumu anlatan Demir, “KadÄ±nlar kÄ±sa dönemli iÅŸlere mahkûm ediliyor. KayyÄ±mdan önce Ä°ÅžKUR üzerinden belediyede çeÅŸitli iÅŸlerde çalÄ±ÅŸan kadÄ±nlar vardÄ±, bu kadÄ±nlar park bahçede çalÄ±ÅŸmÄ±yordu ÅŸimdi çalÄ±ÅŸtÄ±rÄ±lÄ±yor, iÅŸi yapamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söylediÄŸinde kapÄ± gösteriliyor. 3 tane tekstil atölyesi açÄ±ldÄ± kentte dördüncüsünün temelleri atÄ±ldÄ± kÄ±sa bir zaman önce. ‘Ä°ÅŸ, aÅŸ verdik, istihdamÄ±n oranÄ± arttÄ±’ diye lanse edildi fakat bu, iÅŸin görünen kÄ±smÄ±. Bu güllük gülistanlÄ±k ÅŸeklinde reklam edilen atölyelerde, kadÄ±nlar lavabo ihtiyacÄ±nÄ± sÄ±nÄ±rlÄ± kullanabiliyor. 1,5 yÄ±ldÄ±r açÄ±lmasÄ±na raÄŸmen birkaç kez iÅŸçiler ücretsiz izne çÄ±karÄ±ldÄ±. Doktordan sevk almÄ±ÅŸ olsanÄ±z dahi o günkü ücretiniz kesiliyor. ÇalÄ±ÅŸma hayatÄ±na katÄ±lan kadÄ±nlar emeÄŸin sömürüsüyle karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kalÄ±yor” diye konuÅŸtu.

‘Ä°HTÄ°YAÇ, BÄ°R ARAYA GELMEK VE PAYLAÅžMAK’

Önümüzdeki dönemde yapacaklarÄ± çalÄ±ÅŸmalar dikkat çeken Demir, “BaÅŸta bu tekstil atölyelerinde ve diÄŸer alanlarda çalÄ±ÅŸan kadÄ±nlarla bir araya gelmek, sorunlarÄ±mÄ±zÄ± konuÅŸmak ve beraber çözüm yollarÄ± bulmak gibi bir hedefimiz var. Her zaman yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z gibi sorunlarÄ±mÄ±zÄ± ve çözümlerimizi beraber tartÄ±ÅŸacaÄŸÄ±z. Bugüne kadar Dersimli kadÄ±nlar ile yaÅŸamÄ±n birçok alanÄ±nda bir araya geldik ve gördük ki, kadÄ±nlar tüm bu hayatÄ±n karmaÅŸasÄ±nÄ± omuzlarÄ±na yüklenirken, en çok ihtiyaç duyduklarÄ± ÅŸey bir araya gelmek ve paylaÅŸmak. O paylaÅŸÄ±mlardan öyle güzel iÅŸler çÄ±ktÄ± ki ortaya! Bizleri evlere kapatanlara, düÅŸük ücrete, olumsuz çalÄ±ÅŸma ÅŸartlarÄ±na mahkûm edenlere, dilimizi, kültürümüzü yok sayanlara karÅŸÄ± tek çÄ±kÄ±ÅŸÄ±mÄ±z bir arada olmak ve sorunlara karÅŸÄ± ortak çözümler bulmak, bu eksenli mücadele etmektir. Eve kapanÄ±nca kadÄ±nÄ±n hiçbir sorunu çözülmüyor. Fakat dayanÄ±ÅŸmayla sorunlarÄ±mÄ±zÄ±n üstesinden gelebiliriz. Yenigün KadÄ±n DayanÄ±ÅŸma DerneÄŸi tüm bu darboÄŸazda kadÄ±nlarÄ±n nefes alacaÄŸÄ±, çözüm üreteceÄŸi alanlardan biridir ”dedi.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 20 Ekim 2018 01:16

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