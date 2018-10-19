Åžair Ã–zkan Mert: Kendi Ã¼lkemde kendimi sÃ¼rgÃ¼nde hissettim

Åžair Ã–zkan Mert uzun yÄ±llar yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± Ä°sveÃ§â€™te okurlarÄ±yla buluÅŸtu; sÃ¼rgÃ¼n ve TÃ¼rkiye yÄ±llarÄ±nÄ± anlattÄ±.

Ä°sveç’in baÅŸkenti Stockholm’de Ä°sveç Ä°stanbul Ensitüsü’nün DostlarÄ± DerneÄŸi’nin düzenlendiÄŸi ÅŸiir gecesinde konuÅŸan ÅŸair Özkan Mert, 37 yÄ±l Ä°sveç’te yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± sürgünden sonra dönüÅŸ yaptÄ±ÄŸÄ± Türkiye’de siyasal geliÅŸmelerden dolayÄ± kendisini sürgünde hissettiÄŸini söyledi.

Ä°ÅŸçi EÄŸitim Merkezi’nde (ABF) düzenlenen etkinlikte Türk Bilimci ve çevirmen Mats Müllern, Özkan Mert’in ÅŸiirlerinin sadece ekmek ve emekçileri deÄŸil aynÄ± zamanda aÅŸk, özlem ve acÄ±yÄ± da konu edindiÄŸini dile getirdi.

Müllern, Mert’in Ä°sveç’e yerleÅŸmesinden sonra yazdÄ±ÄŸÄ± ÅŸiirlerde geleceÄŸe inanç ve enternasyonalist bir anlayÄ±ÅŸÄ±n hakim olduÄŸuna ve Olof Palme’nin barÄ±ÅŸ ve tarafsÄ±zlÄ±k politikasÄ±na vurgu yapan, Güney Afrika rejiminin Ä±rkçÄ± politikasÄ±nÄ± eleÅŸtiren ÅŸiirler yazdÄ±ÄŸÄ±na dikkat çekti.

‘ÖLÜ BÄ°R DÖNEM GEÇÄ°RDÄ°M’

Mert, yaptÄ±ÄŸÄ± kÄ±sa konuÅŸmada 1968’in mücadele ruhunu yansÄ±tan ÅŸiirlerinin 1971 yÄ±lÄ±nda gerçekleÅŸen askeri darbeden sonra yasaklandÄ±ÄŸÄ±nÄ±, hakkÄ±nda dava açÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve yargÄ±lanmaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. Ceza alacaÄŸÄ±nÄ± anladÄ±ÄŸÄ± için mahkeme karar vermeden önce Almanya ve ardÄ±ndan 1972 yÄ±lÄ±nda Ä°sveç’e gelerek siyasi iltica talebinde bulunmak zorunda kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getirdi. FarklÄ± bir dil ve kültürü olan yeni bir ülkede baÅŸlangÄ±çta ne yapacaÄŸÄ±nÄ± bilemediÄŸi ve ölü bir dönem geçirdiÄŸini söyleyen Mert, 1980’in baÅŸÄ±ndan itibaren yeniden sürgündeki bir yazarÄ±n duygu ve özlemlerini yansÄ±tan ÅŸiirler yazmaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

‘HER ZAMAN MUHALÄ°F OLDUM’

YazarlarÄ±n sürgünde yaÅŸamayÄ± tercih etme haklarÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ama koÅŸullarÄ±n sürgünde yaÅŸamayÄ± zorunlu hale getirdiÄŸini söyleyen Mert, “Ben son 8 yÄ±lÄ±mÄ± Türkiye’de geçirdim. Ama kendi ülkemde, ülkedeki siyasi geliÅŸmelerden dolayÄ± Ä°sveç’tekinden daha fazla sürgünde hissettim” dedi.

Türkiye’nin tek bir kiÅŸi tarafÄ±ndan yönetildiÄŸini, pek çok gazeteci ve yazarÄ±n cezaevlerinde tutulduÄŸunu söyleyen Mert, “YaÅŸamÄ±m boyunca hiç bir hükümetle barÄ±ÅŸmadÄ±m. Her zaman muhalif oldum ve olmayÄ± sürdüreceÄŸim. Türkiye’de demokrasi deÄŸil tek adam rejimi hüküm sürüyor. Ama ben Türk halkÄ±nÄ±n demokrasiyi elde edeceÄŸine inanÄ±yorum” dedi. (Stockholm/EVRENSEL)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 19 Ekim 2018 20:42

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