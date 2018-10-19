â€˜KamÃ§Ä±lanma Mesafesiâ€™ndeki kadÄ±nlar konuÅŸuldu

'KamÃ§Ä±lanma Mesafesi' kitabÄ±nÄ±n yazarÄ± Zeynep Uzunbay Ä°zmir'de okuyucularÄ±yla bir araya geldi.

Manos Kitap’tan çÄ±kan KamçÄ±lanma Mesafesi isimli kitabÄ±n yazarÄ± Zeynep Uzunbay, Ä°zmir Alsancak Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde okurlarÄ±yla buluÅŸtu. Öykücü Belma FÄ±rat’Ä±n da konuÅŸmacÄ± olarak katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± kitap söyleÅŸisinde, KamçÄ±lanma Mesafesi’ndeki kadÄ±nlar üzerine konuÅŸuldu.

KonuÅŸmasÄ±nda “KamçÄ±lanma Mesafesi” isminin nereden geldiÄŸini açÄ±klayan Uzunbay, “Bilgiye zor ulaÅŸan biriyim, öÄŸrendiÄŸim bazÄ± ÅŸeyler beni çok heyecanlandÄ±rÄ±r, bu ‘kamçÄ±lanma mesafesi’ni de duyduÄŸumda, bu isimle bir öykü kitabÄ± çÄ±karmalÄ±yÄ±m dedim ve öyle baÅŸladÄ±. FarklÄ± bölgelerde farklÄ± buzlanma olur, bazen olmaz da sÄ±caktan teller sarkar, bir lodos çÄ±kar ve yine kaza olur. Genel olarak böyledir. O buzlanmaya da stres diyorlarmÄ±ÅŸ. FarklÄ± stresleri olan kadÄ±nlarÄ± anlatmaya o zaman karar verdim” diye konuÅŸtu.

‘KADINLAR ÇÖZÜMÜ KENDÄ°LERÄ°NDE BULUYOR’

“BelleÄŸi kadÄ±nlar yaratÄ±r. Bu bilgi ile yazdÄ±m” diyen Uzunbay, öykülerindeki kadÄ±n karakterlerden bahsetti. Toplumsal cinsiyet rolünün, cinsiyetçi toplumun kadÄ±nÄ± nereye koyduÄŸunu bilmek için okumanÄ±n önemli olduÄŸunu ancak yetmediÄŸini de vurgulayan Uzunbay, “KadÄ±nlar bir arada olmalÄ±. SorunlarÄ± kendisi yaÅŸayan kadÄ±n mücadele ile birlikte çok daha iyi kavrar” ifadelerini kullandÄ±.

Öykü yazarÄ± Belma FÄ±rat’Ä±n da felsefi anlamda okuma yaptÄ±ÄŸÄ± kitap üzerine Uzunbay’Ä±n “imge yaratma” özelliÄŸine de deÄŸinerek kadÄ±n karakterlerin, dayÄ±baÅŸÄ±ndan, yedek parça satan kadÄ±na, geri dönüÅŸüm iÅŸçisi gibi kadÄ±nlarÄ±n oluÅŸuna, aralarÄ±ndaki diyaloga ve tüm kadÄ±n sorunlarÄ±na dair çözümü yine kendisinde bulduklarÄ±na dikkat çekti. (Ä°zmir/EVRENSEL)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 19 Ekim 2018 20:38

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