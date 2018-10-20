Ã‡Ä±nar: KaÅŸÄ±kÃ§Ä± cinayetiyle bÃ¼yÃ¼k devlet sÃ¶ylemine meydan okunuyor

VahÅŸice Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmesinin dÄ±ÅŸÄ±nda KaÅŸÄ±kÃ§Ä± olayÄ±nÄ±n dramatik olan yanÄ±, bÃ¶yle bir cinayetin TÃ¼rkiyeâ€™de yapÄ±labilir olmasÄ±. Ä°Ã§ine sokulduÄŸumuz durum.

Serpil Ä°LGÜN

HakkÄ±nda o kadar atÄ±lÄ±p tutulan ABD’li Rahip Andrew Brunson ne karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda bÄ±rakÄ±ldÄ±?

Suudi Gazeteci Cemal KaÅŸÄ±kçÄ±’ya ne oldu?

Bu iki soru, geçtiÄŸimiz hafta boyunca sadece siyasetin deÄŸil, sokaÄŸÄ±n da gündemini oluÅŸturdu. Ä°ktidar tarafÄ±ndan ilkine, “KararÄ± baÄŸÄ±msÄ±z yargÄ± verdi”, ikincisine “AraÅŸtÄ±rÄ±yoruz” ÅŸeklinde verilen yanÄ±tlar, ikna edici bulunmadÄ±.

KaÅŸÄ±kçÄ±’nÄ±n akÄ±betinin nasÄ±l olup da aydÄ±nlatÄ±lamadÄ±ÄŸÄ± konusu halen geri plana tutulurken, cinayetin Suudi yönetiminden baÄŸÄ±msÄ±z, kontrol dÄ±ÅŸÄ± unsurlar tarafÄ±ndan gerçekleÅŸtirildiÄŸi propagandasÄ± yoÄŸunluk kazandÄ±. “OlayÄ±n aslÄ±nÄ± öÄŸrenmek üzere” önce Riyad’a giden, ardÄ±ndan Ankara’ya gelen ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Mike Pompeo’nun “gerçekleri tam olarak anlayabilmek için Suudi Arabistan’a 72 saat süre verildiÄŸini” açÄ±klamasÄ± ise Ankara-Riyad-Washington arasÄ±ndaki pazarlÄ±ÄŸÄ±n neticelenmediÄŸi yorumlarÄ±nÄ± güçlendirdi.

KaÅŸÄ±kçÄ± cinayetinde neticelenmeyen pazarlÄ±k ne? Cinayet için neden Ä°stanbul seçildi? Brunson ne karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda salÄ±verildi? Ülkeleri itibarsÄ±zlaÅŸtÄ±ran pazarlÄ±klar mÄ±, cinayetlerin bile pazarlÄ±k konusu olabilmesi mi?

Siyaset bilimci Prof. Dr. Menderes ÇÄ±nar’la, KaÅŸÄ±kçÄ± cinayeti ve Brunson davasÄ± üzerinden Türkiye’nin birbiri ardÄ±na yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± krizleri ve ErdoÄŸan’Ä±n krizlerle baÅŸ etme stratejisini konuÅŸtuk.

Türk parlamento tarihi, siyasal Ä°slam ve AKP üzerine yaptÄ±ÄŸÄ± çalÄ±ÅŸmalarla tanÄ±dÄ±ÄŸÄ±mÄ±z Menderes ÇÄ±nar, AKP-MHP arasÄ±ndaki çatÄ±ÅŸmanÄ±n arka planÄ±, ilk kez bir seçimi aÄŸÄ±rlaÅŸan ekonomik kriz koÅŸullarÄ±nda karÅŸÄ±layan AKP’nin handikaplarÄ± ve muhalefetin pozisyonuyla ilgili sorularÄ±mÄ±zÄ± da yanÄ±tladÄ±.

Ä°ktidarÄ±n ‘araÅŸtÄ±rÄ±yoruz’ dÄ±ÅŸÄ±nda açÄ±klama yapmamasÄ±, ABD’nin ‘yakÄ±n ilgisi’ ve Suudi Arabistan’Ä±n KaÅŸÄ±kçÄ±’nÄ±n elçilikteki sorgu sÄ±rasÄ±nda öldüÄŸünü baÅŸ aÄŸrÄ±tmayacak ÅŸekilde kabul edeceÄŸi iddialarÄ±... KaÅŸÄ±kçÄ± cinayeti Türkiye, ABD, Suudi Arabistan arasÄ±ndaki ne tür bir pazarlÄ±ÄŸÄ±n ortasÄ±nda duruyor?

Bu olay, vahÅŸetinin yanÄ±nda bir de Türkiye topraÄŸÄ±nda olmasÄ± nedeniyle cüretkar. Önce bunu not etmek isterim. Meselenin hukuk, insan haklarÄ± gibi yanlarÄ±nÄ± maalesef konuÅŸamÄ±yoruz. KaÅŸÄ±kçÄ±’nÄ±n kaybolmasÄ±nÄ±n kamuoyuna yansÄ±masÄ±ndan bu yana iÅŸ hukuki olmaktan çÄ±kÄ±p siyasi olmaya baÅŸladÄ±. Sorunuzda özetlediÄŸiniz noktalar da zaten iÅŸin siyasi yöne döndüÄŸüne iÅŸaret ediyor. Åžöyle bir ÅŸey var; biz bu iÅŸi hukuki olarak nasÄ±l yürütecektik? Ä°kincisi, bunu yapabilir miydik? Bana yapamazdÄ±k gibi geliyor. 11 Eylül’den beri uluslararasÄ± hukuk normlarÄ± oldukça zayÄ±flamÄ±ÅŸ durumda. ABD bu olayÄ± kapatmaya teÅŸne. Türkiye de siyasi bir pazarlÄ±k unsuru olarak düÅŸünüyor olabilir bu olayÄ±. Böyle bir olayÄ±n hesabÄ±nÄ± vermesi gereken konsolosun çÄ±kÄ±ÅŸÄ±na izin veriyoruz örneÄŸin. AKP, “Konsolosun dokunulmazlÄ±ÄŸÄ± var” falan diyor ama böyle bir olayda o dokunulmazlÄ±ÄŸÄ± kaldÄ±racak olan yine biziz. DiÄŸer yandan, çÄ±kÄ±ÅŸÄ±na izin vermediÄŸimizde de sonuçlarÄ± bizim için nasÄ±l olurdu, emin deÄŸilim.

Son bir haftadÄ±r özellikle dÄ±ÅŸ basÄ±na bir sürü bilgi sÄ±zÄ±yor. SÄ±zdÄ±rÄ±lan tüm o bilgilerle bir kamuoyu oluÅŸturarak pazarlÄ±kta elimizi güçlendirmek istiyoruz. Suriye, Ä°ran, Ä°srail... Bütün bu alanlarda Suudi Arabistan, ABD dÄ±ÅŸ politikasÄ±nÄ±n önemli bir ayaÄŸÄ±. ÖrneÄŸin Suriye’de Menbiç’in doÄŸusundaki Kürt gruplara Suudilerin de yardÄ±m ettiÄŸi söyleniyor. ABD ile sorunlu alanlarda avantaj yakalamamÄ±za yardÄ±mcÄ± olabilecek bir olay olarak düÅŸünülüyor olabilir.

OlayÄ±n Ä°stanbul’da gerçekleÅŸmesi için ‘cüretkar’ deÄŸerlendirmesi yaptÄ±nÄ±z. Bu cüretkarlÄ±ÄŸÄ±n mesajÄ± ne? Bu türden bir cinayet için neden Türkiye seçildi?

Ä°ki ÅŸey olabilir; bir, Türkiye bu iÅŸin yapÄ±labileceÄŸi bir ülke olarak düÅŸünülmüÅŸ olabilir. Yani demokrasi, hukuk normlarÄ±nÄ± benimseyen ve gücünü buralardan alan bir ülke kategorisi dÄ±ÅŸÄ±nda bir ülke gibi. KaÅŸÄ±kçÄ±’nÄ±n ABD’den Ä°stanbul’a yönlendirilmesi ve olayÄ±n da biraz planlanmÄ±ÅŸ bir olay gibi görünmesi bunu akla getiriyor. Ä°kincisi, Türkiye’de çok fazla Arap muhalif var. Ä°stanbul, özellikle Müslüman KardeÅŸlerin sÄ±ÄŸÄ±ndÄ±ÄŸÄ± bir yer gibi. Bir bölümünün televizyonlarÄ± var. MÄ±sÄ±r’a vs. yayÄ±n yapÄ±yorlar. DolayÄ±sÄ±yla o mesajÄ± hem muhaliflere, hem bizim iktidara veriyorlardÄ±r.

Ama benim açÄ±mdan bir insanÄ±n vahÅŸice öldürülmesinin dÄ±ÅŸÄ±nda bu olayÄ±n dramatik olan yanÄ±, böyle bir cinayetin Türkiye’de yapÄ±labilir olmasÄ±. Türkiye’nin içine sokulduÄŸu durum. Bu yanÄ±yla, bütün o “Çok büyük bir devlet olduÄŸumuz” gibi söylemlere, aynÄ± zamanda Türkiye’nin bölgesel liderlik iddialarÄ±na da meydan okuyan bir giriÅŸim olarak da deÄŸerlendirilebilir. Bir cevap verilmesi gerekiyor ama, bunun karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda bir ÅŸeyler alÄ±nmak istendikçe iyi bir cevap vermek daha zor oluyor.

Ä°yi bir yanÄ±t vermek bir yana, ErdoÄŸan’Ä±n Suudi Arabistan’la yaÅŸanan sorunlarÄ± derinleÅŸtirmekten kaçÄ±ndÄ±ÄŸÄ± söyleniyor. BaÅŸdanÄ±ÅŸmanlardan Ä°lnur Çevik ÅŸöyle yazdÄ± öreÄŸin: Türkiye bu olayÄ± kullanarak dünyayÄ± Suudilerin baÅŸÄ±na yÄ±kmak yerine kraliyet ailesine dostluÄŸunu gösterip olayÄ± fazla deÅŸelemeden iyi niyetli adÄ±mlar atarak Kral Selman’a yardÄ±mcÄ± oluyor. Selman bu yüzden ErdoÄŸan’a teÅŸekkür etti...

Evet ama yaÅŸanan geliÅŸmeler yardÄ±mcÄ± olduÄŸu tezini zayÄ±flatÄ±yor. Çünkü sÄ±zdÄ±rÄ±lan tüm o bilgilerle bütün dünyada Suudi Arabistan aleyhine bir kamuoyu oluÅŸuyor. Böylece elimizi güçlendirdiÄŸimiz düÅŸünülüyor muhtemelen. Öte yandan Çevik, yardÄ±mcÄ± olurken hangi deÄŸerleri gömdüÄŸünü, bekleneceÄŸi üzere söylemiyor. Çünkü yardÄ±mcÄ± olarak, bir devletin kendi vatandaÅŸÄ±nÄ±, gelip bizim topraÄŸÄ±mÄ±zda, belli bir bedel karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda pervasÄ±zca öldürebileceÄŸini kabul etmiÅŸ gibi bir duruma düÅŸüyoruz. Olay hakkÄ±nda uluslararasÄ± kamuoyu oluÅŸmasÄ±nÄ± saÄŸlayarak bu bedeli artÄ±rmaya çalÄ±ÅŸÄ±yoruz görüntüsü çÄ±kÄ±yor Çevik’in dediÄŸi durumdan.

BAÄžIMSIZ BÄ°R YARGI VARMIÅž GÄ°BÄ° YAPMAK AVANTAJLI

Arka planda ne oldu, nasÄ±l pazarlÄ±klar yürütüldü sorularÄ±nÄ±n yöneltildiÄŸi bir diÄŸer baÅŸlÄ±k da ev hapsinin kaldÄ±rÄ±lmasÄ±yla ABD’ye dönen Rahip Brunson davasÄ±. AKP cephesinin ‘kararÄ± baÄŸÄ±msÄ±z yargÄ± verdi’ savunusunu ve ‘ABD Brunson yüzünden uygulanan yaptÄ±rÄ±mlarÄ± kaldÄ±racak’ propagandasÄ±nÄ± nasÄ±l deÄŸerlendirirsiniz?

Bir kere sadece yaptÄ±rÄ±mlar kalkÄ±yorsa hiçbir ÅŸey almÄ±yor, orijinal duruma dönüyoruz demektir! Brunson salÄ±verilmediÄŸi için gelen yaptÄ±rÄ±mlar, salÄ±verildiÄŸi için kalkÄ±yorsa, aradan geçen 3-4 ayda olan Türkiye’ye oldu. AKP çevreleri ‘baskÄ±larla vermedik, tehditlere papuç bÄ±rakmadÄ±k, hukuki süreç iÅŸledi’ falan diyor, ama bu tezin esas olarak ÅŸu tarafÄ± sorgulanmalÄ±; NasÄ±l bir hukuki süreç? Süreçlerin hukukiliÄŸini mümkün kÄ±lan yargÄ± baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ± ve tarafsÄ±zlÄ±ÄŸÄ± konusunda, son yÄ±llardaki tartÄ±ÅŸma yaratan yasal-kurumsal düzenlemelerin yanÄ± sÄ±ra, bu ilkelere pek de sÄ±cak bakmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± açÄ±kça belirten bir yönetim anlayÄ±ÅŸÄ± var. ErdoÄŸan henüz baÅŸkanlÄ±k yetkilerine sahip deÄŸilken, yargÄ±nÄ±n milli iradeye uyumlu olmasÄ± gerektiÄŸini ifade ederek, hukukun üstünlüÄŸü ve yargÄ± baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ± hususlarÄ±nda konumunu ifade etmiÅŸti. Daha sonra mesela Anayasa Mahkemesi’nin kimi kararlarÄ±nÄ± gayri milli olarak nitelemiÅŸ, milliliÄŸi hukukun önüne koymuÅŸtu. Ä°kincisi, hukuki süreçlerin hukuki bir ÅŸekilde yürütülmesinin ÅŸartlarÄ± da tartÄ±ÅŸÄ±lmakta. Gizli tanÄ±k uygulamasÄ±ndaki aksaklÄ±klara, iddianamesiz uzun tutukluluklara, hukuki niteliÄŸi tartÄ±ÅŸmalÄ± iddianame ve kararlara, savunma hakkÄ± zedelenmiÅŸ yargÄ±lamalara rastlÄ±yoruz. Hukuki süreç doÄŸal akÄ±ÅŸÄ±nda sona erdi iddiasÄ± bu baÄŸlamda muhtemelen absürd bulunmuÅŸtur.

Brunson davasÄ±nda ne tür bir pazarlÄ±k yürütülmüÅŸ olabilir?

SanÄ±rÄ±m biz bir ÅŸey ya da fazla bir ÅŸeyler istedik. ABD belki bir ‘al- ver’e razÄ±ydÄ± ama o olmayÄ±nca, anlaÅŸma bozuldu ve yaptÄ±rÄ±mlar geldi. Ya da anlaÅŸma olmadÄ±ÄŸÄ± için Brunson’u daha önce bÄ±rakmamÄ±ÅŸtÄ±k. Bütün bunlara raÄŸmen hukuki bir süreç varmÄ±ÅŸ gibi yapmak biraz durumu kurtarma. Çünkü baÄŸÄ±msÄ±z yargÄ± varmÄ±ÅŸ gibi yapmak daha avantajlÄ±. SorumluluÄŸu da almamÄ±ÅŸ oluyorsunuz.

Muhalefetin Brunson kararÄ±nda ErdoÄŸan’Ä±, ülkenin itibarÄ± üzerinden sÄ±kÄ±ÅŸtÄ±rÄ±yor olmasÄ± için ne söylersiniz? Brunson karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda Hakan Atilla veya ABD’deki Gülencilerden biri verilseydi ülke çok mu itibarlÄ± olacaktÄ±?

ABD’de bu tür kararlarÄ± yargÄ± veriyor. Yürütme, “suçlu cezasÄ±nÄ±n bir kÄ±smÄ±nÄ± ülkesinde çeksin” vs. dese bile o kadar kolay olmuyor. Ä°tibar meselesine gelince, galiba biz itibarÄ± yanlÄ±ÅŸ yerlerde arÄ±yoruz. Bizi itibarlÄ± kÄ±lacak olan ÅŸey demokrasi, hukukun üstünlüÄŸü gibi ilkeleri geçerli kÄ±lmamÄ±z ve kurumsallaÅŸtÄ±rmamÄ±zdÄ±r. Muhalefet de bu alanlarda yeterli bir kavrayÄ±ÅŸ geliÅŸtirmediÄŸi ve iktidarÄ±n paradigmasÄ±na hapsolduÄŸu için bu temalar üzerinden yürüyecek bir muhalefet yapmÄ±yor. Böylece, ülkenin geleceÄŸi, toplumun huzuru ve refahÄ± açÄ±sÄ±ndan kritik temalar, esas meseleler, halkÄ±n dikkatine sunulmamÄ±ÅŸ oluyor.

Trump ve Pompeo açÄ±klamalarÄ±nÄ± yorumlayan AKP’li yazarlara göre ABD ile iliÅŸkiler hÄ±zla normalleÅŸecek. Brunson kararÄ± S-400, Menbiç-Suriye, Ä°ran gibi temel gerilim konularÄ±na etki eder mi?

HayÄ±r. Çünkü Brunson çok küçük bir ÅŸey, esas çÄ±karlarÄ±n çatÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± durumu deÄŸiÅŸtirmiyor. ÖrneÄŸin Suriye’de ABD ile aynÄ± çizgide deÄŸiliz. Suriye’de özerk bir Kürt yönetiminin olmasÄ± sadece bu hükümetin deÄŸil, bütün bir devlet pozisyonu açÄ±sÄ±ndan problemli. Belki biraz daha rahat konuÅŸacaklar, ABD hala bir büyükelçi atamadÄ±, belki onu atayacaklar ama ben ABD ile çatÄ±ÅŸma zeminlerinin ortadan kalkacaÄŸÄ±nÄ± düÅŸünmüyorum. HÄ±zlÄ± bir iyileÅŸme falan olmayacak.

BAHÇELÄ°, ELÄ°NÄ° YÜKSELTMEK Ä°STÄ°YOR

Bahçeli’nin grup toplantÄ±sÄ±nda Brunson kararÄ±nÄ± sert bir dille eleÅŸtirmesi ÅŸaÅŸÄ±rtÄ±cÄ± bulundu. Bu bir tür tepkileri soÄŸurtma taktiÄŸi mi? Bahçeli’nin maksadÄ± ne?

Birincisi, karardan ÅŸaÅŸkÄ±nlÄ±k ve tepki duyan tabana bir ÅŸey söylemek gerek. Onu yapÄ±yor olabilir ama aynÄ± zamanda ayrÄ± bir parti olarak varlÄ±ÄŸÄ±nÄ± gösteriyor olabilir. Çünkü bu ittifak zaman zaman onu gerektiriyor. Mesela hibe edilen uçak meselesinde de bir çÄ±kÄ±ÅŸ yaptÄ± ama sürdürmedi. Böylece biraz kendisinin olmazsa olmazlarÄ±nÄ± hatÄ±rlatÄ±yor, biraz da üstü örtük ÅŸekilde AKP’nin kendisine muhtaç olduÄŸunu anÄ±msatÄ±yor olabilir. Çünkü yeni sistemde özellikle de parlamento ve baÅŸkanlÄ±k seçimlerinde MHP’ye muhtaç. EleÅŸtiriler yönelterek, baÅŸka alanlardaki pazarlÄ±klarda elini yükseltmeyi de istiyor olabilir. Af meselesi öyle bir giriÅŸim biraz. ErdoÄŸan affa karÅŸÄ± olduÄŸunu ilk günden söylemiÅŸti ama buna raÄŸmen MHP af meselesini gündeme soktu. Gündeme sokmasÄ± bile bir güç gösterisi aslÄ±nda.

Ancak ErdoÄŸan direniyor görünüyor. ‘ArkadaÅŸlar çalÄ±ÅŸÄ±yor, vicdanlarÄ± rahatsÄ±z etmeyecek bir hale getirilecek’ dedi. DolayÄ±sÄ±yla MHP’nin arzu ettiÄŸi ÅŸekilde de olmayacak gibi.

Zaten sadece MHP’nin istediÄŸi biçimde çÄ±kmasÄ± ErdoÄŸan açÄ±sÄ±ndan çok zor bir karar olur. Ben de öyle çÄ±kmayacaÄŸÄ±nÄ± düÅŸünüyorum. Ama iÅŸte bu gündemi öldürmüyorlar, o önemli. Ä°kincisi, ErdoÄŸan ezelden beri devletin kiÅŸilere karÅŸÄ± iÅŸlenen suçlarda af yetkisi olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± dillendiriyor, bu onun Ä°slami anlayÄ±ÅŸÄ±ndan kaynaklanÄ±yor da olabilir ama ÅŸu kesin; eÄŸer MHP’nin istediÄŸi gibi olursa ErdoÄŸan için ciddi bir taviz olur.

MHP Ä°LE BATILI DEMOKRASÄ° NORMLARINDAN VAZGEÇME KONUSUNDA ANLAYIÅž ORTAKLIÄžI VAR

ErdoÄŸan’Ä±n politikalarÄ±nÄ± sertleÅŸmesindeki esas faktörlerden birinin Bahçeli ile yapÄ±lan ittifak olduÄŸu yönündeki yorumlardan hareketle soralÄ±m; ErdoÄŸan, MHP baskÄ±sÄ±yla mÄ± otoriter bir çizgiye yöneldi ve bunu sürdürüyor? MHP ile ortaklÄ±k olmasa baÅŸka bir yol mu izleyecekti?

AKP tarz olarak bu sert kutuplaÅŸtÄ±rÄ±cÄ± pratikleri yapacaktÄ±, daha önce MHP’ye yönelik de yaptÄ± hatÄ±rlarsak. Çok sert ve siyasi nezakete de uymayan bir sürü ÅŸey söyledi Bahçeli ve MHP’ye. Tarz olarak bir ÅŸey deÄŸiÅŸmeyebilirdi ama buna 7 Haziran üzerinden yanÄ±t verebiliriz. 7 Haziran’da AKP’nin iktidardan uzaklaÅŸtÄ±ÄŸÄ± sonuç çÄ±ktÄ±ktan sonra AKP içinden “CHP ile koalisyon yapalÄ±m, hem kutuplaÅŸtÄ±rmayÄ± giderir, hem de çözüm sürecine yardÄ±mcÄ± olur” falan gibi sözler söyleyenler olmuÅŸtu. Orda ErdoÄŸan, eÄŸer bir koalisyon yapÄ±lacaksa bunun MHP ile olmasÄ± gerektiÄŸini söyledi. DolayÄ±sÄ±yla, o çevrelerin açÄ±klamalarÄ± pek doÄŸru görünmüyor, belki kendilerinin olmasÄ±nÄ± istediklerini ifade ediyorlardÄ±r. EÄŸer AKP’yi MHP ile bir koalisyona/ittifaka mecbur bÄ±rakan bir konfigürasyon varsa o konfigürasyon 7 Haziran’dan itibaren baÅŸlÄ±yor. Ben buradaki MHP tercihinin nedenleri arasÄ±nda SoÄŸuk SavaÅŸ yÄ±llarÄ±ndan kalma bir arka planÄ±n da olduÄŸunu düÅŸünüyorum. O da ÅŸu, MHP’nin 70’li yÄ±llardaki tutumuna baktÄ±ÄŸÄ±nÄ±z zaman ÅŸöyle bir ÅŸey görüyorsunuz, mesela BatÄ± normlarÄ±na dayanan liberal demokrasi komünizme alan açtÄ±ÄŸÄ± için eleÅŸtiriliyor. Oradan kaynaklanan bir anti BatÄ±cÄ±lÄ±k var. ErdoÄŸan, baÅŸkanlÄ±k sistemine geçme projesi sürecinde anti-BatÄ±cÄ± bir söylem benimsedi ve demokrasi normlarÄ±ndan uzaklaÅŸmasÄ±nÄ± biraz bununla kapattÄ±. Çünkü o normlara sahip çÄ±karak Türk usulü baÅŸkanlÄ±k getirmeyi düÅŸünemezsiniz. DolayÄ±sÄ±yla BatÄ±lÄ± demokrasi normlarÄ±ndan kolayca vazgeçebilme baÄŸlamÄ±nda geçmiÅŸten gelen bir anlayÄ±ÅŸ ortaklÄ±k olabileceÄŸini düÅŸünüyorum. 7 Haziran’dan sonra o belirdi.

BAÅžARISIZLIKLARIN OTOMATÄ°KMAN MUHALEFETE YARAYACAÄžINI BEKLEMEK YANILTICI

Ekonomik kriz, McKinsey, Brunson, KaÅŸÄ±kçÄ±… bir yandan süreklileÅŸen bir sorun hali, diÄŸer yanda sorunlarÄ± karÅŸÄ±lama stratejisindeki yalpalamalar. Bir gün “ekonomik kriz yok, bunlar manipülasyon”, ertesi gün “kriz var”.… ZikzaklarÄ±n sÄ±klaÅŸÄ±yor olmasÄ±nÄ± nasÄ±l deÄŸerlendirirsiniz? Tablo, ErdoÄŸan’Ä±n içinde bulunduÄŸu krizin boyutlarÄ± için ne söylüyor?

Birincisi, gerçekçi bir teÅŸhisi ve tutarlÄ± bir politika önerisi yok artÄ±k ErdoÄŸan ve AKP’nin. Bu yalpalamalar bundan kaynaklanÄ±yor. Fakat bunun AKP’ye maliyet üretip üretmeyeceÄŸi ayrÄ± bir ÅŸey. AKP’nin baÅŸarÄ±sÄ±zlÄ±klarÄ±nÄ±n otomatikman muhalefet lehine desteÄŸe falan dönüÅŸeceÄŸini düÅŸünüyorsak hem siyaset bilimi açÄ±sÄ±ndan hata ediyoruz, hem de ErdoÄŸan’Ä±n çÄ±raklÄ±ktan gelme usta bir siyasetçi olduÄŸunu görmezden geliyoruz. Yani bu baÅŸarÄ±sÄ±zlÄ±klarÄ±n kendisi kadar, o baÅŸarÄ±sÄ±zlÄ±klarla ne yapacaÄŸÄ±nÄ±z da önemli. Mesela, o yalpalamalarÄ± satabiliyor mu, üstünü kapatabiliyor mu, baÅŸka bir yere dikkat çekebiliyor mu? Ve muhalefet bu yalpalamalarÄ±n önemine iÅŸaret edebiliyor mu, anlamÄ±nÄ± çözebiliyor mu? Böyle ÅŸeylere bakarak karar vermemiz gerekiyor. Evet, belki 2013’ten beri AKP iktidarÄ±nÄ± herhangi bir baÅŸarÄ± üzerine kurmuyor. Mesela bir baÅŸarÄ±sÄ± yokken, büyük dev projelerle Yozgat’taki seçmenden oy alÄ±yor ama proje Ä°stanbul’da. DolayÄ±sÄ±yla önce bu genel çerçevede düÅŸünmemiz gerekiyor. Ä°kincisi, tabii ki çok eÅŸitsiz ÅŸartlarda bir yarÄ±ÅŸ var, medyaya eriÅŸim, maddi kaynaklar gibi konularda AKP lehine büyük bir fark var. AKP’nin disiplinli örgütü, muhalefetin zayÄ±f örgüt yapÄ±sÄ± bu eÅŸitsizliÄŸin bir baÅŸka boyutu. Üçüncüsü, tabii ki Türkiye’de baskÄ± giderek artan oranlarda hissediliyor sÄ±radan insanlar tarafÄ±ndan da. Ama belki bu baskÄ± bile, baÅŸka alternatif yok anlayÄ±ÅŸÄ±nÄ±n yerleÅŸmesini kolaylaÅŸtÄ±rÄ±yor.

CHP, KENDÄ° MÄ°RASINA SAHÄ°P ÇIKAMAYAN BÄ°R PARTÄ° DURUMUNA DÜÅžÜRÜLÜYOR

Yine de en baÅŸat faktörlerden biri olarak iÅŸsizlik ve yoksulluÄŸun büyümesinin, örneÄŸin dev projelerin durdurulmasÄ±nÄ±n etkisi olmayacak mÄ±? BunlarÄ±n mutlaka bir etkisi olacak ama olmasÄ± gerekenden az olacaÄŸÄ±nÄ± düÅŸünüyorum o etkinin. Çünkü bu tepkiyi kanalize edecek güven veren bir aktör yok maalesef. AKP böyle bir aktörün ortaya çÄ±kmasÄ±nÄ±, oluÅŸmasÄ±nÄ± veya geliÅŸmesini de zorlaÅŸtÄ±rÄ±yor. Ä°yi Parti çok zor ÅŸartlarda kurulabildi. HDP’nn durumu ortada. Ona raÄŸmen 24 Haziran’da belli bir oyun üzerine çÄ±kabildiler. Mesela Ä°ÅŸ BankasÄ± olayÄ± ÅŸöyle de okunabilir; diyelim CHP’nin Ä°stanbul’u kazanma olasÄ±lÄ±ÄŸÄ± yüksek ama ÅŸimdi hisselerine el koyduÄŸunda bana göre CHP mirasÄ±na sahip çÄ±kamayan bir parti olacak. Bence Ä°ÅŸ BankasÄ± olayÄ±nda kaynak yaratma ihtiyacÄ± vs.’den öte bu var. CHP’nin deyim yerindeyse pelteleÅŸtirilerek alternatif olmaktan kesinkes çÄ±karÄ±lmasÄ±, kendi mirasÄ±na bile sahip çÄ±kamayan, dolayÄ±sÄ±yla ehil olmayan bir parti haline getirilmesine çalÄ±ÅŸÄ±lÄ±yor.

“SandÄ±ktan teröre bulaÅŸmÄ±ÅŸ olanlar çÄ±karsa anÄ±nda kayyÄ±m tayin edeceÄŸiz” söyleminde olduÄŸu gibi.

Evet, “kayyÄ±m atama” sözü de bir güç gösterisi. Bu da alternatifsiz olduÄŸu algÄ±sÄ±na yardÄ±m ediyor olabilir. Çünkü kimin seçilmek için yeterli olduÄŸuna YSK karar veriyor, ama burayÄ± sÄ±fÄ±rlamÄ±ÅŸ oluyor. Bütün bunlar “benden baÅŸka güç yok” mesajÄ±nÄ± geçerli kÄ±lmaya hizmet ediyor. Åžunu da söyleyeyim; ErdoÄŸan kendi ÅŸartlarÄ±nda oynuyor, oyunun kurallarÄ±nÄ± deÄŸiÅŸtiriyor ya da oyunun kendisini deÄŸiÅŸtiriyor ve muhalefet bunu idrak edene kadar o çoktan hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±nÄ± yapmÄ±ÅŸ oluyor. Åžu anda yerel seçimle ilgili ne yapÄ±yor düÅŸünmek lazÄ±m. Çünkü 24 Haziran’dan hemen sonra çalÄ±ÅŸmaya baÅŸladÄ±. Ä°ÅŸte muhtarlarÄ± görevden alÄ±yor vs.

CHP’nin yerel seçim stratejisini nasÄ±l izliyorsunuz?

CHP’nin iyi kötü kendisine siyasi bir kimlik tanÄ±mlamasÄ± ve bunu yaymaya, kurumsallaÅŸtÄ±rmaya çalÄ±ÅŸmasÄ± lazÄ±m. Yoksa yalpalÄ±yor, oportünist davranÄ±yor, AKP’nin paradigmasÄ±na, diline teslim oluyor. “En büyük yerli ve milli biziz” diyor örneÄŸin. Herkes yerli ve milli bu memlekette, böyle bir ÅŸey olabilir mi? Bence en büyük handikabÄ± bu.

REÄ°SCÄ°LER ÅžUNA BAKACAK; BÄ°ZE BAÅžKA BÄ°R KAPI VAR MI?

BasÄ±nç/baskÄ± üreten faktörlerin artmasÄ±nÄ±n parti içine yansÄ±malarÄ± için nasÄ±l bir gözleminiz var? Brunson veya McKinsey kararÄ±nda olduÄŸu gibi sergilenen pratiklerin savunmayÄ± güçleÅŸtirmesi, AKP’li kimi yazarlarÄ±n daha açÄ±ktan eleÅŸtiriler yöneltiyor olmasÄ± ve ekonomik rantÄ±n azalmasÄ±ndan duyulan endiÅŸelerin, reisciler arasÄ±ndaki krizi derinleÅŸtirdiÄŸi görüÅŸlerine katÄ±lÄ±r mÄ±sÄ±nÄ±z?

Reiscilerin krizi yok bence. Reisciler için reis olduÄŸu sürece sorun yok. NasÄ±l olsa reis hallediyor. Ä°ÅŸten çÄ±karmalar, iÅŸsizlik, pahalÄ±lÄ±k, ifaslar vs’ler tabii ki huzursuzluk yaratÄ±yor ama bunlar ÅŸuna bakacak; bize baÅŸka bir kapÄ± var mÄ±? MÜSÄ°AD vs baÅŸka bir kapÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± düÅŸündükçe en azÄ±ndan açÄ±ktan muhalefet etmeyecekler. HoÅŸnutsuz olacaklar, belki sandÄ±ÄŸÄ± da gitmeyecek bir kÄ±smÄ± ama en fazla kenarda durabilirler. EdindiÄŸim izlenim böyle. Tabii burada ÅŸunu da hatÄ±rlatmamÄ±z lazÄ±m baÅŸarÄ±sÄ±zlÄ±klarÄ± gittikçe artan bu kapÄ±dan vazgeçilmeden alternatifinin oluÅŸmasÄ± imkansÄ±z hale gelmiÅŸ de olabilir. Burada seçmenin kendi kaderinin kendi elinde olduÄŸunu, geleceÄŸi kendi tercihleriyle yine kendisinin kurabileceÄŸini hatÄ±rlamasÄ± beklenir. Ama bu özneleÅŸme olasÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n önü de ekonomik tehdit, olaÄŸanüstü hal, dünyaya meydan okuma gibi itici ve çekici vesilelerle kapatÄ±lÄ±yor olabilir.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 20 Ekim 2018 00:43

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