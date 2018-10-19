Ä°sveÃ§â€™te sosyal demokratlar, iÅŸ gÃ¼venliÄŸinden taviz vermeye hazÄ±r!

Ä°sveÃ§'te hÃ¼kÃ¼meti kurmakla gÃ¶revlendirilen Stefan LÃ¶fven saÄŸ partilerle uzlaÅŸmaya ve iÅŸ gÃ¼venliÄŸi yasalarÄ±nÄ± deÄŸiÅŸtirmeye hazÄ±r olduÄŸu mesajÄ±nÄ± verdi.

Murat KUSEYRÄ°

Stockholm

Ä°sveç’te hükümeti kurmakla görevlendirilen Sosyal Demokrat Parti (SAP) lideri Stefan Löfven, saÄŸ partilerle uzlaÅŸÄ±p iÅŸ güvenliÄŸi yasalarÄ±nÄ± deÄŸiÅŸtirmeye hazÄ±r olduÄŸu mesajÄ±nÄ± verdi.

Ä°sveç’te eylül ayÄ±nda yapÄ±lan seçimlerde Ä±rkçÄ± ve yabancÄ± düÅŸmanÄ± Ä°sveç DemokratlarÄ±’nÄ±n yüzde 18 civarÄ±nda oy almasÄ±, KÄ±rmÄ±zÄ±-YeÅŸil Blok ile saÄŸcÄ± partilerinden oluÅŸan ittifakÄ±n tek baÅŸÄ±na hükümeti kuracak çoÄŸunluÄŸu elde edememeleri siyaseti adeta kilitledi. Moderat (Muhafazakar) Parti’nin hükümeti kurma görevini yerine getirememesi üzerine Parlamento BaÅŸkanÄ± Andreas Norlen’in görevlendirdiÄŸi SAP lideri Stefan Löfven, patronlarÄ±n yayÄ±n organÄ± Dagens Industri gazetesine verdiÄŸi mülakatta Liberal Parti ve Merkez Partisi’yle iÅŸ güvencesini düzenleyen yasalarÄ± görüÅŸmeye hazÄ±r olduÄŸunu söyledi.

SAÄž PARTÄ°LER Ä°Åž GÜVENLÄ°ÄžÄ°NÄ°N ZAYIFLATILMASINDAN YANA

“Ä°sveç iÅŸ dünyasÄ±nÄ±n esneklik ihtiyacÄ±”yla çalÄ±ÅŸanlarÄ±n iÅŸ piyasasÄ±nda güvende olmalarÄ±nÄ± saÄŸlamak için olanaklar olduÄŸunu öne süren Löfven, “Geleneksel olarak bir birine karÅŸÄ± olan iki farklÄ± anlayÄ±ÅŸÄ±n olduÄŸu bir bölgeye iÅŸaret etmek istiyorum. Ben bunu bir araya getirebiliriz diyorum” diyerek iÅŸ güvencesinden taviz vermeye hazÄ±r olduÄŸu mesajÄ±nÄ± verdi.

Merkez Partisi, 50’den az iÅŸçi çalÄ±ÅŸtÄ±ran iÅŸyerlerinde patronlara, kÄ±demlerine bakÄ±lmaksÄ±zÄ±n istediÄŸi çalÄ±ÅŸanÄ± atma hakkÄ±nÄ±n tanÄ±nmasÄ±, Liberal Parti de bu hakkÄ±n en fazla 5 kiÅŸiyle sÄ±nÄ±rlandÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± istiyor.

SENDÄ°KALAR Ä°Åž GÜVENCESÄ°NDEN TAVÄ°Z VERMEYECEK

Löfven’in baÅŸbakan olmasÄ± ve hükümet kurma olanaÄŸÄ±nÄ±n tanÄ±nmasÄ± karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda Merkez Partisi ve Liberal Parti’ye çalÄ±ÅŸanlarÄ±n iÅŸ güvenliklerini pazarlÄ±k konusu yapmasÄ± Ä°sveç Ä°ÅŸçi SendikalarÄ± Konfederasyonu’nun (LO) tepkisine neden oldu.

Aftonbladet gazetesinin ‘TartÄ±ÅŸma’ köÅŸesinde yayÄ±nlanan makalesinde LO BaÅŸkanÄ± Karl-Petter Thorwaldsson, iÅŸ güvencesinden taviz vermelerinin söz konusu olamayacaÄŸÄ±nÄ± ve LO’nun iÅŸ güvenliÄŸini korumak için mücadele etmeyi düÅŸündüÄŸünü söyledi.

AynÄ± zamanda SAP’Ä±n Parti Meclisi üyesi olan Thorwaldsson, Löfven’in hükümet kurabilmek için hangi partilerle iÅŸ birliÄŸi yapacaÄŸÄ±na kendisinin karar verebileceÄŸini ancak bazÄ± konularda LO’nun taviz vermeyeceÄŸini belirttikten sonra ÅŸunlarÄ± kaydetti:

“SÄ±radan iÅŸçileri iÅŸten atmanÄ±n kolaylaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ± için bir neden yok. EÄŸer böylesi bir öneri yaÅŸama geçirilirse bundan iÅŸverenlerin her hangi bir nedenle rahatsÄ±zlÄ±k duyduÄŸu ya da daha en verimli gördüÄŸü emekçiler zarar görür.”

‘VERGÄ°LERDEN ELDE EDÄ°LEN PARALAR KAPÄ°TALÄ°STLERE GÄ°TMEMELÄ°’

Thorwaldsson, sendikalarÄ±n toplu sözleÅŸme yapma haklarÄ± konusunda da uzlaÅŸmayacaklarÄ±nÄ± belirterek “Seçimler sÄ±rasÄ±nda politikacÄ±larÄ±n gençler ve yeni gelen sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ±n iÅŸe girebilmeleri için daha düÅŸük ücretlerin ödenmesinden söz ettiklerini duyduk. Biz bu yolun yanlÄ±ÅŸ olduÄŸunu söylüyoruz” dedi.

Üçüncü taleplerinin kurulacak hükümetin vergi indirimleri yerine gönenç toplumuna yatÄ±rÄ±m yapmasÄ± olduÄŸunu söyleyen Thorwaldsson, “Biz vergiden elde edilen paralarÄ±n yeni kapitalistlerin ceplerine deÄŸil kullanÄ±lmasÄ± için ayrÄ±lan yerlere gitmesini istiyoruz” ifadelerini kullandÄ±.

Patronu eleÅŸtiren iÅŸÃ§iye â€˜cesaretâ€™ Ã¶dÃ¼lÃ¼ verildi

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 19 Ekim 2018 20:28

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