MMO: Kriz derinleÅŸiyor Ã¶nlemler yetersiz

â€˜Kriz yÄ±kÄ±mÄ±na karÅŸÄ± emek kesimlerinin dayanÄ±ÅŸmasÄ±, krizin yÃ¼kÃ¼nÃ¼n emek sÄ±nÄ±flarÄ±na yÄ±kÄ±lmamasÄ± iÃ§in etkili mÃ¼cadele araÃ§larÄ± bulmasÄ± gerekiyor.â€™

TMMOB Makina Mühendisleri OdasÄ± (MMO), her ay iktisatçÄ±-yazar Mustafa Sönmez’in katkÄ±sÄ±yla hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± sanayinin sorunlarÄ± bülteninin 42’incisini, sanayideki yüksek iÅŸsizlik, enflasyon ve krizin boyutlarÄ±na ayÄ±rdÄ±. Artan enflasyonun bölüÅŸüm uçurumunu derinleÅŸtirdiÄŸine dikkat çekildi ve krizi kabullenmeyen AKP’nin önlemlerinin yetersiz kaldÄ±ÄŸÄ±, kriz tünelinin ucunun belli olmadÄ±ÄŸÄ±, çÄ±kÄ±ÅŸÄ±n yÄ±llarÄ± bulabileceÄŸine dikkat çekildi.

Bültende yüksek enflasyonun yarattÄ±ÄŸÄ± yoksullaÅŸmaya ek olarak, krizi aÅŸmak üzere kamu kaynaklarÄ±nÄ±n firmalara can simidi olarak kullandÄ±rÄ±lmasÄ± ya da kamuda tasarruf adÄ±na kÄ±sÄ±tlamalara gidilmesi, toplumun yararlandÄ±ÄŸÄ± eÄŸitim, saÄŸlÄ±k, sosyal yardÄ±m hizmetlerinin de azalmasÄ± anlamÄ±na geldiÄŸine dikkat çekildi. Bunun da dolaylÄ± bir yoksullaÅŸmanÄ±n kapÄ±sÄ±nÄ±n açÄ±lmasÄ± anlamÄ±na geldiÄŸi ifade edilirken, “Bütün bunlarÄ±n üstüne yükselen iÅŸsizlik, artan iÅŸten çÄ±karmalarÄ±n birçok hane halkÄ±nÄ± mutlak yoksulluÄŸa sürükleyeceÄŸi, hele ki toplamda 325 milyar TL’ye ulaÅŸan ihtiyaç ve kredi kartÄ± borçlusu haneleri alabildiÄŸine zorlayacaÄŸÄ± bilinmektedir. Bütün bu kriz yÄ±kÄ±mÄ±na karÅŸÄ±, emek kesimlerinin dayanÄ±ÅŸmasÄ±, krizin yükünün emek sÄ±nÄ±flarÄ±na yÄ±kÄ±lmamasÄ± için etkili mücadele araçlarÄ±, etkili yollar bulmasÄ± gerekiyor” denildi. (EKONOMÄ° SERVÄ°SÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 19 Ekim 2018 20:21

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