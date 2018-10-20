Avrupa Suudi Arabistanâ€™a mesafeli yaklaÅŸÄ±yor

Suudi Arabistan BaÅŸkonsolosluÄŸunda Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ sanÄ±lan Gazeteci Cemal KaÅŸÄ±kÃ§Ä± olayÄ±, Avrupa medyasÄ±nda da en Ã¶nemli gÃ¼ndemlerden.

Suudi Arabistan BaÅŸkonsolosluÄŸunda öldürüldüÄŸü sanÄ±lan Gazeteci Cemal KaÅŸÄ±kçÄ± olayÄ±, Avrupa medyasÄ±nda da geçtiÄŸimiz haftanÄ±n en önemli gündemlerden biriydi.

Bavyera’da yapÄ±lan eyalet seçimlerinde geleneksel partilerin büyük oy kaybetmesi ülkeyi sarsmasÄ±na raÄŸmen Suudi Arabistan BaÅŸkonsolosluÄŸunda öldürüldüÄŸü sanÄ±lan Gazeteci Cemal KaÅŸÄ±kçÄ± olayÄ±, Almanya’da gündemin en önemli konusu oldu. Hükümet resmi açÄ±klamasÄ±yla olayÄ±n açÄ±klÄ±ÄŸa kavuÅŸturulmasÄ± için “Türkiye’ye yardÄ±mcÄ± olunacaÄŸÄ±nÄ±” bildirdi. Hükümet böyle derken Alman tekeli Siemens’in Veliaht Muhammed bin Selman’Ä±n birçok yatÄ±rÄ±mcÄ± tarafÄ±ndan boykot edilen Projekt Ä°nternational ‘modernleÅŸtirme’ konferansÄ±na katÄ±lacak olmasÄ± eleÅŸtirilere neden oldu.

Ä°ngiltere’de de, Brexit’ten sonra en çok konuÅŸulan gündemlerden birisi KaÅŸÄ±kçÄ± olayÄ±ydÄ±. The Guardian gazetesi, KaÅŸÄ±kçÄ± olayÄ±n Suudi Arabistan’Ä±n reformcu veya yenilikçi olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±n bir kanÄ±tÄ± olduÄŸunu ve 33 yaÅŸÄ±ndaki Veliaht Prens bin Selman’in totaliter bir düzen inÅŸa ettiÄŸini yazdÄ±. KaÅŸÄ±kçÄ± olayÄ±ndan sonra Ä°ngiltere UluslararasÄ± Ticaret BakanÄ± Liam Fox, haftaya Suudi Arabistan’da gerçekleÅŸecek yatÄ±rÄ±m konulu zirveye katÄ±lmama kararÄ± aldÄ±.

FRANSA’DA SAÄžCI KABÄ°NE KURULDU

Fransa’da ise Emmanuel Macron’un gündemi ise yeni kabineydi. Ä°stifa eden Ä°çisleri BakanÄ± Gerard Collomb’dan dolayÄ± yapÄ±lmasÄ± gereken hükümet deÄŸiÅŸikliÄŸini iki haftadÄ±r gerçekleÅŸtirilemiyordu. Nihayetinde geçen salÄ± günü yeni hükümet ilan edildi. Giden ve gelenlere bakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda fiili olarak baÅŸÄ±ndan beri sürekli olan saÄŸa kayma politikasÄ±nÄ±n bu kez gerçekten adÄ± konulmuÅŸ oldu. Macron ne kadar “orta yolcu” bir çizgiyi savunduÄŸunu belirtse de uyguladÄ±ÄŸÄ± saÄŸcÄ± politikaya uygun bir saÄŸcÄ± hükümet kurmuÅŸ oldu. Zira aynÄ± akÅŸam yaptÄ±ÄŸÄ± ulusa sesleniÅŸ konusunda aynÄ± politikaya devam edeceÄŸini açÄ±kladÄ±.

KAÅžIKÇI OLAYI: SUUDÄ° ARABÄ°STAN’IN YANLIÅž HESABI

Gudrun HARRER

Der Standart

KaÅŸÄ±kçÄ± olayÄ±, iki hafta önce baÅŸladÄ±ÄŸÄ± düzeyi çoktan terk etti. Rejim karÅŸÄ±tÄ± bir gazeteci olan KaÅŸÄ±kçÄ± sadece hunharca öldürülmedi. Bunun için herhangi bir komando görevlendirilebilir, iz bÄ±rakmadan bilinmeyen bir yerde öldürülebilir ve faili meçhullerin arasÄ±na katÄ±labilirdi. HayÄ±r, böyle yapÄ±lmadÄ±, KaÅŸÄ±kçÄ± açÄ±kça devletin kan davasÄ±nÄ±n sonucu katledildi. OlayÄ±n uluslararasÄ± boyutu ve Suudi Arabistan açÄ±sÄ±ndan sonuçlarÄ± ise henüz belirsiz.

Ä°STANBUL POLÄ°TÄ°K TERCÄ°H

Ä°lkin; öldürülme yeri olarak Ä°stanbul’un seçilmesi olayÄ±n ne kadar politik olduÄŸunu ortaya koyuyor. Suudi Arabistan ve Türkiye sadece tarihi olarak rekabet içinde deÄŸiller, güncel olarak da Sünni Müslümanlar ve Selefi Müslüman KardeÅŸler meselesinde karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya duruyorlar. Buna raÄŸmen KaÅŸÄ±kçÄ±’nÄ±n öldürülmesi emrini verenin hesaba katmadÄ±ÄŸÄ± geliÅŸmeler oldu. Olay, baÅŸta ABD olmak üzere birçok devlet için Suudi Arabistan’la iliÅŸkisini belirlemede anahtar sorun haline geldi.

ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump’Ä±n Suudi Arabistan yönetimini kurtarma çabalarÄ±na raÄŸmen birçok tanÄ±nmÄ±ÅŸ yatÄ±rÄ±mcÄ± ve kiÅŸinin Veliaht Muhammed bin Selman’Ä±n düzenlediÄŸi büyük modernleÅŸtirme projesiyle (Projekt International) ilgili konferansa katÄ±lmaktan vazgeçmesi, uluslararasÄ± arenada farklÄ± düÅŸünüldüÄŸünü ortaya koyuyor.

SoruÅŸturmanÄ±n titizlikle sürdürülmesinden sorumlu olan herkes dedikodu, spekülasyon ve gerçekleri dikkate almak zorundadÄ±r. Bilinmezlik arkasÄ±na saklanmak hiçbir iÅŸe yaramaz.

SUUDÄ° ARABÄ°STAN YÖNETÄ°MÄ° SORUMLUDUR

Türkiye’deki baÅŸkonsolosluÄŸunda gerçekleÅŸen bir cinayetten tabi ki Suudi Arabistan yönetimi sorumludur. Aradan iki hafta geçtikten sonra Prens bin Selman aklanarak suçu kontrolsüz güçlere yükleyerek olayÄ±n açÄ±klÄ±ÄŸa kavuÅŸturulduÄŸunun açÄ±klanmasÄ± ve günlük yaÅŸama dönülmesi kimseyi inandÄ±rmayacak ve iÅŸe yaramayacaktÄ±r.

Korkunç hikâyenin tümü, kÄ±saca MbS diye adlandÄ±rÄ±lan Muhammed bin Selman’Ä±n hesabÄ± yanlÄ±ÅŸ yapmasÄ±ndan kaynaklanÄ±yor. Kral Selman’Ä±n hÄ±zla yükselen bu sevgili oÄŸlu, yaÅŸamÄ±nÄ±n uzun bölümünü ülke dÄ±ÅŸÄ±nda geçirmemiÅŸ az sayÄ±da Suudi prenslerinden biri. DünyayÄ± ve dünya politikasÄ±nÄ±n mekanizmalarÄ±nÄ± tanÄ±mÄ±yor. Trump’Ä±n yaÄŸlamalarÄ±nÄ± kendine göre tercüme ederek politikasÄ±na karÅŸÄ± çÄ±kan herkesin ölümü hak ettiÄŸi ÅŸeklinde yorumladÄ± ve uygulamaya soktu.

SÄ°LAH TÄ°CARETÄ° YETERLÄ° OLACAK MI?

BazÄ± gözlemciler bu tarzÄ±yla MbS’in kendi geleceÄŸini yok ettiÄŸini belirtiyor. Ancak Suudi Arabistan yönetimin ÅŸeffaflÄ±ktan uzak olmasÄ±, Kral Selman’Ä±n böylesi bir kriz dönemine dramatik kararlarla müdahalede bulunacaÄŸÄ± konusunda pek de güvence vermiyor.

BaÅŸka bir büyük soru ise Trump’Ä±n MbS’i “Projekt International” nedeniyle uluslararasÄ± düzlemde koruyup koruyamayacaÄŸÄ±. Trump için her ÅŸeyden önemli olan Suudi Arabistan’a silah satÄ±ÅŸÄ± bu konuda yeterli olmayacaktÄ±r. Ancak petrol ve ticaret gibi ‘ekonomik gerçekler’ diÄŸer ülkelerin de sorunun en kÄ±sa zamanda çözümlenmesini, Suudi yönetiminin aklanmasÄ±nÄ± arzulamalarÄ±na yol açabilir. Yine de yaÅŸananlar Suudi Arabistan’Ä±n uzun vadede istikrarsÄ±zlaÅŸmasÄ±na yol açacaktÄ±r.



(Çeviren: Semra Çelik)

PRENS SELMAN HÄ°Ç DE REFORMÄ°ST DEÄžÄ°L. BU DA KANITI

Dilip HIRO

The Guardian

Haziranda Suudi kadÄ±nlarÄ±n araba kullanmasÄ±na karÅŸÄ± konulan yasak kalktÄ±ÄŸÄ±nda bu yeni prens Muhammed bin Selman’Ä±n modernleÅŸme yolundaki, liberal gündeminin bir parçasÄ± olarak portrelenmiÅŸti. Yine de yetkililer kadÄ±n aktivistlere bu konuyu destekler açÄ±klamalar yapmamalarÄ±nÄ± emretti. Verilen kesin mesaj, önerilen deÄŸiÅŸikliÄŸin kadÄ±n aktivistlerin kampanyasÄ±nÄ±n deÄŸil, Kral Selman ve veliaht prens oÄŸlunun hediyesi sonucu olduÄŸuydu. Gerçek ÅŸu ki hükümet bu aktivistlerin 11’ini bir ay önce tutuklamÄ±ÅŸtÄ±. Dördü serbest kalsalar da kalan yedisi, kadÄ±nlarÄ± vesayet altÄ±na alan sistemin -yetiÅŸkin kadÄ±nlarÄ± reÅŸit olmayan bireyler olarak niteleyen sistem- kaldÄ±rÄ±lmasÄ± için bir dilekçe yazmÄ±ÅŸlardÄ±. Hâlâ tutuklu yargÄ±lama ile gözaltÄ±ndalar ve 25 yÄ±l hapis cezasÄ±na çarptÄ±rÄ±labilirler.

ÖNCEKÄ°LERDEN DAHA DESPOTÄ°K

Bu ÅŸekilde bakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda geliÅŸmeler reformdan çok aynÄ± tas aynÄ± hamam gibi görünüyor. Birçok açÄ±dan prensin kendinden önceki hükümdarlardan daha despotik olduÄŸu aÅŸikar, dolayÄ±sÄ±yla Ä°stanbul’daki Suudi Arabistan BaÅŸkonsolosluÄŸunda (Gazeteci) Cemal KaÅŸÄ±kçÄ±’nÄ±n kayboluÅŸunu çevreleyen kasvetli olaylar ilk görünüÅŸte olduÄŸu kadar ÅŸok edici olmamalÄ±.

2017 yÄ±lÄ±n yaz aylarÄ±nda 30 Suudi din adamÄ±, yazar ve entelektüel, bin Selman’Ä±n SarayÄ± tarafÄ±ndan izlenen politikalara muhalefet ettikleri için tutuklanmÄ±ÅŸtÄ±. Kendi tutukluluÄŸunun da yakÄ±n olduÄŸunu sezen KaÅŸÄ±kçÄ± iÅŸte bu sÄ±rada Washington’a kaçtÄ±. 30 yÄ±lÄ± aÅŸkÄ±n süredir seçkin bir gazeteci ve editör olan KaÅŸÄ±kçÄ±, AralÄ±k 2016’da baÅŸkan seçilen Donald Trump’Ä± eleÅŸtirdikten sonra yazÄ±larÄ±nÄ±n basÄ±lmasÄ± ve televizyonda yer almasÄ± yasaklanmÄ±ÅŸtÄ±.

Washington Post’daki köÅŸe yazÄ±sÄ±nda, Riyad’Ä±n Katar’Ä± diplomatik ve ticari olarak ablukaya almasÄ±nÄ±, Lübnan’Ä±n baÅŸbakanÄ± Saad Hariri’yi zorlan istifaya zorlamasÄ±nÄ± (daha sonra geri çekti) ve medyayÄ± ile muhalifleri bastÄ±rmasÄ±nÄ± kÄ±nadÄ±.

BÜTÜN GÜCÜ ELÄ°NDE TOPLADI

Kral Selman, Ocak 2015’de tahta geçene kadar, Suudi kraliyet ailesi gönülsüz olsa da, düzene baÄŸlÄ± olmayan Vahabi din adamlarÄ±na izin veriyor, muhalifleri korkutarak susturuyor, para daÄŸÄ±tarak üye yapÄ±yor ve yurt dÄ±ÅŸÄ±ndaki rakiplerine gelince, dönem dönem adam kaçÄ±rÄ±yordu. (Prens) bin Selman’Ä±n hÄ±zlÄ± yükseliÅŸiyle beraber bu deÄŸiÅŸti.

Tüm güç merkezlerini eline aldÄ±, ve sadece hükümeti (yani savunma, milli muhafÄ±zlar, içiÅŸleri bakanlÄ±ÄŸÄ± ve onun gizli servislerini) deÄŸil aynÄ± zamanda dünyanÄ±n en büyük petrol, inÅŸaat ve yayÄ±ncÄ±lÄ±k ÅŸirketi olan Saudi Aramco’yu da ele geçirdi. Prens bin Selman, babasÄ±nÄ±n desteÄŸiyle, bunlarÄ±n hepsini yolsuzluÄŸa karÅŸÄ± popüler bir kampanyayÄ± baÅŸlatma bahanesiyle yaptÄ±. Riyad’da gösteriÅŸli Ritz-Carlton otel’de KasÄ±m 2017’de 326 iÅŸadamÄ± ve prensi tutuklayarak bunu baÅŸardÄ±. Kraliyet mahkemesi yetkilileri, tutuklularÄ±n hükümetten çaldÄ±klarÄ± iddia edildi.

Böylece, eski Kral Abdullah’Ä±n yeÄŸeni dahil kraliyetin en önemli ikilisi tüm muhalefet güçlerini ortadan kaldÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±. OÄŸlu, Prens Mütaib de Milli MuhafÄ±zlarÄ±n komutanlÄ±ÄŸÄ±ndan alÄ±ndÄ±.

17,4 milyar dolar deÄŸerinde varlÄ±ÄŸÄ± ile Sudilerin en zengin prensi Velid bin Talal, 12 hafta boyunca Ritz Carlton oteline kapatÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. Gizli bir anlaÅŸma sonucu ve TV üzerinden verdiÄŸi röportajda “her ÅŸey iyi” dedikten sonra serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±. Büyük konaÄŸÄ± silahlÄ± koruma altÄ±nda. Serbest bÄ±rakÄ±lan diÄŸer tutsaklar gibi, denetlenebilmesi için ayak bileÄŸine kelepçe takma zorunluÄŸu getirildi.

Devlet tarafÄ±ndan yöneltilen gazete tarafÄ±ndan, tutuklanan kadÄ±n hak savunucularÄ±na yönelik karalama kampanyasÄ± baÅŸlatÄ±ldÄ±, yürüttükleri kampanya ihanetle suçlandÄ± ve Katar tarafÄ±ndan finanse edildiÄŸi ima edildi.

PRENS SELMAN’IN Ä°LK KURBANLARI

Onlara sempati duyan kiÅŸiler saÄŸ olsun, ve uluslararasÄ± insan haklar kurumlarÄ± sayesinde, KadÄ±n haklarÄ± aktivistleri halen halkÄ±n gündeminde yer alÄ±yorlar. Bunun tam aksine, yargÄ±sÄ±z tutuklu ve fikir ayrÄ±lÄ±klarÄ±na düÅŸen din adamlarÄ±n, yazarlarÄ±n ve aydÄ±nlarÄ±n durumlarÄ± halen belirsiz. AynÄ± ÅŸekilde, cesurca baskÄ± ve tehditte karÅŸÄ± koyan, Ritz Carlton otelinden geleneksel cezaevine transfer edilen 56 tutuklunun da durumu belirsiz. Hedefe konulan kiÅŸiler yok sayÄ±ldÄ±, bunlar 33 yaÅŸÄ±ndaki bin Selman’Ä±n inÅŸa ettiÄŸi totaliter rejimin ilk kurbanlarÄ±.

Tarih gösteriyor ki, baÅŸkaldÄ±rÄ±larÄ± acÄ±masÄ±zca bastÄ±rmak halk arasÄ±ndaki hoÅŸnutsuzluÄŸun taÅŸmasÄ±na ve sonuçlarÄ±n korkunç olmasÄ±na yol açÄ±yor. Kral Salman, Ä°ran ÅžahÄ±na ne olduÄŸuna hatÄ±rlayacak yaÅŸta. En sevdiÄŸi oÄŸluna yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± ve hatÄ±rladÄ±klarÄ±nÄ± anlatmalÄ±.

(Çeviren: Ege Dündar)

AÅžIRI MACRONCU BÄ°R HÜKÜMET

FotoÄŸraf: Fransa Hükümeti (CC BY SA 3.0)

Michel SOUDAIS

Politis

O kadar gürültü sadece bunun için miydi? Ä°ki hafta süren tartÄ±ÅŸmalar ve deÄŸerlendirmeler sonrasÄ± Elize SarayÄ± 16 Ekim SalÄ± günü basit bir basÄ±n açÄ±klamasÄ±yla hükümet deÄŸiÅŸikliÄŸini kamuoyuyla paylaÅŸtÄ±. Bu yöntem, zaten “illegal çÄ±kar savunmasÄ±” ve “etkileme teÅŸebbüsünde” bulunmadan dolayÄ± iki davasÄ± olan Elize Genel Sekreteri Alexis Kohler’in basÄ±n önüne çÄ±kmasÄ±nÄ± engelleyebildi. Fakat yanÄ± sÄ±ra böylelikle aslÄ±nda sadece biçimsel olan bu hükümet deÄŸiÅŸimi de küçümsenmiÅŸ olundu, zira Elize’nin basÄ±n açÄ±klamasÄ±nda belirtildiÄŸi gibi yeni hükümetin “yol haritasÄ± aynÄ± olmaya devam ediyor”. DolayÄ±sÄ±yla bu sandalye oyunundan hiçbir ÅŸey beklememek lazÄ±m, fakat hükümet deÄŸiÅŸiminin ilan süreci Emmanuel Macron ve Edouard Philippe’in giderek artan tepkilere neden olan bir politikayÄ± hayata geçirmekle yükümlü bir ekibi oluÅŸturmada ne kadar zorlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± da göstermiÅŸ oldu, zira birçok ÅŸahsiyet açÄ±kça böylesi bir hükümete girme teklifini reddettiklerini kamuoyuyla paylaÅŸtÄ±lar.

Sonuç itibariyle yapÄ±lan bu sÄ±nÄ±rlÄ± hükümet deÄŸiÅŸikliÄŸi beklendiÄŸi gibi üç bakan ve bir de tanÄ±nmayan bir devlet sekreterinin çÄ±kÄ±ÅŸÄ±nÄ± teyit etti, yerlerine yeni 8 kiÅŸi hükümete girdi ve 6 bakanÄ±n ise bakanlÄ±ÄŸÄ± ya da alanlarÄ± deÄŸiÅŸti. 2014’den geçen ocak ayÄ±na kadar Senato’da Sosyalist Parti grubunun baÅŸkanÄ± olan (istifasÄ±nÄ± ‘politikayÄ± bÄ±rakÄ±yorum’ diye açÄ±klamÄ±ÅŸtÄ±) eski Sosyalist Didier Guillaume, TarÄ±m BakanlÄ±ÄŸÄ±nda eski bir sosyalistin, Stéphane Travert’in yerine atanmÄ±ÅŸ olsa da, yeni hükümet esas olarak Meclis çoÄŸunluÄŸunun saÄŸ kanadÄ±nÄ± güçlendirdi. Kültür BakanlÄ±ÄŸÄ±na eski (merkez saÄŸ) Cumhuriyetçiler (LR) partisi üyesi Franck Reister (…) getirildi. Son haftalarda hükümetle arasÄ±na mesafe koyan (saÄŸcÄ± orta yol) partisi MoDem’Ä±n aÄŸÄ±rlÄ±ÄŸÄ± da bu vesileyle arttÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ oldu: Ä°çiÅŸleri bakanÄ± Gerard Collomb’un bakanlÄ±ÄŸÄ±nda devlet sekreteri olan Jacqueline Gourault bu sefer tam bir bakanlÄ±ÄŸa, büyük bir bölge bakanlÄ±ÄŸÄ±na atandÄ± (yanÄ±na eskiden devlet sekreteri olan iki Macroncu sekreter de atandÄ±). YanÄ± sÄ±ra MoDem’in Meclis BaÅŸkanÄ± Marc Fesneau da Meclisle Ä°liÅŸkiler BakanÄ± olarak görevlendirilmiÅŸ oldu. Bu görevi önce Christophe Castaner üstleniyordu, ama eski Ä°lerleyen Cumhuriyet (ReM) partisinin bu baÅŸkanÄ±, artÄ±k Ä°çiÅŸleri BakanÄ±. BaÅŸka ÅŸeylerin yanÄ± sÄ±ra Castaner, anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸinin gündeme getirdiÄŸi siyasi olarak hassas olan yeni seçim bölgelerinin belirlenmesi görevini üstlenecek. Fakat bu görevlendirme yeni hükümetin tek uygunsuzluÄŸu deÄŸil. Danone (tekelinin) kamu iÅŸleri genel müdürü Emmanuelle Wargon, ekolojik dönüÅŸümden görevli olan bakanlÄ±ÄŸa devlet sekreteri olarak atandÄ±. Böylesi önemli bir görevde lobici bir sorumlunun atanmasÄ± artÄ±k kesin bir ÅŸekilde Macroncu çizginin aynÄ± olarak uygulanacaÄŸÄ±nÄ±n tartÄ±ÅŸÄ±lmaz kanÄ±tÄ±dÄ±r.

(Çeviren : Deniz Uztopal)

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