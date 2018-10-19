Ã‡AYKUR Ã§ayÄ± almadÄ± Ã¼retici maÄŸdur

Ã‡AYKUR 2018 yÄ±lÄ± yaÅŸ Ã§ay kampanyasÄ±nÄ± sona erdirdi. Bunu fÄ±rsat bilen Ã¶zel ÅŸirketler ise dÃ¼ÅŸÃ¼k fiyat vererek Ã¼reticileri maÄŸdur ediyor.

GençaÄŸa KARAFAZLI

Rize

Çay Ä°ÅŸletmeleri Genel MüdürlüÄŸü (ÇAYKUR) 2018 yÄ±lÄ± yaÅŸ çay kampanyasÄ±nÄ± sona erdirdi. 4. sürgün çay toplayan on binlerce çay üreticisi maÄŸdur oldu. ÇAYKUR 2018 yÄ±lÄ± MayÄ±s ayÄ±ndan baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± yaÅŸ çay kampanyasÄ±nÄ± geçen ay sonu tamamladÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurarak fabrikalarÄ±nÄ± kapattÄ±. Bu duruma Emek Partisi (EMEP) ve Anadolu Kültür EÄŸitim Spor YardÄ±mlaÅŸma DerneÄŸi tepki gösterdi. Çay üreticileri ve temsilcisi örgütlerini bu duruma karÅŸÄ± çÄ±kmaya özel sektöre çay üreticilerinin çay satmamasÄ± çaÄŸrÄ±sÄ± yapan EMEP FÄ±ndÄ±klÄ± Ä°lçe BaÅŸkanÄ± Hasan Zorlucan devletin politikasÄ±nÄ± eleÅŸtirdi.

‘ÜRETÄ°CÄ° ÖZEL SEKTÖRE MAHKUM EDÄ°LÄ°YOR’

EMEP FÄ±ndÄ±klÄ± Ä°lçe BaÅŸkanÄ± Hasan Zorlucan; “Ä°lk yapÄ±lmasÄ± gereken ÅŸey çay üreticilerinin örgütlenerek özel sektöre çay satmamasÄ± gerek. Çay üreticisi örgütleri baÅŸta ziraat odalarÄ± bu duruma acilen müdahale etmelidir. Siyasi partiler ve çeÅŸitli meslek örgütleri ortaklaÅŸa bir tepki koymalÄ±dÄ±r” dedi. Kilosu 2,40 TL yaÅŸ çayÄ±, özel ÅŸirketlerin fÄ±rsatçÄ±lÄ±k ederek 1,60 TL’ye aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydeden Zorlucan, “Ortada ciddi bir fark var. Üretici bahçesine biten ve 4. kez gelen yaÅŸ çayÄ±nÄ± toplamak zorundadÄ±r. Bu durumu gören devlet, çay fabrikalarÄ±nÄ± kapatarak on binlerce çay üreticisini özel sektörün kucaÄŸÄ±na iterek sömürülmesine sebep olmaktadÄ±r. Devlet bu duruma acilen müdahale etmeli, üreticinin alÄ±n teri sömürülmemelidir” diye konuÅŸtu. ÇAYKUR’da çalÄ±ÅŸan binlerce iÅŸçinin 180 gün çalÄ±ÅŸtÄ±rÄ±lacaÄŸÄ± vaat edilerek kurumda istihdam edildiÄŸini söyleyen Zorlucan ÅŸöyle konuÅŸtu:

“Fabrikalar kapatÄ±lmÄ±ÅŸ, iÅŸçi kardeÅŸlerimiz (sÄ±radan gerekçelerle atÄ±lanlar hariç) bu süreci doldurmak için fabrikalarda sadece gün doldurmak için bekletiliyor. Üretim yapÄ±lmÄ±yor. YanlÄ±ÅŸ bir çay kampanyasÄ± yürütülerek hem iÅŸçiler hem de diÄŸer çiftçiler maÄŸdur ediliyor. Bugün üretici örgütleri ve siyasi partiler olaya örgütlü bir tepki gösterse üreticilerimiz de çayÄ±nÄ± özel sektöre satmaz.”

FÄ°YAT DÜÅžTÜ ÜRETÄ°CÄ° MAÄžDUR

Anadolu Kültür EÄŸitim Spor YardÄ±mlaÅŸma DerneÄŸi (AKES-DER) de yaÅŸananlara tepki göstererek devlet yetkililerini göreve çaÄŸÄ±rdÄ±. AKES-DER Genel BaÅŸkanÄ± Hasan KansÄ±zoÄŸlu, “Rize baÅŸta olmak üzere Trabzon, Artvin ve Giresun illerinde yaklaÅŸÄ±k 207 bin çay üreticisi geçimini çaydan saÄŸlamaktadÄ±r. Rize’nin tek geçim kaynaÄŸÄ± olan ‘çay’ her zaman olduÄŸu gibi 4. sürgünde de gün içinde deÄŸiÅŸikliÄŸe uÄŸramaktadÄ±r. 4. sürgün için belirlenmiÅŸ olan yaÅŸ çay alÄ±m fiyatÄ± yoÄŸunluk nedeniyle 1,75 TL’den 1,60 TL’ye düÅŸürülmüÅŸtür. Devlet belirlediÄŸi fiyatÄ±n altÄ±nda bugün özel sektörün yaÅŸ çay almasÄ± kabul edilemez. Bu nedenle vatandaÅŸ maddi açÄ±dan zarara uÄŸramaktadÄ±r. Devlet bu duruma müdahale etmez ise bu fiyat düÅŸmeye de devam edeceÄŸi öngörülmektedir. Yetkililerin bu olaya artÄ±k dur demesi gerekmektedir. Yol kenarlarÄ±nda özel sektörde kullanÄ±lan araçlarÄ±n üzerinde hangi firmaya ait olduÄŸu belli olan bir etiket bulunmadÄ±ÄŸÄ±ndan halkÄ±mÄ±zÄ±n emek vererek kantara getirdiÄŸi yaÅŸ çayÄ±n nereye gittiÄŸi ne olduÄŸu bilinmemektedir. Her yÄ±l yaÅŸanan bu karmaÅŸÄ±k durma artÄ±k yetkililerin bir son vermesi gerekiyor. Üretici daha fazla maÄŸdur edilmemelidir” dedi.

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 19 Ekim 2018 20:16

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