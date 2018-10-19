TMMOB 64 yaÅŸÄ±nda: Sermayenin deÄŸil, halkÄ±n Ã§Ä±karÄ±na bilim

TMMOB'un MÃ¼hendislik-MimarlÄ±k haftasÄ±na iliÅŸkin aÃ§Ä±klamasÄ±nda 'Bilim ve tekniÄŸi halkÄ±mÄ±zÄ±n Ã§Ä±karlarÄ± iÃ§in kullanmaya devam edeceÄŸiz' denildi.

Türkiye Mühendis ve Mimar OdalarÄ± BirliÄŸi (TMMOB), Mühendislik- MimarlÄ±k haftasÄ± nedeniyle gerçekleÅŸtirdiÄŸi basÄ±n açÄ±klamasÄ±nda ekonomik krizin mimar ve mühendisleri de iÅŸsizilik ve düÅŸük ücretlerle olumsuz etkilediÄŸi kaydedildi. Ä°ktidarÄ±n, toplumun deÄŸil sermayenin ve tekelllerin çÄ±karÄ±nÄ± önemsediÄŸi belirtilen açÄ±klamada, “Bilim ve tekniÄŸi halkÄ±mÄ±zÄ±n çÄ±karlarÄ± için kullanmaya devam edeceÄŸiz” denildi.

TMMOB, ilk genel kurulunun gerçekleÅŸtirdiÄŸi tarih olmasÄ± sebebiyle “Mühendislik- MimarlÄ±k haftasÄ±” olarak kutlanan 18- 21 Ekim’in 64. yÄ±l dönümünde Ankara'da basÄ±n toplantÄ±sÄ± düzenledi. BasÄ±n açÄ±klamasÄ±nda konuÅŸan TMMOB Ankara Ä°KK Sekreteri Özgür Topçu, “BirliÄŸimiz, meslektaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n sorunlarÄ±nÄ±n derhal çözülmesi, ekonomik krizin emek yanlÄ±sÄ± bir programla aÅŸÄ±lmasÄ±, üreten-sanayileÅŸen-kalkÄ±nan bir Türkiye’nin yaratÄ±lmasÄ± için mücadele etmektedir” dedi.

Mimar ve ÅŸehir plancÄ±larÄ±nÄ±n toplumun ortak yaÅŸamÄ±nÄ±n üretimini ve devamlÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± saÄŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden Topçu, “MesleÄŸimizin bu özelliÄŸi, bizlere toplumsal bir görev ve sorumluluk vermektedir. TMMOB örgütlülüÄŸüne sahip çÄ±kmak tüm toplumun geleceÄŸine sahip çÄ±kmak demektir” dedi.

Ä°ÅžSÄ°ZLÄ°K VE DÜÅžÜK ÜCRET MÜHENDÄ°SLERÄ° DE ETKÄ°LÄ°YOR

Ekonomik krize iliÅŸkin de deÄŸerlendirmelerde bulunan Topçu, mühendis, mimar ve ÅŸehir plancÄ±larÄ±nÄ±n yaÅŸamlarÄ±nÄ±n da olumsuz etkilendiÄŸini söyledi. Tek adam rejiminin yarattÄ±ÄŸÄ± siyasal ortamÄ±n ekonomik riskleri derinleÅŸtirirken, halkÄ±n hak arama taleplerinin ÅŸiddetle bastÄ±rÄ±lmak istenidÄŸini belirten Topçu, iÅŸsizlik, güvencesizlik, esnek istihdam ve düÅŸük ücret gibi sorunlarÄ±n genç mimar ve mühendislerin en büyük problemi haline geldiÄŸini söyledi. Kriz nedeniyle kapanan iÅŸletmelerin, duran yatÄ±rÄ±mlarÄ±n ve üretimini azaltan ÅŸirketlerin meslek alanlarÄ±ndaki iÅŸsizliÄŸi büyüttüÄŸünü ifade eden Topçu, kamudaki mimar ve mühendislerin ise düÅŸük ve eÅŸitsiz ücret, sözleÅŸmeli istihdam, özlük hakkÄ± kayÄ±plarÄ± ve teknik personel atamasÄ± yapÄ±lmamasÄ± gibi sorunlarla yüz yüze olduÄŸunu belirtti.

BÄ°RLÄ°ÄžÄ°MÄ°Z GÜÇSÜZLEÅžTÄ°RÄ°LMEK Ä°STENÄ°YOR

Toplumun deÄŸil sermayenin ve uluslararasÄ± tekellerin önceliklerini önemseyen iktidarÄ±n mücadelelerini boÅŸa düÅŸürmek istediÄŸini belirten Topçu, “Yasa ve yönetmelik deÄŸiÅŸiklikleri yapÄ±larak, mesleki denetim yetkilerimiz kÄ±sÄ±tlanarak, mesleki unvan ve alanlarÄ±mÄ±z aÅŸÄ±ndÄ±rÄ±larak, özlük haklarÄ±mÄ±z gasp edilerek, belediyeler ve kamu kurumlarÄ±yla yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z protokoller iptal edilerek, birlik yöneticilerimize davalar açÄ±larak mühendis, mimar ve ÅŸehir plancÄ±larÄ±nÄ±n öz örgütü olan birliÄŸimiz güçsüzleÅŸtirilmek istenmektedir” diye konuÅŸtu.

TMMOB'un geçmiÅŸte olduÄŸu gibi bugün de meslek alanlarÄ± ile ilgili her konuda bilgiyi biriktirmeyi ve kamuoyuyla paylaÅŸmayÄ± sürdüreceÄŸini ifade eden Topçu, bu doÄŸrultuda yayÄ±nlanan raporlarla, açÄ±lan kamu davalarÄ±yla, düzenlenen kongre-sempozyumlarla, yapÄ±lan açÄ±klamalarla, gerçekleÅŸtirilen mitinglerle bilimin ve tekniÄŸin halktan ve doÄŸandan yana kullanÄ±lmasÄ±yla baÅŸka bir dünyanÄ±n mümkün olabileceÄŸini ortaya koymaya çalÄ±ÅŸmaya devam edeceÄŸini dile getirdi. (Ankara/EVRENSEL)

MÃ¼hendislik ve mimarlÄ±k haftasÄ± etkinlikleriÂ aÃ§Ä±klandÄ±

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 19 Ekim 2018 20:07

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