Tekstil atÃ¶lyesinin istinat duvarÄ± Ã§Ã¶ktÃ¼: 2 iÅŸÃ§i Ã¶ldÃ¼, 3 iÅŸÃ§i yaralÄ±

Ä°zmirâ€™in Bergama ilÃ§esinde, tekstil atÃ¶lyesinin istinat duvarÄ±nÄ±n Ã§Ã¶kmesi sonucu ilk belirlemelere 2 iÅŸÃ§i yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi, 3 iÅŸÃ§i yaralandÄ±.

Ä°zmir'in Bergama ilçesinde faaliyet gösteren bir tekstil atölyesinin duvarÄ±nÄ±n çökmesi sonucu 2 iÅŸçi hayatÄ±nÄ± kaybetti, 3 iÅŸçi yaralandÄ±.

AlÄ±nan bilgiye göre, Ä°slamsaray Mahallesi'nde bir pamuk deposu ile tekstil atölyesi arasÄ±ndaki arasÄ±ndaki istinat duvarÄ± çalÄ±ÅŸan iÅŸçilerin üzerine çöktü. Kazada duvar altÄ±nda kalan iÅŸçilerden ikisi hayatÄ±nÄ± kaybederken 3 iÅŸçi de yaralandÄ±. YaralÄ±lar Bergama Devlet Hastanesi'ne kaldÄ±rÄ±ldÄ±.

Bölgeye gelen polis ekipleri çevre güvenliÄŸini alÄ±rken, itfaiye ekipleri de duvarÄ±n altÄ±nda kalan baÅŸka iÅŸçi olup olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirlemek üzere çalÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±. (Ä°zmir/AA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 19 Ekim 2018 19:21

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