Tekstil atÃ¶lyesinin duvarÄ± Ã§Ã¶ktÃ¼: 2 iÅŸÃ§i Ã¶ldÃ¼, 3 iÅŸÃ§i yaralÄ±

Ä°zmirâ€™in Bergama ilÃ§esindeki bir tekstil atÃ¶lyesinin duvarÄ±nÄ±n Ã§Ã¶kmesi sonucu 2 iÅŸÃ§i yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi, 1'i aÄŸÄ±r 3 iÅŸÃ§i yaralandÄ±.

Ä°zmir 'in Bergama ilçesinde, pamuk deposu ile tekstil atölyesi arasÄ±ndaki duvarÄ±n çökmesi sonucu 2 iÅŸçi hayatÄ±nÄ± kaybetti, pamuk balyalarÄ±nÄ±n altÄ±nda kalan 3 iÅŸçi ise yaralandÄ±. BalyalarÄ±n altÄ±ndan çÄ±karÄ±lÄ±p hastaneye kaldÄ±rÄ±lan iÅŸçilerden 1'inin durumunun aÄŸÄ±r olduÄŸu belirtildi.

Olay, saat 17.00 sÄ±ralarÄ±nda Bergama'ya 2 kilometre mesafedeki kÄ±rsal Ä°slamsaray Mahallesi'ndeki 3'üncü Sanayi Sitesi'nde bulunan Korlar TarÄ±m Ürünleri Åžirketi'ne ait pamuk deposunda meydana geldi. Ä°ddiaya göre, pamuklarÄ±n kepçeyle sÄ±kÄ±ÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ± sÄ±rasÄ±nda duvar yÄ±kÄ±ldÄ±.

Deponun bitiÅŸiÄŸindeki Enerji A.Åž.'ye ait tekstil fabrikasÄ±nda çalÄ±ÅŸan 5 kadÄ±n iÅŸçi, yÄ±kÄ±lan duvar ile pamuk balyalarÄ±nÄ±n altÄ±nda kaldÄ±. Ä°ÅŸçilerden 2 çocuk annesi Hülya Duraç (43) olay yerinde yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi. YaralÄ± olarak, duvar ve pamuk balyalarÄ±nÄ±n altÄ±ndan çÄ±kartÄ±lan Necla Davulcu (52), Esra YÄ±lmaz (19), Selin ÇayÄ±r ve Mine AvcÄ± ise Bergama Necla-Mithat Öztüre Devlet Hastanesi'ne kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Tedaviye alÄ±nan iÅŸçilerden Necla Davulcu kurtarÄ±lamadÄ±. Tedavileri süren diÄŸer 3 iÅŸçiden Esra YÄ±lmaz'Ä±n durumunun aÄŸÄ±r olduÄŸu ve ameliyata alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± öÄŸrenildi.

YÄ±kÄ±lan duvar altÄ±nda kalarak yaÅŸamÄ±nÄ± yitiren Hülya Duraç'Ä±n, mide küçültme ameliyatÄ± olan eÅŸi Cüneyt Duraç'Ä±n da geçen Kurban BayramÄ±'nda hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi öÄŸrenildi.

4 KÄ°ÅžÄ° GÖZALTINA ALINDI

Bergama Belediye BaÅŸkanÄ± CHP'li Mehmet Gönenç, Bergama Belediye BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Ali KahyaoÄŸullarÄ± ve AKP Bergama Ä°lçe BaÅŸkanÄ± Hakan KoÅŸtu da olay yerine gelerek, bilgi aldÄ±. SavcÄ± ve polisin olay yerindeki incelemeleri sürüyor.

Olayla ilgili baÅŸlatÄ±lan soruÅŸturma kapsamÄ±nda pamuk deposunun 2 ortaÄŸÄ±, kepçe operatörü ve tekstil atölyesinin sahibi gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±. (Ä°zmir/DHA)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 19 Ekim 2018 22:20

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