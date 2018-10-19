Oyuncu ve yÃ¶netmen Yaman TÃ¼zcet topraÄŸa verildi

GeÃ§tiÄŸimiz hafta hayatÄ±nÄ± kaybeden tiyatro dÃ¼nyasÄ±nÄ±n Ã¼nlÃ¼ yÃ¶netmeni, oyuncusu ve oyun yazarÄ± Yaman TÃ¼zcet son yolculuÄŸuna uÄŸurlandÄ±.

Tiyatro dünyasÄ±nÄ±n ünlü yönetmeni, oyuncusu ve oyun yazarÄ± Yaman Tüzcet bugün düzenlenen cenaze töreni ile topraÄŸa verildi. Tüzcet için önce Harbiye Muhsin ErtuÄŸrul Sahnesi'nde tören düzenlendi. Tüzcet'in cenazesi öÄŸleyin Levent'teki Afet Yolal Camii'ndeki cenaze töreninin ardÄ±ndan Kozlu Aile MezarlÄ±ÄŸÄ±'na defnedildi.

Cenazede Tüzcet’in eÅŸi Günnur Tüzcet taziyeleri kabul etti. Cenazeye sanatçÄ±lar Müjdat Gezen, Mustafa Alabora, Ferdi Akanur, Mendere SamancÄ±lar, Tüzcet’in yakÄ±nlarÄ±, sanatçÄ±lar ve sevenleri katÄ±ldÄ±.

‘Ä°SMÄ°NÄ° YAÅžATMAK Ä°ÇÄ°N ELÄ°MDEN GELENÄ° YAPACAÄžIM’

Tüzcet’in eÅŸi Günnur Tüzcet, dünyada gördüÄŸüm en özel insanlardan biri, müthiÅŸ üretken bir insan, sürekli bir ÅŸeyler yapan birisi. Son günlerinde bile kitabÄ±nÄ± bitirme hevesiyle hastanede notlar almaya çalÄ±ÅŸÄ±yordu. ÇoÄŸunu bitirdi, inÅŸallah kalanÄ± da ben bitireceÄŸim. Seneye de kitap haline getireceÄŸim. Ä°smini yaÅŸatmak için elimden geleni yapacaÄŸÄ±m. Bana miras. Burada rahatsÄ±zlandÄ±, bir sÄ±rt aÄŸrÄ±sÄ± vardÄ±. Doktora gitti. TeÅŸhis koyamamÄ±ÅŸlar. Fizyoterapiye göndermiÅŸler. O da ikna olmadÄ±. Sidney’de ben götürdüm doktora, orada teÅŸhis koydular” dedi.

BÄ°Z DE SIRAMIZI BEKLÄ°YORUZ"

SanatçÄ± Müjdat Gezen ise, “SavaÅŸ Dinçer, ben Yaman hiç ayrÄ±lmazdÄ±k. SavaÅŸ gitti, arkadan Yaman gitti. Biz de sÄ±ramÄ±zÄ± bekliyoruz. Hayat böyle bir ÅŸey. Söylenecek fazla bir ÅŸey yok, çok sevmiÅŸtim onu, nur içinde yatsÄ±n” diye konuÅŸtu. Tüzcet, Kozlu’daki aile mezarlÄ±ÄŸÄ±na defnedildi.

YAMAN TÜZCET KÄ°MDÄ°R?

1942 yÄ±lÄ±nda Ä°stanbul’da doÄŸan Yaman Tüzcet, konservatuarda “Tiyatro” okudu. Ä°stanbul BüyükÅŸehir Belediyesi Åžehir TiyatrolarÄ±’ndan baÅŸlayarak birçok tiyatroda çeÅŸitli roller oynadÄ±. 1971-72’de TRT Ä°stanbul Radyosu’nda “YÄ±lbaÅŸÄ± Gecesi Özel EÄŸlence ProgramlarÄ±”nÄ± sundu. TRT için, 1976’da “DolmuÅŸ Show” (4 bölüm) ve 1978’de “Minik Dünya”yÄ± (15 bölüm) yazdÄ±, sundu ve oynadÄ±. 1979’da Avustralya’ya gitti. Melbourne’de 3 Avustralya tiyatrosunda oynadÄ±. Ron Brown’un “The Jury” yapÄ±mÄ±nda baÅŸrol oynadÄ±. Birçok radyo, sahne, televizyon ve film çalÄ±ÅŸmasÄ± yaptÄ±.

1987’de Türkiye’ye döndü ve TRT 2’ye “Apti ile FatoÅŸ” (26 bölüm) dizisini yazdÄ±, dizide AyÅŸen Gruda ile baÅŸrolleri paylaÅŸtÄ±lar. 1992’ye kadar eÄŸlence yerlerinde tek baÅŸÄ±na ve Yasemin YalçÄ±n ile 2’li; Müjdat Gezen, Cenk Koray, AyÅŸen Gruda ile toplu komedi gösterilerinde yer aldÄ±. TRT 1 özel eÄŸlence programlarÄ±nda AyÅŸen Gruda ve Yasemin YalçÄ±n ile sürekli komediler yazdÄ± ve oynadÄ±. AmerikalÄ± yönetmen Leo Eaton’un Türkiye’de çekilen “Time Line” adlÄ± dizisinde rol aldÄ±. Yusuf Kurçenli’nin ödüllü “Karartma Geceleri” önemli filmlerinden biridir.

Yaman Tüzcet, 1992-97 arasÄ± TRT 1 “Hafta Sonu ProgramÄ±”nÄ±n kÄ±sa güldürülerini yazdÄ± ve partneri Zeki YurtbaÅŸÄ± ile 6 yÄ±l boyunca her hafta canlÄ± yayÄ±nda oynadÄ±lar. 1998’de Orhan OÄŸuz’un yönettiÄŸi “DelikanlÄ±” dizisinde Erdal ÖzyaÄŸcÄ±lar ve Nurseli Ä°diz ile önemli rolleri paylaÅŸtÄ±lar. Kartal Tibet’in “Sosyete Åžaban”Ä±, Tunç BaÅŸaran’Ä±n “Abuzer KadayÄ±f”Ä± gibi çeÅŸitli filmlerde rol aldÄ±. 1999’da Steve Barron’un “Arabian Nights” adlÄ± dizisinde ünlü Ä°ngiliz oyuncu Rufus Sewell ile karÅŸÄ±lÄ±klÄ± oynadÄ±.

2000 yÄ±lÄ±nda Ä°stanbul’da Müjdat Gezen’in sahneye koyduÄŸu “7 KocalÄ± Hürmüz” müzikalinde ‘Laz Koca’ karakterini canlandÄ±rdÄ±. 2001’de Haldun Dormen’in “Bir KÄ±ÅŸ Öyküsü” müzikalinde rol aldÄ±. AynÄ± yÄ±l TRT 2’de “SatÄ±rarasÄ±” programÄ±nÄ±n güldürü bölümlerini sundu. Avustralya’ya döndü. 2002’de “Ekrandaki Mürkçemiz” (Bilge KarÄ±nca); 2009’da “Bir Aktörün Serüvenleri” ve “Ay Mandalina” (MitosBoyut) adlÄ± kitaplarÄ± yayÄ±nlandÄ±. 2009-10 sezonunda “YaÅŸasÄ±n Deliler!” adlÄ± tek kiÅŸilik güldürüsünü KadÄ±köy’de Müjdat Gezen Tiyatrosu’nda sergiledi. 2009 yÄ±lÄ±ndan itibaren 3 sezon "GeniÅŸ Aile" dizisinde, 2012 yÄ±lÄ±nda Ata Demirer'in "Berlin KaplanÄ±"'da rol aldÄ±. (DHA)

Oyuncu Yaman TÃ¼zcet, Muhsin ErtuÄŸrulâ€™dan uÄŸurlanacak

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 19 Ekim 2018 19:19

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