    • Pazar alışverişine çıkan kadınlar dertli

    Adana'da semt pazarında alışveriş yapan kadınlar, 'Yazın giderlerden kısarak geçirdik. Bakalım kışı nasıl geçireceğiz?' diye soruyor.

    20 Ekim 2018 04:43
    Son Düzenlenme Tarihi: 19 Ekim 2018 19:53
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    Volkan PEKAL
    Fatma KOÇ
    Adana

    Adana’nın Çukurova ilçesinde Mavi Bulvar’da bir semt pazarında konuştuğumuz kadınlar, giderlerinden gittikçe daha çok kıstıklarını belirtiyor. “Yazı giderlerden kısarak geçirdik” diyen kadınlar “Kış hazırlığı yapamadık. Bakalım kışı nasıl geçireceğiz?” diye soruyor.

    Tek maaşla geçimin zor olduğunu dile getiren Sevda Selçuk, yaşadıkları şöyle anlatıyor: “Ev kira, yiyecek içecek mi alalım, çocuk mu okutalım? Bu yaz hiç tatil yapmadık. Giyime hiç para vermedik. Evdekileri değerlendirdik. Sırf gıda üzerine harcama yaptık. ‘Bugünü kurtardım yarın ne olacak?’ diyoruz.” Zamlar karşısında asgari ücretin en az 2 bin TL olması gerektiğini dile getiren Selçuk, “O da yetmeyebilir. Fiyatları sabit tutsalar bir şekilde geçinir millet” dedi. Emekli olunca rahat yaşamayı hayal ettiğini anlatan Selçuk, “Ama emeklilik de fayda etmiyor. Tekrar çalışmak zorunda kalıyorsun. Zamlar tüm yaşam kalitemizi aldı. Önceki senelere şükreder olduk. Ben evin bütçesini hazırlarım evde, bizim bütçe şu an çok açıldı” dedi. Hiç konserve turşu gibi kış hazırlıklarını yapmadıklarını söyleyen Selçuk, “Bakalım bu kış nasıl çıkacak?” dedi. 

    ‘İHTİYAÇLARI ERTELİYORUZ’

    Adana’nın bütün meyve, sebzenin yetiştiği yer olmasına rağmen pazarda fiyatların çok yüksek olduğunu ifade eden Zeynep Yılmaz, “Biz pazarı hiç bu kadar pahalı görmedik. Adana böyleyse diğer memleketleri düşünemiyoruz. Özellikle domates, ne oldu kökü mü kurudu?” diye soruyor.

    Verilen maaşın zamlar karşısında ellerinde eridiğini dile getiren Yılmaz, “Bu ay alacağımızı önümüzdeki aya sarkıtarak, çok lazım değilse almayarak, iki kilo yerine bir kilo alarak idare ediyoruz. Verdikleri maaş eridikçe eriyor. Sıkıntıdayız. Ona göre maaşımızın artması gerekiyor ama o maalesef yok” dedi. Dolar kurundaki düşüşün çarşıya pazara hiç yansımadığını dile getiren Yılmaz, “Yükselmesi ile her şeyin fiyatı yükseldi ama doların düşmesi ile hiçbir şey düşmedi” dedi. 

    ‘FAKİRİN EKMEĞİNİ ELİNDEN ALDILAR’

    60’lı yaşlarda Ayşe isimli kadın fiyatların haddinden fazla olduğunu belirterek, “Fakirin yiyeceği bir şey kalmadı” dedi. Babasından kalan 400 lira emekli maaşı ile geçindiğini ifade eden vatandaş, “100 lira her ay doktora ayır. Kalanla 3 kişi geçiniyoruz. Elektriğe mi, suya mı, mutfak masrafına mı vereceksin? Ayda yılda bir geliyorum pazara. Geçim zor. Fakirin ekmeğini elinden aldılar. Zengin olan daha zengin oldu fakiri ezdikçe ezdiler” dedi.

    ‘GEÇİM FAZLA MESAİYLE OLUYOR’

    Hatice isimli kadın da “Üzgünüm ama zamlar çok fazla, maaşlar yetmiyor, geçinemiyoruz” dedi.  Geçinebilmek için eşlerin ikisinin de çalıştığını ifade eden Hatice, “Ama benim küçük çocuğum var. Çalışamıyorum. Eşim çalışıyor. İzin yapmıyor, fazla mesai yapıyor. Başka türlü geçim olmuyor” diye konuştu.

    Bu sene kış hazırlığı dahi yapamadıklarını ifade eden Perihan Mavruk, “Domates özellikle hiç inmedi. En düşük domates 5 lira ama yenilmiyor bile. Konserve bile yapamadık bu sene. Kuru şeyler yiyeceğiz. Yapacak bir şey var mı?” diye sordu. Asgari ücretin çok düşük olduğunu ifade eden Mavruk, kirada olmamalarının kendileri için bir şans olduğunu vurgulayarak, “Bir de kira verenler nasıl geçiniyor? Su parası 100-140 lira geldi. Evde üç kişiyiz. Niye öyle oldu ben de anlamadım. Hep idare idare olur mu? Biz de rahat yaşamak istiyoruz. Her şey istiyoruz. Bu yıl tatile bile gitmedik. Üniversiteyi bitiren kızım var, evli, hâlâ iş arıyor, bulamıyor. Bu yaşımıza kadar hep idare ettik, artık rahat yaşamak istiyoruz” diye konuştu.

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