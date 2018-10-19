AraÅŸtÄ±rma: Suriyelilerin yÃ¼zde 56â€™sÄ± evlerine dÃ¶nmek istiyor

Gaziantep Ãœniversitesi'nden yayÄ±mlanan araÅŸtÄ±rmada, Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±n yÃ¼zde 88'inin sigortasÄ±z Ã§alÄ±ÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ifade edildi.

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN), Sosyoloji Bölümü tarafÄ±ndan kent genelinde yapÄ±lan Suriyeli araÅŸtÄ±rmasÄ±, Göç Enstitüsü tarafÄ±ndan kitap haline getirildi. BasÄ±na açÄ±klanan araÅŸtÄ±rma sonuçlarÄ±na göre; Suriyeliler aÄŸÄ±r ekonomik ÅŸartlar altÄ±nda yaÅŸam mücadelesi verirken yüzde 56’sÄ± eve dönmek istiyor.

AraÅŸtÄ±rma hakkÄ±nda bilgi veren Rektör Ali Gür, Suriyeliler hakkÄ±nda bilinen bilgilerin yanlÄ±ÅŸ olduÄŸunun ortaya çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti. Antep’te 190 mahallede oturan 129 hanenin, bin 824 bireyiyle yüz yüze görüÅŸüp kendilerine 79 soru yöneltildiÄŸini kaydeden Rektör Prof. Dr. Ali Gür ÅŸunlarÄ± söyledi: “AraÅŸtÄ±rmada, Gaziantep’teki Suriyelilere ülkelerine dönme niyetleri sorulmuÅŸ ve yüzde 56’sÄ± uygun ÅŸartlar oluÅŸtuÄŸunda dönme niyetinde olduklarÄ±nÄ± beyan etmiÅŸ, yüzde 13’lük bir bölümü ise baÅŸka bir ülkeye gitme yolunda görüÅŸ bildirmiÅŸtir. Ankete katÄ±lanlardan sadece yüzde 3.6’sÄ± Türk vatandaÅŸlÄ±ÄŸÄ± aldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, yüzde 9’u baÅŸvuru sürecinin devam ettiÄŸini beyan ederken yüzde 35.9’u ise kesinlikle vatandaÅŸlÄ±k baÅŸvurusu yapmayÄ± düÅŸünmediÄŸini söylediler. AraÅŸtÄ±rma sÄ±rasÄ±nda ekiplerimiz 727 evlilik tespit ederken, evliliklerin yüzde 74’ünün Suriyelilerin kendi aralarÄ±nda gerçekleÅŸtiÄŸi anlaÅŸÄ±ldÄ±. Evliliklerin yüzde 24 gibi önemli bir bölümü Gaziantepli ya da Türklerle evlenen Suriyeli kadÄ±nlarÄ±n gerçekleÅŸtirdiÄŸi evlilikler.”

EKONOMÄ°K ÅžARTLAR AÄžIR

GAÜN ÖÄŸretim Üyesi ve Göç Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Mehmet Nuri Gültekin araÅŸtÄ±rma hakkÄ±nda sunum yaparak istatistik verileri paylaÅŸtÄ±. SanÄ±lanÄ±n aksine, Suriyelilerin yüzde 81’inin karakol veya mahkemeyle iÅŸinin olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Gültekin sözlerine ÅŸöyle devam etti: “Son dönemde bazÄ± kesimlerce Suriyelilerin kriminal olaylarÄ± tÄ±rmandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± ve suç iÅŸleme oranÄ±nÄ±n arttÄ±ÄŸÄ± yolundaki iddialarÄ± var. Oysa, Gaziantep’te yaÅŸayan Suriyelilerden yüzde 81’i mahkemeye, karakola gitmemiÅŸ. ÇeÅŸitli nedenlerle gidenlerin oranÄ± ise toplam nüfusun yüzde 19’u kadar ki bunlarÄ±n da 69.5’i resmi evrak iÅŸlemleri için gittiklerini beyan ediyor. Yüzde 21.2’si davacÄ± olarak, yüzde 6.5’i davalÄ± sÄ±fatÄ±yla, yüzde 2.8’i ise tanÄ±k olarak mahkeme ya da karakola gittiÄŸini belirtiyor.”

Antep’te yaÅŸayan Suriyelilerin yüzde 83,5’inin 50 yaÅŸ altÄ±nda olduÄŸunu belirten araÅŸtÄ±rma sonuçlarÄ±na göre ; ortalama yaÅŸ 36,4. Ailelerin yüzde 18,1’i 3 çocuklu, 10 ve üzeri çocuk sahibi aileler ise toplam hanenin yüzde 3,7’sine tekabül ediyor. GörüÅŸülen kiÅŸilerin ortalama çocuk sayÄ±sÄ± 4,2, Bu oran bölge ortalamasÄ± olan 4’e yakÄ±n, 4 olan hane baÅŸÄ±na düÅŸen çocuk sayÄ±sÄ±nda ise Türkiye ortalamasÄ±nÄ±n 2 katÄ± kadar. AraÅŸtÄ±rma sonuçlarÄ±nÄ± paylaÅŸan Gültekin görüÅŸme yapÄ±lan hane sayÄ±sÄ±nÄ±n yüzde 30’dan fazlasÄ±nda birden fazla ailenin bir arada yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyerek, “Her hanede yaÅŸayan kiÅŸi sayÄ±sÄ± ortalama 6.6. Suriyelilerin yüzde 97.8’i kirada otururken, kendi evinin sahibi olanlarÄ±n oranÄ± ise yüzde 1.7 gibi küçük bir oran. Ailelerin yüzde 57’si ayda ortalama 500 lira kira ödüyor. Yüzde 99’u ise bin liradan az kira ödüyor. Bu da Suriyelilerin yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± aÄŸÄ±r ekonomik ÅŸartlarÄ± daha da belirginleÅŸtiriyor.”

ÇALIÅžANLARIN YÜZDE 88’Ä° SÄ°GORTASIZ!

AraÅŸtÄ±rma sonuçlarÄ±nda Antep’te yaÅŸayan Suriyelilerin yüzde 60’Ä±nÄ±n çalÄ±ÅŸmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±n ortaya çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden Gültekin, alt gelir grubunun herhangi bir diplomasÄ±nÄ±n olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, “Suriyelilerin yüzde 5,3’ü çeÅŸitli nedenlerle çalÄ±ÅŸmÄ±yor. ÇalÄ±ÅŸanlarÄ±n yüzde 62’si sürekli iÅŸlerde, yüzde 37.9’u ise geçici / mevsimlik iÅŸlerde istihdam ediliyor. Kendi iÅŸini kurup çalÄ±ÅŸanlarÄ±n oranÄ± yüzde 8,8. ÇalÄ±ÅŸanlarÄ±n yüzde 88,4’ü sigortasÄ±z, sigortalÄ± oranÄ± ise yüzde 5,2” dedi.

Antep’te çalÄ±ÅŸan Suriyelilerin yüzde 77.8’inin özel sektörde istihdam edildiÄŸini ifade eden Gültekin, gelir durumlarÄ±nÄ± da aktardÄ±: “Sonuçlar, Suriyelilerin yüzde 67,3’ünün bin 400 TL’nin altÄ±nda geliri bulunduÄŸunu, yüzde 17’sinin bin 400 - 2 bin lira arasÄ±nda gelir saÄŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ±, yüzde 10,9’unun 2 bin - 3 bin lira gelir dilimine, yüzde 3,6 oranÄ±nÄ±n da 3 bin - 4 bin lira dilimde bulunduklarÄ±nÄ± ortaya çÄ±kardÄ±. AraÅŸtÄ±rmamÄ±z, Gaziantep’te yaÅŸayan Suriyelilerden yüzde 9,2’sinin otomobil, yüzde 3’ünün minibüs sahibi olduÄŸunu, yüzde 89,1’inin ise aracÄ±nÄ±n olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± gösterdi” dedi.

YÜZDE 26,4’ü OKUMA YAZMA BÄ°LMÄ°YOR

YapÄ±lan araÅŸtÄ±rmayla Suriyelilerin eÄŸitim düzeyinin de ortaya çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Gültekin, “Suriyeli sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ±n yüzde 26,4’ü okur- yazar deÄŸil. YaklaÅŸÄ±k yüzde 29’u ilkokul mezunu. Orta öÄŸretim bitirenler yüzde 26, üniversite-lisans eÄŸitimi alanlarÄ±n oranÄ± yüzde 11 civarÄ±yken, yüksek lisans eÄŸitimi alanlar ise toplam nüfusun yüzde 1’ine isabet ediyor. Türkiye’ye göç edenlerin yüzde 26’sÄ±nÄ±n kÄ±rsal bölgelerden geldiÄŸi dikkate alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nda okur- yazar olmayan oranÄ±nÄ±n yüksekliÄŸi çok ÅŸaÅŸÄ±rtÄ±cÄ± gelmedi” diye konuÅŸtu. (Antep/DHA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 19 Ekim 2018 20:06

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