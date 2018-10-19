CHP'den Fuat Oktay'a Ã§aÄŸrÄ±: Soru Ã¶nergemiz cevaplansÄ±n

CHP Ä°stanbul Milletvekili Emine GÃ¼lizar Emecan: AA ile ilgili soru Ã¶nergemiz cevaplansÄ±n.

CHP Ä°stanbul Milletvekili Emine Gülizar Emecan, Anadolu AjansÄ± (AA) çalÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ±n çalÄ±ÅŸma koÅŸullarÄ±na dikkat çekti. ToplusözleÅŸme süreci yaklaÅŸan AA ile ilgili “soru önergemiz cevaplansÄ±n” dedi.

Türkiye’de basÄ±nÄ±n durumuna dikkat çeken Emecan, AA’nÄ±n halkÄ±n haber alma yollarÄ±nÄ±n tÄ±kanmasÄ±na hizmet ettiÄŸini savundu: “Hapse atÄ±lan ve baskÄ±lar sonucu iÅŸini kaybeden gazeteciler, kapatÄ±lan basÄ±n yayÄ±n kuruluÅŸlarÄ±, para cezalarÄ±yla iÅŸlerini yürütemez hale gelen medya ve en önemlisi bütün bunlar sonucunda halkÄ±mÄ±zÄ±n özgür ve tarafsÄ±z haber alma yollarÄ±nÄ±n neredeyse tamamen tÄ±kanmÄ±ÅŸ olmasÄ±dÄ±r. Anadolu AjansÄ± da buna hizmet eder durumdadÄ±r. Bu en çok demokrasimize ve ülke itibarÄ±mÄ±za darbe vurmaktadÄ±r.”

‘ÇALIÅžANLARA BASKI YAPILIYOR’

Anadolu AjansÄ±nda çalÄ±ÅŸanlara baskÄ± yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± iddia eden Emecan, “Anadolu ajansÄ±nda ÅŸu anda 4250’ye yakÄ±n çalÄ±ÅŸan vardÄ±r. Bunlardan 1052’si kadrolu, 628’i hizmet alÄ±mÄ± yoluyla çalÄ±ÅŸan, 1337 civarÄ±ndaki serbest haberci ve 1221 kiÅŸi de OYP, yani ortak yayÄ±n projesi personeldir. Bu sayÄ±nÄ±n yüzde 55’i, 2013 yÄ±lÄ± sonrasÄ± iÅŸe alÄ±nanlardan oluÅŸmaktadÄ±r. 1221 kiÅŸilik ortak yayÄ±n personeli de ayrÄ±ca araÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ± ve sorgulanmasÄ± gereken çalÄ±ÅŸanlardÄ±r. Çünkü Anadolu ajansÄ± üzerinden baÅŸta TRT World olmak üzere, baÅŸka medya kuruluÅŸlarÄ±na personel saÄŸlandÄ±ÄŸÄ± ve oralarda çalÄ±ÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±klarÄ± bize gelen bilgiler arasÄ±ndadÄ±r. Bu da göstermektedir ki ülkemizde iÅŸsizlik her geçen gün artarken, Anadolu AjansÄ± iktidar yakÄ±nlarÄ±nÄ±n arpalÄ±ÄŸÄ± haline getirilmiÅŸtir. Yani bir yandan kuruma sürekli yeni çalÄ±ÅŸanlar alÄ±nÄ±rken, diÄŸer yandan kurumda; istifa, emeklilik, daha düÅŸük maaÅŸla çalÄ±ÅŸmaya zorlama ve mobbing gibi uygulamalarÄ±n her geçen gün arttÄ±ÄŸÄ± bilgileri gelmektedir” dedi.

FUAT OKTAY’A ÇAÄžRI

Emeklilik ve istifa sayÄ±sÄ±nÄ±n arttÄ±rÄ±lmak istendiÄŸini söyleyen Emecan, “Gündeme getirdiÄŸim konularÄ±n açÄ±klÄ±ÄŸa kavuÅŸmasÄ± amacÄ±yla, CumhurbaÅŸkanÄ± YardÄ±mcÄ±sÄ± SayÄ±n Fuat Oktay’Ä±n yanÄ±tlamasÄ± istemiyle vermiÅŸ olduÄŸumuz soru önergemizin bir an önce cevaplandÄ±rÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± umut ediyorum. Umut ediyorum, çünkü artÄ±k gerçeklerin ortaya çÄ±kacaÄŸÄ± endiÅŸesi ile cevaplama ihtiyacÄ± bile duyulmuyor maalesef” diye konuÅŸtu

Son olarak, Anadolu AjansÄ±’na tarihsel görevine geri dönme çaÄŸrÄ±sÄ± yapan Emecan, “Seçim manipülasyonlarÄ±yla, taraflÄ± iktidar haberciliÄŸi yapmakla, çalÄ±ÅŸanlarÄ±na baskÄ± uygulamakla anÄ±lmak yerine, halkÄ±mÄ±zÄ± doÄŸru bilgilendirerek, ülkemiz demokrasisine katkÄ± saÄŸlamasÄ±nÄ±, özgür ve tarafsÄ±z habercilik ilkelerine uygun davranmasÄ±nÄ± ve çalÄ±ÅŸanlar üzerindeki baskÄ±lara son vermesini diliyorum” diyerek sözlerini sonlandÄ±rdÄ±.

Konuyla ilgili ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ±mÄ±z AA Genel Merkezi ise daha sonra dönüÅŸ yapacaÄŸÄ±nÄ± söyledi ancak dönüÅŸ yapmadÄ±. (MEDYA SERVÄ°SÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 19 Ekim 2018 18:55

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