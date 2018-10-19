Kayseri'de 'Alternatif kitap' standÄ± aÃ§Ä±ldÄ±

Kayseriâ€™de bu yÄ±l ikincisi dÃ¼zenlenen kitap fuarÄ±na katÄ±lmayan yayÄ±nevleri alternatif kitap standÄ±nda bir araya geliyor.

Ahmet AKARSU

Kayseri

Kayseri’de düzenlenen 2. Kitap FuarÄ±’nda yer bulamayan ve katÄ±lmak istemeyen yayÄ±nevleriyle EÄŸitim Sen Kayseri Åžubesi’nde, “Alternatif Kitap StandÄ±” açÄ±lÄ±yor. Emek ve demokrasi güçlerinin desteÄŸiyle düzenlenen etkinlikte Kor, Ä°letiÅŸim ve Tekin yayÄ±nlarÄ± ziyaretçilerini bekliyor. 20-21 Ekim tarihlerinde okuyucularla buluÅŸacak etkinlik basÄ±n toplantÄ±sÄ± ile açÄ±lacak. Biz de, “Alternatif Kitap StandÄ±”na dayanÄ±ÅŸma çaÄŸrÄ±sÄ± yapan Sendika Yöneticisi ve Åžair Uygur Orhan ile etkinlik üzerine konuÅŸtuk.

“Alternatif Kitap StandÄ±” hangi amaçla açÄ±lÄ±yor, anlatÄ±r mÄ±sÄ±nÄ±z?

KÄ±saca bir ihtiyaçtan kaynaklandÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyebiliriz. Kayseri’de geçtiÄŸimiz yÄ±l kitap fuarÄ±nda yaÅŸanan Ä°hsan EliaçÄ±k’a yönelik saldÄ±rÄ± giriÅŸimini protesto amaçlÄ± ve bilimden, sanattan, edebiyattan yana olan yayÄ±nevlerine kitap fuarÄ±nda yer verilmemesinden kaynaklÄ± bir “alternatif kitap standÄ±” açma ihtiyacÄ± hissettik. KitapsÄ±z yaÅŸamak, hele de bilimden, gerçek sanattan yana olan yayÄ±nevlerinden uzak olmak, körlüÄŸün ve saÄŸÄ±rlÄ±ÄŸÄ±n diÄŸer adÄ±dÄ±r.

Bu etkinlik ile neyi hedefliyorsunuz, bahsedebilir misiniz?

2. Kayseri Kitap FuarÄ±’nda umduÄŸunu bulamayan, yeni arayÄ±ÅŸlarda olan okurlarla bir arada olmayÄ± düÅŸünüyoruz. Bilimsel yayÄ±nlarÄ±n olduÄŸu, eÄŸitici ve doÄŸru yönlendirmelerin olduÄŸu kitaplarÄ± okumak ve okutmak için bu kitap standÄ±nÄ± açÄ±yoruz. KuÅŸkusuz, orada da güç verdiÄŸimiz yayÄ±nlar vardÄ±r. Fakat asÄ±l amacÄ±mÄ±z, dayanÄ±ÅŸma duygumuzun güçlendirilmesi, belleÄŸimize yeni olanÄ±, ileri olanÄ± eklemektir.

“DayanÄ±ÅŸma” dediniz, neden bu yayÄ±nevleriyle dayanÄ±ÅŸma içerisinde olacaksÄ±nÄ±z?

Daha önceki kitap fuarlarÄ±nda yer bulan, KOR, Ä°letiÅŸim, Tekin yayÄ±nlarÄ± vb. yayÄ±nevleri bu yÄ±l kitap fuarÄ±nda yok. Ä°ki yÄ±ldÄ±r komik gerekçelerle baÅŸvurusu reddedilen yayÄ±nevleri var. Bir de geçen yÄ±l Ä°hsan EliaçÄ±k’a yönelik saldÄ±rÄ± giriÅŸimi sonrasÄ±, Tekin yayÄ±nlarÄ±yla dayanÄ±ÅŸma içinde olup baÅŸvuru yapmayan yayÄ±nevleri oldu. Biz de temsili de olsa dayanÄ±ÅŸma içerisinde olalÄ±m istedik. KatkÄ±mÄ±zÄ± sunmaya çalÄ±ÅŸacaÄŸÄ±z.

“Alternatif Kitap StandÄ±” hangi tarihler arasÄ±nda açÄ±lacak ve çaÄŸrÄ±nÄ±z neler olacak?

20-21 Ekim günü standÄ±mÄ±z okuyucular ile buluÅŸacaktÄ±r. 20 Ekim günü 13.00’de emek ve demokrasi güçlerinin de olduÄŸu okuyucularla birlikte bir basÄ±n toplantÄ±sÄ± ile açÄ±lÄ±ÅŸÄ± yapacaÄŸÄ±z. OkuyucularÄ±mÄ±za ve tüm Kayseri halkÄ±na çaÄŸrÄ±mÄ±z ise; “Alternatif Kitap StandÄ±”mÄ±zÄ± coÅŸkuyla doldurmanÄ±z, kitaplardan oluÅŸan piramide bir tuÄŸla da sizin koymanÄ±zdÄ±r. “Dilsizlikten” ve o büyük “körlükten” kurtulmanÄ±n tek yolu böylesi dayanÄ±ÅŸmalarÄ± çoÄŸaltmaktÄ±r. Kelimelerimizin sÄ±nÄ±rlarÄ±, sÄ±nÄ±rsÄ±z bir ülke olan dünyamÄ±zÄ±n sÄ±nÄ±rlarÄ±dÄ±r. Haydi; bilime, sanata ve en ayrÄ±calÄ±klÄ± sÄ±nÄ±f olan çocuklara ayÄ±rdÄ±ÄŸÄ±mÄ±z kitaplarÄ± okumaya-okutmaya…

ORHAN VE SAVRUM KÄ°TAPLARINI Ä°MZALAYACAK

“Alternatif Kitap StandÄ±”nda EÄŸitim Sen Yöneticilerinden olan Åžair Uygur Orhan, Adnan Yücel Festival ödülünü alan “Roboski Ölüleri” ve Kemal Özer Åžiir YarÄ±ÅŸmasÄ± jüri özel ödülü alan “Dudak Okuma NotlarÄ±” adlÄ± kitabÄ±nÄ± imzalayacak. AyrÄ±ca, EÄŸitim Sen üyesi olan Vezir Savrum da Kuzey Kafkasya orjinli bir dil olan Adige dilinin kaybolmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, evrensel iÅŸleyiÅŸinin günümüzde hâlâ varlÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatan “Akla Meydan Okuma” isimli kitabÄ±nÄ± imzalayacak.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 19 Ekim 2018 18:37

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