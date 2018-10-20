Hacettepe’de temizlik işçileri baskılardan şikayetçi

Burcu YILDIRIM

Ankara

Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü'ndeki öğrenci yurdunda çalışan temizlik işçisi kadınlar, temizledikleri yerlerin “Adam gibi temizleyin” denilerek tekrar temizletildiğini anlatırken, işçilerden biri de kat sorumlusuyla tartıştığı sırada kafasına su şişesi fırlatıldığını iddia etti.

Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü'nde çalışan işçiler, her yönetim değişikliğinde çeşitli baskılara maruz kaldığını anlattı. Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kadın Öğrenci Yurdu'nda çalışan temizlik işçisi kadınlar, sadece yaptıkları işin değil yönetimin de keyfi uygulamalarının altında ezildiklerini söylediler. Taşerondan kadroya geçtiklerinde de herhangi bir değişiklik olmadığını belirten kadınlar, yaşanan sorunlara şahit olan kadın öğrencilerin de tepki gösterdiğini belirtiyor.

‘ADAM GİBİ TEMİZLEYİN!’

Çalıştıkları sırada temizledikleri katın yeterince temizlenmediğini gerekçesiyle yeniden temizletildiğini anlatan kadınlar, itiraz ettiklerinde ise “Bu sizin işiniz, ne var bunda yorulacak adam gibi temizleyin” şeklinde azarladıklarını aktardı. Bu tür baskıların işe yeni başlayanlara, boşanmış kadınlara ve çalışmak zorunda olan kişilere daha yoğun yapıldığını belirten işçiler, “Bizim de susacağımızı düşünüyorlar fakat susmayacağız” dedi.

Kadın işçilerden biri “Çöpü almadın” diyerek kendisine su şişesi atıldığını, çıkan gerginlik üzerine topluca yurt müdürüne şikayete gittiklerini anlattı. Buradaki tartışma sırasında sinir krizi geçirdiğini söyleyen işçi, “Ailemiz, bakmamız gereken çocuklarımız var. Bu zamana kadar susmamızın sebebi bu ama artık dayanacak gücümüz kalmadı” diyor.