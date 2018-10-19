EMEP Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Levent TÃ¼zel'e 1 yÄ±l 3 ay hapis cezasÄ±

EMEP Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Levent TÃ¼zel'e, Ä°stanbul Milletvekili olduÄŸu 2012'de katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± Newroz etkinliÄŸinden dolayÄ± hapis cezasÄ± verildi.

Emek Partisi (EMEP) Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Levent Tüzel, Ä°stanbul Milletvekili olduÄŸu 2012 yÄ±lÄ±nda katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± Newroz etkinliÄŸi sebebiyle 1 yÄ±l 3 ay hapis cezasÄ±na çarptÄ±rÄ±ldÄ±. EMEP karara tepki göstererek, “Bu karar siyaset yapma hakkÄ±nÄ±n, düÅŸünce ve ifade özgürlüÄŸünün açÄ±k ihlalidir” dedi.

EMEP Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Abdullah Levent Tüzel, Ä°stanbul Milletvekili olduÄŸu 2012 yÄ±lÄ±nda katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± Newroz etkinliÄŸi sebebiyle “ToplantÄ± ve Gösteri YürüyüÅŸüne muhalefet” iddiasÄ±ndan bugün Küçükçekmece 14. Asliye Ceza Mahkemesinde yargÄ±landÄ±. Mahkeme tarafÄ±ndan Tüzel’e 1 yÄ±l 3 ay hapis cezasÄ± verildi.

Konuyla ilgili Emek Partisi Genel Merkezi tarafÄ±ndan yapÄ±lan açÄ±klamada, “Bu karar siyaset yapma hakkÄ±nÄ±n, düÅŸünce ve ifade özgürlüÄŸünün açÄ±k ihlali olup aynÄ± zamanda AYM ve AÄ°HM kararlarÄ±na da aykÄ±rÄ±dÄ±r. Bu karara karÅŸÄ± yasal ve siyasal mücadelemiz devam edecektir” denildi. (HABER MERKEZÄ°)

Levent TÃ¼zelâ€™in yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davada hakim kriz Ã§Ä±kardÄ±

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 19 Ekim 2018 16:00

www.evrensel.net