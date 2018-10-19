Ayhan Bilgen: DemirtaÅŸ tahliye olabilir

HDP Grup BaÅŸkanvekili Bilgen, Selahattin DemirtaÅŸ'Ä±n tutukluluÄŸu konusunda 'AÄ°HM'den olumlu bir karar Ã§Ä±kmasÄ±nÄ± bekliyoruz' dedi.

HDP Grup BaÅŸkanvekili Ayhan Bilgen, Avrupa Ä°nsan HaklarÄ± Mahkemesinin (AÄ°HM) partisinin önceki eÅŸ genel baÅŸkanÄ± Selahattin DemirtaÅŸ’Ä±n tahliyesi yönünde karar verebileceÄŸini belirtti.

HDP Grup BaÅŸkanvekili Ayhan Bilgen, Halk TV’de ÇaÄŸlar Cilara’nÄ±n sorularÄ±nÄ± yanÄ±tladÄ±.

DemirtaÅŸ’Ä±n tutukluluÄŸuyla ilgili olarak AÄ°HM’i beklediklerini belirten Bilgen, buradan tahliye kararÄ±nÄ±n çÄ±kabileceÄŸini söyledi.

Bilgen, “AÄ°HM’den tutuklulukla ilgili olumlu bir karar çÄ±kacaÄŸÄ±nÄ± bekliyoruz. Taktik olarak seçim öncesinde de tahliye etmeyi düÅŸünebilirler. Türkiye kendi iradesiyle bunu yapmaya karar almÄ±ÅŸ gibi gösterebilmek adÄ±na böyle bir adÄ±m da atabilir” dedi. (HABER MERKEZÄ°)

www.evrensel.net