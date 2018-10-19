Adanaâ€™da parti bÃ¼lteni daÄŸÄ±tan 5 EMEP'li gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

Adana'da iÅŸÃ§ilere 'Krizin faturasÄ±nÄ± Ã¶demeyeceÄŸiz' bildirileri daÄŸÄ±tan Emek Partisi Ã¼ye ve yÃ¶neticisi 5 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

Volkan PEKAL

Adana

Adana Organize Sanayi Bölgesi’nde Cuma NamazÄ± çÄ±kÄ±ÅŸÄ±nda “Krizin FaturasÄ±nÄ±z Ödemiyoruz, Ä°ÅŸ Ekmek, Özgürlük Ä°stiyoruz” baÅŸlÄ±klÄ± EmeÄŸe SesleniÅŸ bültenini daÄŸÄ±tan Emek Partisi üye ve yöneticisi 5 kiÅŸi polis tarafÄ±ndan gözaltÄ±na alÄ±narak ifade vermek üzere Emniyete götürüldü.

'SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAÄžIZ'

Bu yaÅŸananÄ±n Emek Partisi’nin siyasi faaliyetlerinin engellenmesi olduÄŸunu ifade eden Emek Partisi Adana Ä°l BaÅŸkanÄ± Av. Sevil AracÄ±, “Bir siyasi partinin broÅŸür, bildiri daÄŸÄ±tmasÄ± SavcÄ±nÄ±n izni ile olmaz. Üyelerimiz suç iÅŸlemiÅŸ gibi emniyete götürülemez” dedi. Bu durumla ilk defa karÅŸÄ±laÅŸmadÄ±klarÄ±nÄ± dile getiren AracÄ±, “Bu siyasi faaliyetlerimizin engellenmesi olayÄ±nÄ± çoktan aÅŸtÄ±. Bir siyasi partini siyasi faaliyetinin ve propaganda hakkÄ±nÄ±n engellenmesi ceza kanununda suçtur. YapÄ±lanlar hukuksuzdur. Bunu yapanlar hakkÄ±nda suç duyurusunda bulunacaÄŸÄ±z” dedi.

SAVCININ TELEFONUNUN ÅžARJI BÄ°TTÄ° DÄ°YE 2 SAAT KEYFÄ° ÅžEKÄ°LDE BEKLETÄ°LDÄ°LER

Emek Partisi bülteni olan EmeÄŸe SesleniÅŸ’i daÄŸÄ±tmak için cami civarÄ±nda bekleyen EMEP üyelerini polis durdurarak kimlik kontrolü yaptÄ±. HakkÄ±nda herhangi bir toplatma kararÄ± bulunmamasÄ±na raÄŸmen bültenin daÄŸÄ±tÄ±lmasÄ±na engel olan polisler bültenin ancak SavcÄ± inceledikten sonra daÄŸÄ±tÄ±labileceÄŸini iddia etti. Ancak Cuma namazÄ±na giden savcÄ±ya bir türlü ulaÅŸÄ±lamadÄ±. Bülten daÄŸÄ±tmalarÄ± engellenen EMEP’liler Cuma’ya gittiÄŸi için yerinde olmayan SavcÄ±nÄ±n telefonunun ÅŸarjÄ± bittiÄŸi için yaklaÅŸÄ±k 2 saat bekletildikten sonra emniyete götürülecekleri söylendi.

‘Ä°ÅžÇÄ°LER TEPKÄ° GÖSTERDÄ°’

Bildiri daÄŸÄ±tÄ±mÄ± engellenen EMEP üyeleri Polis ve güvenliÄŸin engelleme çabalarÄ±na raÄŸmen iÅŸçilerin yanlarÄ±na gelerek bildirileri aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve “Ä°ÅŸçiye bildiri daÄŸÄ±tmak suç mu?” diye tepki gösterdiÄŸini aktardÄ±lar.

‘Ä°ÅžTEN ATMALAR DURDURULSUN, ZAMLAR ÇEKÄ°LSÄ°N DEMEK SUÇ’

Ä°ÅŸten atmalarÄ±n durdurulmasÄ± ve emekçilere güvence saÄŸlanmasÄ±, eriyen ücretlerin iyileÅŸtirilmesi ve ücret kaybÄ±na izin vermeden çalÄ±ÅŸma saatlerinin düÅŸürülmesi, HavaalanÄ± iÅŸçilerinin serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ±, asgari ücretin vergiden muaf bÄ±rakÄ±larak insanca yaÅŸayacak bir seviyeye çekilmesi, her geçen gün artan iÅŸ cinayetlerine karÅŸÄ± iÅŸ güvenliÄŸi tedbirlerinin alÄ±nmasÄ±, zamlarÄ±n durdurulmasÄ±, UluslararasÄ± tekeller verilen ayrÄ±calÄ±klarÄ±n durdurulmasÄ± gibi taleplerin yer aldÄ±ÄŸÄ± bülten polis tarafÄ±ndan engellendi.

Emek Partisi'nin yayÄ±n organÄ± EmeÄŸe SesleniÅŸ'in son sayÄ±sÄ±

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 19 Ekim 2018 15:58

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