GÃ¼ney Kore: Trumpâ€™Ä±n onayÄ±na ihtiyacÄ±mÄ±z yok

GÃ¼ney Kore Trumpâ€™Ä±n, 'OnayÄ±mÄ±z olmadan hiÃ§bir ÅŸey yapmÄ±yorlar' ÅŸeklindeki yanÄ±tÄ±na tepki gÃ¶sterdi: Trumpâ€™Ä±n onayÄ±na ihtiyacÄ±mÄ±z yok

Güney Kore Devlet BaÅŸkanÄ± Moon Jae-in’in Ulusal Güvenlik DanÄ±ÅŸmanÄ± Moon Chung-in, Kuzey Kore’ye yaptÄ±rÄ±mlarÄ± kaldÄ±rmak için ABD’nin onayÄ±na ihtiyaç duymadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi.

Yonhap haber ajansÄ±na göre Moon Chung-in bir röportajÄ±nda, Güney Kore ile ABD arasÄ±ndaki iliÅŸkilerin iki egemen devlet perspektifinden görülmesi gerektiÄŸini belirtti.

Kuzey Kore’ye yönelik yaptÄ±rÄ±mlarÄ±n kaldÄ±rÄ±lacaÄŸÄ±na iliÅŸkin Seul yönetiminden gelen açÄ±klamalara, ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump’Ä±n, “OnayÄ±mÄ±z olmadan hiçbir ÅŸey yapmÄ±yorlar” ÅŸeklindeki yanÄ±tÄ±na tepki gösteren Moon, “Onay ifadesi yanlÄ±ÅŸ, bunun yerine istiÅŸare ve uzlaÅŸma kelimeleri doÄŸru olur. O (Trump), ‘Güney Kore, ABD ile istiÅŸare etmeden veya uzlaÅŸmadan yaptÄ±rÄ±mlarÄ± kaldÄ±rmayacak’ demeliydi” diye konuÅŸtu.

Moon, Seul’un, Kuzey Kore’ye yaptÄ±rÄ±mlarÄ± kaldÄ±rmak için ABD’nin onayÄ±na ihtiyaç duymadÄ±ÄŸÄ±nÄ±n altÄ±nÄ± çizerek, “Güney Kore, baÄŸÄ±msÄ±z ve egemen bir devlettir. ABD BaÅŸkanÄ± nasÄ±l böyle konuÅŸabilir? Biz neden ABD’nin direktiflerini izlemek zorunda olalÄ±m? EÄŸer zorundaysak biz baÄŸÄ±msÄ±z bir ülke miyiz? " ifadelerini kullandÄ±.

NE OLMUÅžTU?

Güney Kore DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Kang Kyung-wha, 10 Ekim’de yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, Seul’ün, 2010’da 45 Güney Koreli denizcinin ölümüne yol açan savaÅŸ gemisine saldÄ±rÄ±nÄ±n ardÄ±ndan alÄ±nan ve “24 MayÄ±s önlemi” olarak adlandÄ±rÄ±lan yaptÄ±rÄ±mlarÄ±n büyük ölçüde kaldÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± deÄŸerlendirdiklerini duyurmuÅŸtu.

AçÄ±klamanÄ±n ardÄ±ndan Trump, Güney Kore’nin ABD’nin onayÄ± olmadan Pyongyang’a yaptÄ±rÄ±mlarÄ± kaldÄ±rmayacaÄŸÄ±nÄ± savunarak, “Bizim onayÄ±mÄ±z olmadan yapmayacaklar. OnayÄ±mÄ±z olmadan hiçbir ÅŸey yapmÄ±yorlar” ifadelerini kullanmÄ±ÅŸtÄ±.

Güney Kore’ye ait bir savaÅŸ gemisinin 2010’da batmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Güney Kore, gemiyi batÄ±rmakla suçladÄ±ÄŸÄ± Kuzey Kore’ye tek taraflÄ± yaptÄ±rÄ±mlar uygulamaya baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±.

Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un ile Güney Kore Devlet BaÅŸkanÄ± Moon’un, 27 Nisan’da iki ülke sÄ±nÄ±rÄ±nda yer alan Panmunjom AteÅŸkes Köyü’nde bir araya gelmesinin ardÄ±ndan iki ülke arasÄ±nda 65 yÄ±ldÄ±r devam eden gerginlikte uzlaÅŸma süreci baÅŸladÄ±. (AA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 19 Ekim 2018 15:48

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