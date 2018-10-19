Kayseri'de trafikte cam silicilere gasp suÃ§undan iÅŸlem yapÄ±lacak!

Avukat Eylem SarÄ±oÄŸlu: Ã‡ocuk, zarar verecek pozisyonda olmadÄ±ÄŸÄ±ndan yaÄŸma suÃ§unun oluÅŸmasÄ± sÃ¶z konusu deÄŸildir.

Kayseri ValiliÄŸi ve Emniyet MüdürlüÄŸü tarafÄ±ndan hazÄ±rlanan “Dilenci Eylem PlanÄ±” çerçevesinde, trafikteki araçlardan para isteyenler ve bu konuda zorluk çÄ±karanlar hakkÄ±nda gasp suçundan iÅŸlem yapÄ±lacak. Konuya iliÅŸkin konuÅŸan Avukat Eylem SarÄ±oÄŸlu, ‘yaÄŸma’da çok ciddi bir tehdit ve korkunun söz konusu olmasÄ± gerektiÄŸini hatÄ±rlatarak “Durum yargÄ±ya intikal ettiÄŸinde, yaÄŸma suçu bakÄ±mÄ±ndan maddi ve manevi unsurlarÄ±n oluÅŸmadÄ±ÄŸÄ± anlaÅŸÄ±lacaktÄ±r” dedi.

Kayseri Emniyet Müdürü Ä°brahim Kulular, Valilikle birlikte oluÅŸturduklarÄ± “Dilenci Eylem PlanÄ±” çerçevesinde, trafikte duran araçlarÄ±n camÄ±nÄ± istenmediÄŸi halde silen veya silmeye yeltenerek sürücülerden zorla para isteyenlerin gasp suçundan nöbetçi mahkemelere sevk edileceÄŸini açÄ±kladÄ±. Emniyet Müdürü Kulular, “Özellikle kadÄ±n sürücülerimiz tarafÄ±ndan gelen ÅŸikayetler doÄŸrultusunda, kavÅŸaklarda, trafik Ä±ÅŸÄ±klarÄ±nda park halindeki veya beklemedeki araçlarÄ±n camlarÄ±nÄ±, sürücülerin istememesine raÄŸmen silmeye kalkÄ±ÅŸan veya silen, zorla para isteyen, sürücüleri hakaret ve küfür ederek tacizde bulunan, zorla para isteyerek, araçlarÄ±n hareketine mani olanlar hakkÄ±nda Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±mÄ±z tarafÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z görüÅŸme sonrasÄ± gasptan adli iÅŸlem yapacaÄŸÄ±z. Bu ÅŸekilde hareket eden kiÅŸilerin organize halde çalÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±nÄ±, kavÅŸak ve Ä±ÅŸÄ±klarÄ± paylaÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± belirledik” dedi.

‘VALÄ°LÄ°K VE EMNÄ°YET SUÇUN HUKUKÄ° TANIMINI YAPAMAZ’

Konuya iliÅŸkin bilgi almak üzere ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ±mÄ±z Avukat Eylem SarÄ±oÄŸlu, trafikte sürücü istemediÄŸi halde camÄ±nÄ±n silinmesi durumunda yaÄŸma ve gasp suçunun oluÅŸmasÄ±nÄ±n söz konusu olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. Avukat SarÄ±oÄŸlu, “YaÄŸmada çok ciddi bir tehdit ve korku olmasÄ± gerekiyor. Birkaç çocuÄŸun söylediÄŸi sözün karÅŸÄ± tarafta korku yaratÄ±p yaratmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± tartÄ±ÅŸmak gerek. Sonuçta karÅŸÄ±daki bir çocuk ve yapÄ±lan eylemin kendisi çok tehlike yaratacak bir boyutta deÄŸildir. YaÄŸma suçunun oluÅŸmasÄ± için çocuÄŸun elinde ona vesile olacak bir araç yok o esnada. Çocuk o zararÄ± verecek pozisyonda olmadÄ±ÄŸÄ±ndan yaÄŸma suçunun oluÅŸmasÄ± söz konusu deÄŸildir. Zaten durum yargÄ±ya intikal ettiÄŸinde, yaÄŸma suçu bakÄ±mÄ±nda maddi ve manevi unsurlarÄ±n oluÅŸmadÄ±ÄŸÄ± anlaÅŸÄ±lacaktÄ±r. Mahkeme kararlarÄ± da bir süre sonra bunun çözüm olmayacaÄŸÄ±nÄ±n kanÄ±tÄ± olur”dedi. Suçun hukuki tanÄ±mÄ±nÄ±n Valilik ve Emniyet tarafÄ±ndan yapÄ±lamayacaÄŸÄ±na da dikkat çeken SarÄ±oÄŸlu, “OlayÄ±n hukuki nitelendirmesine ve hangi sevk maddesinden dava açÄ±lacaÄŸÄ±na karar verecek olan savcÄ±lÄ±k makamÄ±dÄ±r. Valilik ya da emniyetin bu ÅŸekilde açÄ±klama yapmasÄ± tüm yargÄ±lamalarÄ±n böyle yapÄ±lacaÄŸÄ± anlamÄ±na gelmez” diye konuÅŸtu. (Kayseri/EVRENSEL)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 19 Ekim 2018 15:11

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