MÃ¼hendislik ve mimarlÄ±k haftasÄ± etkinlikleriÂ aÃ§Ä±klandÄ±

TMMOB Kocaeli Ä°l Koordinasyon Kurulu, 18-21 Ekim MÃ¼hendislik-MimarlÄ±k haftasÄ± dolayÄ±sÄ±yla etkinlik programÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.

Türk Mühendis ve Mimar OdalarÄ± BirliÄŸi (TMMOB) Kocaeli Ä°l Koordinasyon Kurulu, 18-21 Ekim Mühendislik-MimarlÄ±k haftasÄ± dolayÄ±sÄ±yla etkinlik programÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±. AçÄ±klamada konuÅŸan TMMOB Kocaeli Ä°l Koordinasyon Kurulu Sekreteri Murat Kürekçi, “OdalarÄ±mÄ±zÄ± ve TMMOB’yi savunmaya, büyütmeye ve güçlendirmeye devam edeceÄŸiz” dedi.

TMMOB’un ilk genel kurulunun yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± 18-21 Ekim günleri her yÄ±l Mühendislik-MimarlÄ±k HaftasÄ± olarak kutlanÄ±yor. Ä°ÅŸsizlik, güvencesizlik, esnek istihdam ve düÅŸük ücret gibi sorunlarÄ±n genç meslektaÅŸlarÄ±nÄ±n en büyük problemi olduÄŸunu dile getiren Kürekçi “Kriz tüm meslektaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n emeÄŸinin deÄŸersizleÅŸmesine, gelirlerinin düÅŸmesine ve borçlarÄ±nÄ±n artmasÄ±na neden olmaktadÄ±r” diye konuÅŸtu. TMMOB’un güçsüzleÅŸtirilmek istendiÄŸini belirten Kürekçi, “Yasa ve yönetmelik deÄŸiÅŸiklikleri yapÄ±larak, mesleki denetim yetkilerimiz kÄ±sÄ±tlanarak, mesleki unvan ve alanlarÄ±mÄ±z aÅŸÄ±ndÄ±rÄ±larak, özlük haklarÄ±mÄ±z gasp edilerek, belediyeler ve kamu kurumlarÄ±yla yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z protokoller iptal edilerek, TMMOB yöneticilerimize davalar açÄ±larak mühendis, mimar ve ÅŸehir plancÄ±larÄ±nÄ±n öz örgütü olan TMMOB güçsüzleÅŸtirilmek istenmektedir” dedi. Kürekçi, hafta boyunca Kocaeli’de TMMOB olarak yapacaklarÄ± etkinlikler hakkÄ±nda da bilgi verdi. (Kocaeli/EVRENSEL)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 19 Ekim 2018 16:09

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