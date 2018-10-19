BeylikdÃ¼zÃ¼â€™de toprak altÄ±nda kalan iÅŸÃ§i kurtarÄ±ldÄ±

BeylikdÃ¼zÃ¼'de kazÄ± Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± sÄ±rasÄ±nda kayan topraÄŸÄ±n altÄ±nda kalan iÅŸÃ§i, 3 saatin ardÄ±ndan kurtarÄ±ldÄ±.

Ä°stanbul Beylikdüzü’de bir sitedeki kanal açma çalÄ±ÅŸmasÄ± sÄ±rasÄ±nda bir iÅŸçi kayan topraÄŸÄ±n altÄ±nda kaldÄ±. Ä°ÅŸçi, itfaiye ekiplerinin yaklaÅŸÄ±k 3 saatlik çalÄ±ÅŸmasÄ± sonunda kurtarÄ±ldÄ±.

AA'nÄ±n aktardÄ±ÄŸÄ±na göre Adnan Kahveci Mahallesi OsmanlÄ± Caddesi'ndeki bir sitenin yaÄŸmur suyu kanalÄ±nÄ± açmak için yapÄ±lan çalÄ±ÅŸma sÄ±rasÄ±nda toprak kaymasÄ± meydana geldi. Bu sÄ±rada, iÅŸçilerden Mustafa Demirkol, topraÄŸa saplandÄ±.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, topraÄŸÄ± kazarak iÅŸçiyi yaklaÅŸÄ±k 3 saatlik çalÄ±ÅŸmanÄ±n ardÄ±ndan kurtardÄ±. Sedyeye konulan Mustafa Demirkol, ambulansla hastaneye götürüldü. Demirkol’un saÄŸlÄ±k durumunun iyi olduÄŸu öÄŸrenildi. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 19 Ekim 2018 14:59

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