Esnafa polis dayaÄŸÄ± ve ters kelepÃ§e

Afyon'da sanayi esnafÄ± Mustafa UÃ§mak, yeÄŸenlerinin gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyup gittiÄŸi olay yerinde polis ekiplerince dÃ¶vÃ¼ldÃ¼, ters kelepÃ§e takÄ±ldÄ±.

Afyon'da sanayi esnafÄ±, evli ve 3 çocuk sahibi Mustafa Uçmak, yeÄŸenlerinin gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyup, gittiÄŸi olay yerinde polis ekiplerince dövüldü. Ters kelepçe de takÄ±lan Uçmak, bu halde hastane önüne bÄ±rakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. Uçmak, kendisinin ve 2 yeÄŸeninin dövülmesiyle ilgili ÅŸikayetçi olduklarÄ±nÄ± belirtti. Olay anÄ± ise güvenlik kameralarÄ±nca anbean kaydedildi.

AÄŸabeyinin oÄŸlu A.Ä°.U. ile akrabasÄ± M.T.’nin gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyan Mustafa Uçmak da olay yerine geldi. YeÄŸenlerinin neden gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± soran Uçmak, iddiaya göre, polis tarafÄ±ndan dövüldü. Polisin ters kelepçe taktÄ±ÄŸÄ± Mustafa Uçmak, yere yatÄ±rÄ±lÄ±rken, A.Ä°.U. ve M.T., polis merkezine götürüldü. Mustafa Uçmak ise iddiaya göre, kelepçeli halde devlet hastanesinin önünde bÄ±rakÄ±ldÄ±. BaÅŸÄ±nda, karnÄ±nda ve bacaklarÄ±nda yaralar bulunan Uçmak, hastaneden darp raporu aldÄ±ktan sonra kendisini döven polisler hakkÄ±nda ÅŸikayetçi oldu. A.Ä°.U. ve M.T. de serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±ktan sonra aynÄ± olayla ilgili ÅŸikayette bulundu.

Mustafa Uçmak, olayÄ±n ÅŸokunu hala atlatamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, “YeÄŸenlerim bir olay yaÅŸamÄ±ÅŸ ve ben de bunu duydum. YanlarÄ±na gittiÄŸimde darp olayÄ±nÄ± gördüm. YeÄŸenlerime bunu sorduÄŸumda cevap veremediler. Daha sonra polis ekiplerine sordum. ‘Ne oldu aÄŸabey, nasÄ±l oldu?’ diye. Ben bu soruyu sorar sormaz darbetmeye baÅŸladÄ±lar. Ben de ne olduÄŸunu anlayamadÄ±m” dedi.

‘HASTANEYE BIRAKTILAR’

Kendisiyle birlikte A.Ä°.U. ve M.T. ile aÄŸabeyi Kenan Uçmak ve oÄŸlu Åž.U.’nun da dövüldüÄŸünü öne süren Mustafa Uçmak, “Fakat en çok darbeyi ben aldÄ±m. HaksÄ±z yere aldÄ±m. Bana ters kelepçe takarak biber gazÄ± sÄ±ktÄ±lar. Beni sürüyerek polis arabasÄ±nÄ±n arkasÄ±na götürüp, kafamÄ± 3-5 sefer demirlere çarptÄ±lar. Ondan sonra botlarÄ±yla giriÅŸtiler. Daha sonra polis arabasÄ±yla hastane önüne bÄ±rakÄ±p kaçmÄ±ÅŸlar” diye konuÅŸtu.

Uçmak, olay sÄ±rasÄ±nda çevredeki esnaf arkadaÅŸlarÄ±nÄ±n araya girmek istediÄŸini; ancak polisin engel olduÄŸunu ileri sürdü. Afyon ValiliÄŸi ve Ä°l Emniyet MüdürlüÄŸü’nden olayla ilgili henüz açÄ±klama yapÄ±lmadÄ±. (Afyon/DHA)

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