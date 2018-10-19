VatandaÅŸ borÃ§ sorguluyor, SGK bayram ediyor

CHP Ankara Milletvekili Gamze TaÅŸcÄ±er, Sosyal GÃ¼venlik Kurumunun e-devlet uygulamasÄ±nda en Ã§ok tÄ±klanan kurum olmakla Ã¶vÃ¼nmesine tepki gÃ¶sterdi.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) e devlet uygulamasÄ±nda en çok tÄ±klanan kurum olmakla övündü. CHP Ankara Milletvekili Gamze TaÅŸcÄ±er, vatandaÅŸlarÄ±n borç veya sigortasÄ±nÄ± sorgulamak için e devlete girdiÄŸine dikkat çekti.

Sosyal Güvenlik Kurumu e-devlet uygulamasÄ±nda tÄ±klanma oranÄ±na bakÄ±lÄ±nca birinci sÄ±rada olduÄŸunu “e-devlet üzerinden vatandaÅŸa hizmet sunumunda yüzde 29.4’lük tÄ±klanma oranÄ±yla SGK ilk sÄ±rada” ifadeleriyle ilan etti. CHP Ankara Milletvekili Gamze TaÅŸcÄ±er, SGK'nÄ±n övünülecek bir ÅŸey gibi bunu kutladÄ±ÄŸÄ±na dikkat çekerek, “Nerdeyse bayram ilan edecekler. Oysa kendilerine bu ‘baÅŸarÄ±’ neden diye sormalarÄ± gerek. Onlara bu sonucu nasÄ±l aldÄ±klarÄ±nÄ± ben izah edeyim” dedi.

'VATANDAÅž DEVLETE OLAN BORCUNU SORGULUYOR'

TaÅŸçÄ±er SGK’nÄ±n e-devlet uygulamasÄ±ndaki birinciliÄŸinin en büyük nedeninin insanlarÄ±n borç sorgulamasÄ± olduÄŸunu söyledi. VatandaÅŸÄ±n genellikle saÄŸlÄ±k sigortasÄ± borcunu sorguladÄ±ÄŸÄ±nÄ±, sigortasÄ± tam yatmÄ±ÅŸ mÄ± yatmamÄ±ÅŸ mÄ± e devletten ona baktÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten TaÅŸçÄ±er, “AldÄ±klarÄ± ilaçlardan kesilen 10 farklÄ± kalem ek ücreti takip ediyor. Bu kadar çok tÄ±klanmanÄ±n nedeni tam da bu. VatandaÅŸ devlete olan borcunu sorguluyor anlayacaÄŸÄ±nÄ±z. Sosyal devlet diye bir ÅŸey kalmadÄ±! Belli ki bu birincilik onun ÅŸerefine! Bu tespiti yapamayan SGK yetkililerini ‘baÅŸarÄ±larÄ±ndan’ dolayÄ± tebrik ediyorum” diye konuÅŸtu.

10 FARKLI EK ÜCRET

MaaÅŸlardan kesilen ek ücretleri de tek tek sÄ±ralayan TaÅŸcÄ±er; “VatandaÅŸÄ±n aldÄ±ÄŸÄ± ilaçtan 10 kalem ek ücret kesiliyor. Ä°laç katÄ±lÄ±m payÄ±, muayeneye katÄ±lÄ±m payÄ±, reçete ücreti, eÅŸdeÄŸer ilaç farkÄ±, kutu baÅŸÄ±na ilave 1 TL, özel hastaneler fark ücreti, tetkik fark ücreti, erken muayene fark ücreti, tetkik dÄ±ÅŸÄ± muayene ücreti. Her birinin ismi özenle seçilmiÅŸ 10 farklÄ± ek ücret.” dedi.

Sosyal Güvenlik Kurumu, e-devletta en çok ziyaret edilen kurum olmalarÄ±nÄ± sosyal medya hesaplarÄ±nda paylaÅŸtÄ±klarÄ± tebrik mesajÄ± ile kutlamÄ±ÅŸtÄ±.

— SGK (@sgksosyalmedya) 16 Ekim 2018

(Ankara/EVRENSEL)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 19 Ekim 2018 14:37

www.evrensel.net