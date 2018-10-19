Ä°HD aÃ§Ä±kladÄ±: ElazÄ±ÄŸ Cezaevinde hak ihlalleri sistematik

Ä°HD, ElazÄ±ÄŸ 1 Noâ€™lu YÃ¼ksel GÃ¼venlikli Ceza Ä°nfaz Kurumu ve ElazÄ±ÄŸ 2 Noâ€™lu Cezaevinde yaÅŸanan hak ihlallerine dair hazÄ±rladÄ±klarÄ± raporu aÃ§Ä±kladÄ±.

Ä°HD, DiyarbakÄ±r ÅŸubesi ElazÄ±ÄŸ 1 No’lu Yüksel Güvenlikli Ceza Ä°nfaz Kurumu ve ElazÄ±ÄŸ 2 No’lu Ceza Ä°nfaz Kurumunda mahpuslarÄ±n yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± aÄŸÄ±r hak ihlalleri iddialarÄ±na iliÅŸkin hazÄ±rladÄ±klarÄ± raporu açÄ±kladÄ±. 1 No’lu Yüksel Güvenlikli Ceza Ä°nfaz Kurumu ve ElazÄ±ÄŸ 2 No’lu Ceza Ä°nfaz Kurumu yaÅŸanan hak ihlallerine hazÄ±rladÄ±klarÄ± rapora iliÅŸkin konuÅŸan Ä°HD DiyarbakÄ±r ÅŸube BaÅŸkanÄ± Abdullah Zeytun, hükümlülerin tecrit ve aÄŸÄ±r disiplin cezalarÄ±na maruz kaldÄ±klarÄ±nÄ± ifade etti.

SÜRECÄ°N TAKÄ°PÇÄ°SÄ° OLACAÄžIZ

Zeytun, cezaevi yönetiminin keyfi bir tutum içerisinde uyguladÄ±ÄŸÄ± cezalarÄ±n özellikle siyasi hükümlülere karÅŸÄ± olduÄŸunu belirterek “ PervasÄ±z kullanÄ±lan bir yönetimin, hasta mahpuslara sirayet ettiÄŸini görmekteyiz. Hasta mahpuslarÄ±n hem cezaevinde hem de sevk edildiÄŸi hastanede saÄŸlÄ±klÄ± bir hizmet alÄ±namadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, kendilerine kelepçeli muayene dayatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, kabul etmeyenlerin ise tedaviden yoksun bÄ±rakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± tespit ettik. KuÅŸkusuz bu hukuk dÄ±ÅŸÄ±lÄ±klar Anayasa ve Uluslar arasÄ± sözleÅŸmelere aykÄ±rÄ± Ä°nfaz Kurumu disiplin kurulu kararlarÄ± bir nevi artan ihlallerin bir devamÄ± olarak görmekteyiz. Biz insan haklarÄ± olarak bu sürecin takipçisi olacaÄŸÄ±z” dedi.

Heyetin ElazÄ±ÄŸ 1 ve 2 No’lu Cezaevi’nde yaptÄ±klarÄ± incelemeler sonucu yaÅŸanan hak ihlalleri iliÅŸkin hazÄ±rlanan raporu okuyan Ä°HD Yönetim Kurulu Üyesi Av. Gurbet Yavuz, yaÅŸanan hak ihlallerine iliÅŸkin gerek cezaevi savcÄ±sÄ±nÄ±n gerek cezaevi idaresinin önleyici bir almadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve hak ihlallerinin sistematik olarak devam ettiÄŸine dikkat çekti. Yavuz, “ Heyetimiz, hapishanelerdeki bulunan mahpuslarÄ±n, iÅŸkence ve kötü muamele, tehdit, tecrit ve izolâsyon, saÄŸlÄ±ÄŸa eriÅŸim hakkÄ±nÄ±n engellenmesi, ayakta sayÄ±m dayatmasÄ±, sosyal-kültürel-sportif haklardan mahrum bÄ±rakma, iletiÅŸim ve haberleÅŸme haklarÄ±nÄ±n engellenmesi, keyfi disiplin soruÅŸturmalarÄ± ÅŸeklinde ihlallere maruz kaldÄ±ÄŸÄ± kanaatine ulaÅŸmÄ±ÅŸtÄ±r. Mahkemelerce yasaklama ve toplatÄ±lma kararÄ± bulunmayan kitap ve yayÄ±nlarÄ±n cezaevi idaresinin keyfi tasarrufuyla yasaklandÄ±ÄŸÄ±nÄ±, mahpuslarÄ±n basÄ±n ve haber alma özgürlüklerinin aÄŸÄ±r ÅŸekilde ihlal edildiÄŸini tespit etmiÅŸtir” dedi.

Av. Gurbet Yavuz | FotoÄŸraf: Evrensel

DAYATILAN Ä°ÅžKENCE ORTAMINDAN DERHAL VAZGEÇÄ°LMELÄ°

Heyet adÄ±na yaÅŸanan hak ihlallerinin önlenmesine dair öneri bulunan Yavuz, “ Öncelikle, Türkiye’deki infaz rejimi mevzuatÄ±nÄ±n ve politikasÄ±nÄ±n uluslararasÄ± insan haklarÄ± hukukuna ve özel olarak da mahpus haklarÄ±na uygun hale getirilmesi gerekmektedir, Mahpuslara yaÅŸatÄ±lan iÅŸkence ortamÄ±ndan derhal vazgeçilmeli, mahpuslara uluslar arasÄ± hukukun emrettiÄŸi ÅŸekilde insana yaraÅŸÄ±r bir ÅŸekilde bir muamele gösterilmelidir, Mahpuslar üzerindeki tecrit ve izolâsyonun derhal kaldÄ±rÄ±lmasÄ± ve insani yaÅŸam ÅŸartlarÄ±nÄ±n oluÅŸturulmasÄ± gerekmektedir. MahpuslarÄ±n saÄŸlÄ±ÄŸa eriÅŸim haklarÄ±nÄ±n saÄŸlanmasÄ±, koruyucu saÄŸlÄ±k hizmetlerine önem verilmesi, hastalÄ±ÄŸÄ± olanlarÄ±n tedavi olanaklarÄ±ndan yararlanmalarÄ± için gerekli önlemlerin alÄ±nmasÄ± gerekmektedir. Heyetimiz 1 No’lu Yüksel Güvenlikli Ceza Ä°nfaz Kurumu ve ElazÄ±ÄŸ 2 No’lu Ceza Ä°nfaz Kurumu’nda mahpuslara yönelik yaÅŸanan insan haklarÄ± ihlallerinin etkin bir ÅŸekilde soruÅŸturularak sorumluluÄŸu bulunan personellerin cezalandÄ±rÄ±lmasÄ± için yargÄ± mensuplarÄ±nÄ± göreve davet etmektedir” dedi. (DiyarbakÄ±r/EVRENSEL)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 19 Ekim 2018 14:22

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