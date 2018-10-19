OluÃ§: Moldova'da Ã¶zerkliÄŸi savunan ErdoÄŸan keÅŸke TÃ¼rkiye'de de savunsa

HDP SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Saruhan OluÃ§, Moldovaâ€™da â€˜Ã–zerklikâ€™ diyen CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸanâ€™a: KeÅŸke TÃ¼rkiyeâ€™de de savunsa

HDP Sözcüsü Saruhan Oluç, Moldova’da “özerkliÄŸi” savunan CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan için “KeÅŸke Türkiye’de de savunsa” dedi. Oluç yerel seçimlere dair “Sadece kayyÄ±m atanan belediyeleri deÄŸil, diÄŸer belediyeleri de kazanarak bu kayyÄ±mlara cevap vereceÄŸiz” diye konuÅŸtu.

HDP Sözcüsü Saruhan Oluç parti genel merkezinde düzenlediÄŸi basÄ±n toplantÄ±sÄ± düzenledi.

MOLDOVA’DA ‘ÖZERKLÄ°K’ DÄ°YEN ERDOÄžAN’A: KEÅžKE TÜRKÄ°YE’DE DE SAVUNSA

Oluç, CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan’Ä±n dün Moldova'ya yaptÄ±ÄŸÄ± ziyaretine iliÅŸkin, "ErdoÄŸan Moldova ziyaretinde Gagavuz Özerk Türk Bölgesi’ne yönelik önemli belirlemelerde bulundu. Özerklik statüsünün önemine ve bunun Türkiye-Moldova iliÅŸkilerine olumlu etkisini anlattÄ±. Bu kamera ÅŸakasÄ± deÄŸil. Gagavuz Türk Özerk Bölgesi üzerine bu kadar pozitif deÄŸerlendirmeler yapan ErdoÄŸan, mesele Türkiye’deki idari yapÄ± ve anadili meselesi gündeme geldiÄŸinde tam tersi bir tutum içindedir. KeÅŸke Türkiye’deki idari yapÄ± tartÄ±ÅŸmalarÄ±nda, ‘Bu demokratik bir modeldir, bunu tartÄ±ÅŸalÄ±m, çözüm üretelim’ diyenlere, ErdoÄŸan ‘terörist, bölücü’ damgasÄ±nÄ± vurmasaydÄ±” dedi. Oluç, Moldova’da “özerkliÄŸi” savunan ErdoÄŸan’Ä±n için “KeÅŸke Türkiye’de de savunsa” dedi.

MUHTARLARIN GÖREVDEN ALINMASI

Ä°çiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n, 259 muhtarÄ± görevden aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± anÄ±msatan Oluç, "Bu, tamamen hukuksuzdur, Anayasa'nÄ±n seçme ve seçilme hakkÄ±nÄ±n çiÄŸnenmesi demektir" deÄŸerlendirmesinde bulundu.

Muhtarlar hakkÄ±nda bir dava ve soruÅŸturma bulunmadÄ±ÄŸÄ±na dikkat çeken Oluç, ÅŸunlarÄ± kaydetti: "Yerel seçimlere gidiyoruz, muhtarlarÄ± da görevden alarak bir mesaj vermek istemektedirler. Önce belediye eÅŸ baÅŸkanlarÄ±nÄ± görevden aldÄ±nÄ±z, belediye meclisi üyelerini yargÄ±lamaya baÅŸladÄ±nÄ±z. 'Åžimdi de sÄ±ra muhtarlara geldi' diye bakÄ±yorsunuz. Yerel yönetim seçimlerini kaybettiklerini görüyorlar. 'Ne yaparÄ±z da bu kaybÄ± engelleriz?' diye düÅŸünüyorlar. Ama ÅŸundan emin olun, biz yerel yönetim seçimlerine elimizdeki bütün imkanlarla en güçlü ÅŸekilde hazÄ±rlanÄ±yoruz."

'ANADÄ°LDE EÄžÄ°TÄ°M NÄ°YE SUÇ?'

Oluç, deÄŸerlendirmesini ÅŸöyle sürdürdü: "GagavuzcanÄ±n serbest olmasÄ± ve serbestçe konuÅŸulmasÄ± güzel de Kürtçenin kullanÄ±lmasÄ±, özgür olmasÄ±, eÄŸitim yapÄ±lmasÄ± niye suç oluyor? Gagavuz için hak olan Kürt için hak deÄŸildir anlayÄ±ÅŸÄ±dÄ±r bu durum. Buna karÅŸÄ± demokratik mücadelemizi sürdüreceÄŸimizi vurgulamak isteriz."

Yerel seçimlerle ilgili yarÄ±n DiyarbakÄ±r'da HDP EÅŸ Genel BaÅŸkanlarÄ±nÄ±n açÄ±lÄ±ÅŸ konuÅŸmasÄ±nÄ± yapacaÄŸÄ± bir toplantÄ± düzenleneceÄŸini bildiren Oluç, "Çok kararlÄ±yÄ±z. Yerel yönetim seçimlerine hazÄ±rlanÄ±yoruz. Sadece kayyÄ±m atanmÄ±ÅŸ olan belediyeleri deÄŸil aynÄ± zamanda geçen dönemde kazanamadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z bazÄ± belediyeleri de bu seçimlerde kazanarak, bu kayyÄ±m politikasÄ± karÅŸÄ±sÄ±nda cevabÄ±mÄ±zÄ± bir kez daha vereceÄŸiz." dedi. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 19 Ekim 2018 14:19

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