CHP'li GÃ¶kÃ§en: OHAL Komisyonu oyalama amaÃ§lÄ±

'OHAL Komisyonu, 125.000 baÅŸvurudan sadece 2.300â€™Ã¼nÃ¼ kabul etti.'

CHP Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Gökçe Gökçen OHAL Komisyonu’nun 125.000 baÅŸvurudan sadece 2.300’ünün kabul ettiÄŸini hatÄ±rlatarak komisyonun oyalama amacÄ± taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

CHP Ä°nsan HaklarÄ±ndan Sorumlu Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ±, OlaÄŸanüstü Hal Ä°ÅŸlemleri Ä°nceleme Komisyonu verilerinin açÄ±klanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan bir infografik görsel aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla rakamlarÄ± paylaÅŸtÄ±. Komisyon tarafÄ±ndan iki yÄ±lda verilen karar sayÄ±sÄ±nÄ±n sadece 36.000 olduÄŸunu belirten Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Gökçe Gökçen, bugüne dek toplam 125.000 baÅŸvurudan sadece 2.300’ünün kabul edildiÄŸini hatÄ±rlatarak “OlaÄŸanüstü halin sona erdiÄŸi bir yalandÄ±r. 15 Temmuz askeri darbe giriÅŸiminin ardÄ±ndan 20 Temmuz’da sivil darbe rejimi inÅŸa edildi, 125.678 kiÅŸi kamu görevinden çÄ±karÄ±ldÄ±. YargÄ± kararÄ± olmadan terörle iliÅŸkili kabul edilen bu kiÅŸiler, takipsizlik veya beraat kararlarÄ± almalarÄ±na raÄŸmen iÅŸlerine iade edilmiyor.” dedi.

OlaÄŸanüstü Hal Ä°ÅŸlemleri Ä°nceleme Komisyonu’nun oyalama amacÄ± taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Gökçen, “Her 100 KHK’liden 98’inin baÅŸvurusunun hala sonuç vermediÄŸi bir ortamda KHK maÄŸdurlarÄ±nÄ±n önce OHAL Komisyonu’na, sonra idari yargÄ±ya, ardÄ±ndan Anayasa Mahkemesi’ne ve Avrupa Ä°nsan HaklarÄ± Mahkemesi’ne baÅŸvurmalarÄ± bekleniyor. Fiili bir yurt dÄ±ÅŸÄ± çÄ±kÄ±ÅŸ yasaÄŸÄ± olan KHK’liler sivil ölüme mahkûm edilmeye devam ediliyor. OHAL Komisyonu kararlarÄ±nda “kurum ile yazÄ±ÅŸma” gibi hukuk dÄ±ÅŸÄ± bir ölçüte yer veriliyor.” açÄ±klamasÄ±nda bulundu.

Gökçen, “Hukuk devletinin gereÄŸi yapÄ±lmadÄ±kça, talepler karÅŸÄ±lanmadÄ±kça olaÄŸanüstü halin sona erdiÄŸi yalanÄ±na kimseyi inandÄ±ramazsÄ±nÄ±z. Taleplerimiz ÅŸunlar: HakkÄ±nda yargÄ± kararÄ± olmayan herkes görevlerine iade edilmeli, pasaportlar geri verilmeli, emeklilik konusunda çeliÅŸkili uygulamalar giderilerek emeklilik haklarÄ± tanÄ±nmalÄ± ve isimleri TC Kimlik numaralarÄ±yla birlikte Resmi Gazete’de yayÄ±nlanarak fiÅŸlenen herkesten resmi özür dilenmelidir.” dedi. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 19 Ekim 2018 14:05

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