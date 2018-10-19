'AnguslarÄ±n getirildiÄŸi gemide hastalÄ±k var, geri gÃ¶nderilsin'

CHP Milletvekili Mahir Polat, Ä°zmirâ€™e yurt dÄ±ÅŸÄ±ndan hayvan getiren gemide 15 hayvanÄ±n hastalÄ±ktan Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ iddialarÄ±nÄ± gÃ¼ndeme getirdi.

CHP Ä°zmir Milletvekili Mahir Polat Ä°zmir’e yurt dÄ±ÅŸÄ±ndan büyükbaÅŸ hayvan getiren gemide 15 hayvanÄ±n hastalÄ±ktan öldüÄŸü iddialarÄ±nÄ±n olduÄŸunu belirterek geminin geri götürülmesi gerektiÄŸini söyledi.

Ä°zmir'e yurt dÄ±ÅŸÄ±ndan 5 bin 391 büyükbaÅŸ hayvan getiren 'Julia AK' isimli gemi, yaklaÅŸÄ±k iki hafta süren bekleyiÅŸin ardÄ±ndan, hayvanlarÄ± indirmeden Alsancak LimanÄ±'ndan ayrÄ±ldÄ±. CHP Ä°zmir Milletvekili Mahir Polat, geminin angus türü sÄ±ÄŸÄ±rlarÄ± indirmek için Ä°skenderun LimanÄ±'na doÄŸru yol aldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, konunun takipçisi olacaÄŸÄ±nÄ± söyledi. Polat, kendilerine gemide 15 hayvanÄ±n hastalÄ±ktan öldüÄŸü yolunda iddialar ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± da kaydetti. Ä°zmir Liman MüdürlüÄŸü yetkilileri ise bu hafta baÅŸÄ±nda verdikleri bilgide; yasal prosedürün tamamlanamamasÄ± nedeniyle sürecin aksadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve anguslarÄ±n gemiden indirilemediÄŸini belirtmiÅŸti.

Brezilya'dan yola çÄ±kan ve çeÅŸitli ülkelerden ithal edilen 5 bin 391 büyükbaÅŸ hayvan taÅŸÄ±yan gemi, geçen 2 Ekim'de Ä°zmir Alsancak LimanÄ±'na yanaÅŸtÄ±. 106 metre uzunluÄŸunda olan 'Julia AK' isimli gemiyle, Bulgaristan, Romanya, Ukrayna ve Güney Amerika ülkelerinden ithal edilen angus cinsi sÄ±ÄŸÄ±rlar getirildi. SÄ±ÄŸÄ±rlar iki hafta boyunca Alsancak LimanÄ±'ndaki gemide bekletildi, indirilmedi.

Liman MüdürlüÄŸü yetkilileri, bu hafta baÅŸÄ±nda verdikleri bilgide, Türkiye'nin et ihtiyacÄ±na yönelik olarak getirilen hayvanlarÄ±n saÄŸlÄ±klÄ± olduÄŸunu, yasal prosedürlerinin tamamlanamamasÄ± sebebiyle sürecin aksadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti. Eksikliklerin giderilmek üzere olduÄŸu, sÄ±ÄŸÄ±rlarÄ±n gemiden indirilmesine kÄ±sa süre içinde baÅŸlanabileceÄŸi de dile getirildi. Ancak gemi bir süre sonra, içinde bulunan ve indirilmeyen sÄ±ÄŸÄ±rlarla birlikte Ä°zmir'den ayrÄ±ldÄ±.

CHP'LÄ° POLAT: AÇIKLAMA BEKLÄ°YORUZ

Konuyla ilgili yazÄ±lÄ± açÄ±klama yapan TBMM Çevre Komisyonu Üyesi ve Ä°zmir Milletvekili Mahir Polat, "Bize ulaÅŸan bilgilere göre, geçen süre içinde gemideki 15 hayvanÄ±n hastalÄ±ktan öldüÄŸü, bu nedenle geminin limanda tutulduÄŸu belirtilmiÅŸtir. Aradan geçen 16 günün ardÄ±ndan Ä°zmir LimanÄ±'ndan ayrÄ±lan bu gemi, edindiÄŸimiz son bilgilere göre; veterinerlik saÄŸlÄ±k denetimi yapÄ±lmadan gümrükten çÄ±kmÄ±ÅŸ olup, saÄŸlÄ±k kontrolleri yolculuk sÄ±rasÄ±nda gerçekleÅŸtirilmiÅŸtir. Bu sebeplerle, mevzuat gereÄŸi uygulanmasÄ± gereken prosedürlerin uygulanmadÄ±ÄŸÄ± bu geminin, geldiÄŸi yere geri gönderilmesi gerekmektedir. Ä°zmir LimanÄ± önlerinde bekledikten sonra, hakkÄ±nda daha önce de kamuoyuna açÄ±klama yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z bu geminin, rotasÄ±nÄ± bu kez Ä°skenderun LimanÄ±'na çevirdiÄŸi belirtilmektedir. Bu durum, söz konusu geminin içindeki hayvanlarÄ±n Ä±srarla Türkiye'ye bÄ±rakÄ±lmak istendiÄŸi gibi bir sonuç ortaya çÄ±kmaktadÄ±r. Ä°zmir LimanÄ±'ndan ayrÄ±lan geminin içindeki hayvanlarÄ± 'Ä°zmir'e sokmayÄ±z' demiÅŸtim ki, keza yaptÄ±ÄŸÄ±m açÄ±klamalar ve duyarlÄ± kamuoyunun baskÄ±sÄ± sonucu sokmadÄ±k. Daha önceki açÄ±klamalarÄ±mda bu konunun takipçisi olmaya devam edeceÄŸimi belirtmiÅŸtim. Åžimdi soruyorum; Ä°zmir LimanÄ±'ndan alÄ±nmayan bu hayvanlar, Ä°skenderun LimanÄ±'na hangi gerekçe ile kabul edilecektir? Yetkililerden bir an önce gemi ve içindeki hayvanlarla ilgili açÄ±klama bekliyoruz" dedi. (Ä°zmir/DHA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 19 Ekim 2018 14:27

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