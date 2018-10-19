AtamasÄ± yapÄ±lmayan doktorlar meclis gÃ¼ndeminde

CHP Ä°stanbul Milletvekili Dr. Ali Åžeker: GÃ¼venlik soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±na alÄ±nan doktorlarÄ±n atamalarÄ± keyfi gerekÃ§elerle yapÄ±lmÄ±yor.

CHP Ä°stanbul Milletvekili Dr. Ali Åžeker, OHAL kapsamÄ±nda çÄ±karÄ±lan 676 sayÄ±lÄ± KHK ile güvenlik soruÅŸturmasÄ± ve arÅŸiv araÅŸtÄ±rmasÄ± kapsamÄ±na alÄ±nan tÄ±p fakültesi mezunlarÄ±nÄ±n atamalarÄ±nÄ±n keyfi gerekçelerle yapÄ±lmamasÄ±nÄ± meclis gündemine taÅŸÄ±dÄ±. SaÄŸlÄ±k BakanÄ± Dr. Fahrettin Koca’nÄ±n yanÄ±tlamasÄ± istemiyle soru önergesi veren Åžeker, “OHAL’in ‘sözde’ kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek “Sadece geçtiÄŸimiz yÄ±l içerisinde mezun olan binin üzerinde doktor adayÄ± hak kazandÄ±klarÄ± mesleklerini yapamaz hale getirildi” dedi.

HEM KAMU HEM ÖZELDE Ä°Åž YOK

KHK’nÄ±n iktidar eliyle, özellikle muhalif görüÅŸlü mezunlar açÄ±sÄ±ndan bir tehdit ve cezalandÄ±rma aracÄ±na dönüÅŸtürüldüÄŸüne vurgu yapan Åžeker “Güvenlik soruÅŸturmasÄ± ve arÅŸiv araÅŸtÄ±rmalarÄ± olumsuz sonuçlanan doktor adaylarÄ±na SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan ‘657 sayÄ±lÄ± Devlet MemurlarÄ± Kanunu’nun 48’inci maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nÄ±n (A) bendindeki atama ÅŸartlarÄ±nÄ± taÅŸÄ±madÄ±ÄŸÄ±nÄ±z anlaÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±ndan, atamanÄ±z yapÄ±lamamÄ±ÅŸtÄ±r’ içerikli bir yazÄ± gönderilmiÅŸtir” dedi. Bu nedenle görevine baÅŸlayamayan, dolayÄ±sÄ±yla mecburi hizmet ÅŸartÄ±nÄ± yerine getiremeyen doktor adaylarÄ±nÄ±n, Geçici Mecburi Hizmet Muafiyet Belgelerini de alamadÄ±klarÄ± için kamuda çalÄ±ÅŸamadÄ±klarÄ± gibi, özel sektörde de mesleklerini icra edemeklerine iÅŸaret eden Åžeker “Resmi çalÄ±ÅŸma imkanÄ± bulamayan mezun doktorlar kaçak ÅŸekilde ve çok düÅŸük ücretlerle çalÄ±ÅŸmaya mecbur bÄ±rakÄ±lmakta, diÄŸer taraftan hastaneler de ciddi bir doktor açÄ±ÄŸÄ± nedeniyle vatandaÅŸlarÄ±mÄ±za yeterli saÄŸlÄ±k hizmeti sunamamaktadÄ±r” dedi.

Åžeker önergesinde aÅŸaÄŸÄ±daki sorulara yanÄ±t istedi:

*AtamasÄ± yapÄ±lmayan tÄ±p fakültesi mezunu sayÄ±sÄ± kaçtÄ±r?

* AtamasÄ± yapÄ±lmayan doktor adaylarÄ±nÄ±n güvenlik soruÅŸturmalarÄ±nÄ±n ve arÅŸiv araÅŸtÄ±rmalarÄ±nÄ±n olumsuz sonuçlanmasÄ±nda somut belgelerden ziyade, objektif olmayan soyut kriterlerin dikkate alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± iddialarÄ± doÄŸru mudur?

* Güvenlik soruÅŸturmasÄ± ve arÅŸiv araÅŸtÄ±rmasÄ± olumsuz sonuçlandÄ±ÄŸÄ± için kamu kurumlarÄ±nda çalÄ±ÅŸma imkanÄ± bulamayan doktor adaylarÄ±nÄ±n özel saÄŸlÄ±k kuruluÅŸlarÄ±nda çalÄ±ÅŸmalarÄ±na imkan veren “Geçici Mecburi Hizmet Muafiyet Belgesi” neden verilmemektedir?

* Hem atamasÄ± yapÄ±lmayan doktor adaylarÄ± hem de nitelikli saÄŸlÄ±k hizmeti almayÄ± bekleyen vatandaÅŸlarÄ±mÄ±z açÄ±sÄ±ndan ciddi maÄŸduriyet yaratan bu durumun çözümü için SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan ne gibi bir çalÄ±ÅŸma yapÄ±lmaktadÄ±r? (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 19 Ekim 2018 13:57

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