Ankara Barosunda genel kurul heyecanÄ±: 3 aday yarÄ±ÅŸÄ±yor

Ankara Barosuâ€™na kayÄ±tlÄ± yaklaÅŸÄ±k 15 bin avukat, yeni yÃ¶netimini belirlemek iÃ§in sandÄ±k baÅŸÄ±na gidiyor.

Ankara Barosu'na kayÄ±tlÄ± yaklaÅŸÄ±k 15 bin avukat 2018 OlaÄŸan Genel Kurulu'nda yeni yönetimi belirleyecek. Genel Kurulda Demokratik Sol Avukatlar Grubu’nun adayÄ± Erinç SaÄŸkan, Özgürlükçü ÇaÄŸdaÅŸ Avukatlar’Ä±n adayÄ± Murat Kemal Gündüz ile Baroda Birlik ve Milliyetçi Avukatlar grubu adÄ± altÄ±nda avukat Gencer Özdemir yarÄ±ÅŸacak.

Murat Kemal Gündüz kamuoyunun yakÄ±ndan takip ettiÄŸi önemli davalarÄ±n avukatÄ±, 10 Ekim Ankara KatliamÄ± davasÄ± avukatlarÄ± arasÄ±nda. Gündüz, baronun adalet mücadelesi veren her kesimle bir araya gelerek, ortak mücadele ile adalete güven saÄŸlamasÄ± gerektiÄŸini ifade ediyor.

Erinç SaÄŸkan iki dönemdir Ankara Baro BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± görevini yürüten Hakan Canduran'Ä±n yardÄ±mcÄ±sÄ±. SaÄŸkan mesleÄŸin ve meslektaÅŸlarÄ±nÄ±n yanÄ±nda duracaklarÄ±nÄ± vurguluyor.

AKP - MHP'nin Türkiye genelindeki ittifakÄ±, Baro seçimlerine de yansÄ±dÄ± AKP-MHP Baroda Birlik ve Milliyetçi Avukatlar Grubundan Gencer Özdemir’i aday olarak gösterdi. Milliyetçi Avukatlar Grubu ve Baroda Birlik Grubunun ittifak adayÄ± Gencer Özdemir'in en büyük vaadi adliyede avukatlardan alÄ±nan otopark ücretinin kaldÄ±rÄ±lmasÄ±.

Ankara Barosu 65. OlaÄŸan Genel Kurulu 20-21 Ekim tarhilerinde NazÄ±m Hikmet Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleÅŸecek. (Ankara/EVRENSEL)

Ä°stanbul Barosu baÅŸkan adaylarÄ± Evrensel'e konuÅŸtu

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 19 Ekim 2018 13:56

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