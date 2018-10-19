ErdoÄŸan, Dokuz EylÃ¼l Ãœniversitesindeki aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ tÃ¶reninde konuÅŸtu

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Ä°zmir'deki Dokuz EylÃ¼l Ãœniversitesinde, akademik yÄ±l aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ tÃ¶reninde konuÅŸtu.

CumhurbaÅŸkanÄ± ve AKP Genel BaÅŸkanÄ± Tayyip ErdoÄŸan, Dokuz Eylül Üniversitesindeki törende konuÅŸuyor.

ErdoÄŸan, konuÅŸmalarÄ±nda akademik sistemi hedefine aldÄ±, deÄŸiÅŸiklik sinyali verdi. ErdoÄŸan, Milli EÄŸitim BakanÄ± Ziya Selçuk ile bir görüÅŸme yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti, "Önümüzdeki kÄ±sa zaman içerisinde atacaÄŸÄ±mÄ±z adÄ±mlarla yeni bir diriliÅŸ gerçekleÅŸecektir diye düÅŸünüyorum" dedi.

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n konuÅŸmalarÄ±ndan satÄ±r baÅŸlarÄ± ÅŸöyle:

â– Türkiye'nin nasÄ±l oluyor da dünyanÄ±n en büyük 500 üniversite arasÄ±nda esamesi okunmuyor? EÄŸitimde altyapÄ± ve kapasite bakÄ±mÄ±ndan büyük mesafe katetmemize raÄŸmen, içerik ve sistemde büyük sÄ±kÄ±ntÄ± var.

â– Yeni dönemde öncelikle hedefimiz eÄŸitimi hem içerik hem sistem olarak Türkiye’nin hedeflerine ulaÅŸmasÄ±na katkÄ± saÄŸlayacak bir seviyeye çÄ±karmaktÄ±r. Bu meseleyi çözmeden, diÄŸer hiçbir konuda istediÄŸimiz sonuçlara ulaÅŸamayÄ±z.

â– Kendi bireysel çekiÅŸmelerinin, ideolojik saplantÄ±larÄ±nÄ±n ve kariyer hÄ±rslarÄ±nÄ±n esiri kadrolarla dolu üniversitelerin hayÄ±rlÄ± çÄ±ktÄ±lar üretmesi mümkün deÄŸildir.

â– Önümüzdeki dönemde yürütme olarak bizi, akademi olarak sizi, aynÄ± ÅŸekilde özel sektörü çok zorlu bir süreç bekliyor. Organize sanayi bölgeleriyle okullarÄ± iç içe geçirmekte kararlÄ±yÄ±z, bunu yapacaÄŸÄ±z.

â– Bilim üreten, kendi modellerini geliÅŸtiren bir üniversite iklimi oluÅŸturmadan, sadece tabela ve kadroyla hiçbir sonuç elde edemeyiz. Ä°deolojik saplantÄ±lar ve kariyer hÄ±rslarÄ±nÄ±n esiri kadrolarla üniversitelerin hayÄ±rlÄ± çÄ±ktÄ±lar üretmesi mümkün deÄŸildir.

â– Ä°keleri ayakta tutmak ve yükseltmek için yürütülen çalÄ±ÅŸmalarda akademiyi ve özel sektörü, ana gövdeyi taÅŸÄ±yan iki bacak, kuÅŸun uçmasÄ±nÄ± saÄŸlayan iki kanat gibi görüyorum. Bunlardan biri olmadan, diÄŸeri tek baÅŸÄ±na baÅŸarÄ± elde edemez.

(HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 19 Ekim 2018 13:11

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